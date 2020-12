Compliance - Wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej

Jaki jest cel antykorupcyjnych wytycznych?

Wytyczne CBA, mają stanowić podpowiedź dla sektora publicznego jak stworzyć i utrzymać skuteczny system antykorupcyjny. Przy czym każdy taki system musi uwzględniać specyfikę danego urzędu oraz jego właściwość rzeczową.

Czy antykorupcyjnych wytyczne stanowią kompleksową całość?

CBA, deklaruje, że zalecenia z publikacji stanowią organiczną całość. Według autorów każdy z elementów wytycznych antykorupcyjnych jest powiązany z pozostałymi lub wprost z nich wynika. Dlatego CBA wskazuje, że jedynie zaimplementowanie wszystkich proponowanych komponentów przy tworzeniu polityki antykorupcyjnej danego urzędu zapewni właściwą odporność organizacji na zagrożenia korupcyjne. Po analizie tych wytycznych ocenię tą deklarację CBA.





Jakie komponenty systemu antykorupcyjnego są wymienione w wytycznych CBA?

W dokumencie przedstawiono następujące komponenty:

zaangażowanie kierownictwa, ocena ryzyka korupcyjnego, kompetencje i zadania pracowników ds. przeciwdziałania korupcji, szkolenia, polityka prezentowa i rejestr korzyści, skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych (w tym ochrona sygnalistów).

Jak wygląda ocena wytycznych antykorupcyjnych CBA dla administracji publicznej w porównaniu z wytycznymi CBA w zakresie tworzenia i wdrażania compliance w sektorze publicznym?

Już na pierwszy rzut widać, że wytyczne antykorupcyjne zawierają więcej informacji. Wytyczne CBA w zakresie Compliance miały 11 stron. Natomiast antykorupcyjne wytyczne CBA mają 34 stron.

Co do oceny. Wytyczne CBA w zakresie Compliance oceniłem na trójkę (w szkolnej skali) wskazując na ich dużą ogólność i pominięcie m.in. tematyki sygnalistów i systemów. Antykorupcyjne wytyczne CBA ocenię po ich dokładnej analizie i omówieniu, natomiast są na pewno bardziej szczegółowe i kompletne. Należy np. pochwalić CBA za to, że w wytycznych parokrotnie odnosi się do wymogu wniesienia systemów whistleblowingu. Już przy omówieniu pierwszego komponentu CBA wskazuje, że jednym z podstawowych obowiązków najwyższego kierownictwa jest wdrożenie systemu zgłaszania przez pracowników informacji o nieprawidłowościach oraz objęcie sygnalistów niezbędną ochroną.

Należy też pozytywnie ocenić, że CBA zamieściło w wytycznych przykłady sytuacji konfliktu interesów lub zagrożenia korupcyjnego.

Na zakończenie chciałbym pochwalić CBA za obraz, który zamieszczam pod artykułem.

CBA w punktach i treściwie radzi, jak według CBA reagować na zagrożenie korupcyjne.