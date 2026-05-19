REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Organizacja » Klienci » Karta parkingowa ze zmianami. Ułatwienie czy ryzyko nadużyć?

Karta parkingowa ze zmianami. Ułatwienie czy ryzyko nadużyć?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 maja 2026, 16:26
[Data aktualizacji 19 maja 2026, 16:55]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Są obawy o planowane ułatwienia w składaniu wniosków o karty parkingowe
Są obawy o planowane ułatwienia w składaniu wniosków o karty parkingowe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy, nad którymi pracuje resort rodziny, zakładają odstąpienie od konieczności osobistego składania wniosku o kartę parkingową. To duże ułatwienie dla osób, które mają ograniczone możliwości poruszania się. Czy stanie się też polem do nadużyć? Zdania są podzielone.

Wniosek o kartę parkingową łatwiejszy do złożenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Projekt, który został przekazany do uzgodnień, konsultacji i opiniowania, zakłada odstąpienie od obowiązku osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej.

REKLAMA

REKLAMA

„Zmiana ta ma na celu zapewnienie realnej dostępności procedury dla osób, które – z uwagi na znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się – nie są w stanie osobiście stawić się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności” – czytamy w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, iż aktualnie warunkiem uzyskania karty parkingowej jest osobiste złożenie wniosku. Przepisy przewidują tu wyjątki dotyczące:

• osób, które nie ukończyły 18 roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

REKLAMA

• osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za które wniosek składa jeden z rodziców;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• osób ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składają odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Co ważne, powyższy katalog jest zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

W praktyce oznacza to, iż nie jest możliwe złożenie wniosku o kartę przez pełnomocnika czy inną osobę działającą w imieniu osoby z niepełnosprawnością.

„Praktyka stosowania przepisów wykazała jednak, że obowiązek osobistego złożenia wniosku stanowi istotną barierę dla wielu osób niepełnosprawnych, szczególnie tych o najcięższych ograniczeniach w mobilności. W licznych przypadkach uniemożliwia on skorzystanie z przysługującego im uprawnienia, jakim jest uzyskanie karty parkingowej, mimo posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności” – podkreśla MRPiPS. Likwidacja obowiązku osobistego stawiennictwa jest zatem odpowiedzią na postulaty osób z niepełnosprawnościami.

MRPiPS: Nie ma ryzyka nadużyć

Resort rodziny w uzasadnieniu do projektu podkreśla, iż zmiana nie spowoduje zwiększenia ryzyka nadużyć, gdyż weryfikacja uprawnień będzie nadal przeprowadzana przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie obowiązujących przepisów.

Ministerstwo argumentuje, iż wydanie karty parkingowej stanowi czynność materialno-techniczną z zakresu administracji publicznej, wykonywaną po weryfikacji spełnienia określonych w przepisach wymogów. Uproszczenie zaś trybu składania wniosku nie wpływa na konieczność zachowania należytej staranności organu przy weryfikacji uprawnień wnioskodawcy.

ZPP: Karty parkingowe będą wykorzystywane przez osoby nieuprawnione

Innego zdania jest jednak Związek Powiatów Polskich. Zdaniem organizacji, weryfikacja dokonywana wyłącznie na podstawie dokumentacji, bez fizycznej obecności wnioskodawcy, nie zapewnia takiego poziomu pewności jak bezpośredni kontakt z osobą ubiegającą się o kartę.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

„Zniesienie obowiązku osobistego stawiennictwa, bez wprowadzenia alternatywnych rozwiązań prawnych, może w praktyce prowadzić do sytuacji, w których karty parkingowe będą wykorzystywane głównie przez osoby trzecie (np. członków rodziny), podczas gdy osoba uprawniona – ze względu na stan zdrowia – faktycznie nie korzysta z możliwości przemieszczania się” – pisze związek w swoich uwagach. I podkreśla, iż w związku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych tzw. kopert, pozostaje to w sprzeczności z celem regulacji, jakim jest wspieranie mobilności osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto organizacja wskazuje na już funkcjonujące rozwiązania, ograniczające uciążliwości dla osób o znacznych trudnościach w poruszaniu się. Chodzi tu o organizowanie obsługi w sposób minimalizujący konieczność przemieszczania się (np. przyjęcie wniosku bezpośrednio przed siedzibą zespołu). Jak argumentuje związek, powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności indywidualnie podchodzą też do szczególnie trudnych przypadków zdrowotnych.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Powiązane
Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Do czego uprawnia orzeczenie? [Przykłady]
Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Do czego uprawnia orzeczenie? [Przykłady]
Karta parkingowa 2026 – kto może ją dostać i jak złożyć wniosek
Karta parkingowa 2026 – kto może ją dostać i jak złożyć wniosek
Koniec ważności karty parkingowej początkiem problemu. Czy będzie zmiana przepisów?
Koniec ważności karty parkingowej początkiem problemu. Czy będzie zmiana przepisów?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Karta parkingowa ze zmianami. Ułatwienie czy ryzyko nadużyć?
19 maja 2026

Przepisy, nad którymi pracuje resort rodziny, zakładają odstąpienie od konieczności osobistego składania wniosku o kartę parkingową. To duże ułatwienie dla osób, które mają ograniczone możliwości poruszania się. Czy stanie się też polem do nadużyć? Zdania są podzielone.
Susza w Polsce uderza w rolników. Eksperci prognozują niższe plony pszenicy
19 maja 2026

W większości obszarów Polski warunki upraw są niekorzystne ze względu na brak opadów - ocenia unijna agenda ds. jakości plonów JRC MARS. Eksperci prognozują w tym roku plony pszenicy na poziomie 5,3 t/ha, czyli o 5 proc. mniej niż w 2025 r.
Czy strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie przedłużona? MSWiA planuje
18 maja 2026

O kolejne 90 dni ma zostać przedłużony czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią - na czerwiec, lipiec i sierpień - zakłada opublikowany w poniedziałek projekt rozporządzenia MSWiA w tej sprawie.
Warszawa: Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
18 maja 2026

Po kontrowersyjnej imprezie techno w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, minister kultury odwołał dyrektora Pawła Jaskanisa. Na jego miejsce powołano p.o. Piotra Górajca, który już zapowiada pierwsze zmiany: nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności i odbudowę zaufania mieszkańców.

REKLAMA

Nowe busy do Morskiego Oka. Konie zostają, elektryki mają je tylko odciążyć
17 maja 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że elektryczne busy na trasie do Morskiego Oka nie mają zastąpić konnych zaprzęgów. Resort przekonuje, że rozwój transportu elektrycznego ma odciążyć konie, poprawić dostępność dla turystów i ograniczyć ruch spalinowy w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Polacy masowo podróżują koleją. PKP Intercity bije rekordy
16 maja 2026

PKP Intercity zanotowało rekordowy kwiecień 2026 roku. Z usług narodowego przewoźnika skorzystało 7,63 mln pasażerów — o blisko 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka prognozuje, że w całym roku liczba podróżnych sięgnie 96 mln.
Od 25 maja całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka
16 maja 2026

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że szlak prowadzący do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięty dla turystów w dniach 25–29 maja z powodu prac remontowych. W tym okresie nie będzie można pieszo przejść od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza, a kursy e-busów oraz transport konny zostaną wstrzymane.
Rząd ostrzega przed atakami na Signal. Hakerzy przejmują konta
15 maja 2026

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa 14 maja 2026 r. wydał oficjalną rekomendację dotyczącą komunikatora Signal. Powodem są nasilone ataki phishingowe grup APT powiązanych z obcymi służbami. Celem hakerów jest przejmowanie kont polityków, urzędników i personelu wojskowego. CSIRT potwierdza, że kampania ma charakter zorganizowany i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

REKLAMA

Samorządy inwestują w szkolenia z obrony cywilnej i ochrony ludności. Czy wiedzą więcej niż my?
15 maja 2026

Jeszcze niedawno szkolenia z obrony cywilnej traktowano jako formalność lub relikt minionej epoki. Dziś, w obliczu wojny za wschodnią granicą, cyberzagrożeń i kryzysów infrastrukturalnych, samorządy coraz wyraźniej pokazują, że bezpieczeństwo lokalne zaczyna się od przygotowania ludzi, procedur i instytucji.
240 etatów mniej w zakładzie IKEA w Wielbarku. Pracownicy otrzymają pomoc
15 maja 2026

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie oferuje pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia pracownikom zwalnianym z fabryki IKEA w Wielbarku. Zakład tłumaczy redukcję zatrudnienia spadkiem zamówień i rosnącymi kosztami - poinformowała dyrektor PUP w Szczytnie, Beata Januszczyk.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA