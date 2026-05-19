Karta parkingowa ze zmianami. Ułatwienie czy ryzyko nadużyć?

Przepisy, nad którymi pracuje resort rodziny, zakładają odstąpienie od konieczności osobistego składania wniosku o kartę parkingową. To duże ułatwienie dla osób, które mają ograniczone możliwości poruszania się. Czy stanie się też polem do nadużyć? Zdania są podzielone.

Wniosek o kartę parkingową łatwiejszy do złożenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Projekt, który został przekazany do uzgodnień, konsultacji i opiniowania, zakłada odstąpienie od obowiązku osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej.

REKLAMA

REKLAMA

„Zmiana ta ma na celu zapewnienie realnej dostępności procedury dla osób, które – z uwagi na znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się – nie są w stanie osobiście stawić się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności” – czytamy w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, iż aktualnie warunkiem uzyskania karty parkingowej jest osobiste złożenie wniosku. Przepisy przewidują tu wyjątki dotyczące:

• osób, które nie ukończyły 18 roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

REKLAMA

• osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za które wniosek składa jeden z rodziców;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• osób ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składają odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Co ważne, powyższy katalog jest zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

W praktyce oznacza to, iż nie jest możliwe złożenie wniosku o kartę przez pełnomocnika czy inną osobę działającą w imieniu osoby z niepełnosprawnością.

„Praktyka stosowania przepisów wykazała jednak, że obowiązek osobistego złożenia wniosku stanowi istotną barierę dla wielu osób niepełnosprawnych, szczególnie tych o najcięższych ograniczeniach w mobilności. W licznych przypadkach uniemożliwia on skorzystanie z przysługującego im uprawnienia, jakim jest uzyskanie karty parkingowej, mimo posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności” – podkreśla MRPiPS. Likwidacja obowiązku osobistego stawiennictwa jest zatem odpowiedzią na postulaty osób z niepełnosprawnościami.

MRPiPS: Nie ma ryzyka nadużyć

Resort rodziny w uzasadnieniu do projektu podkreśla, iż zmiana nie spowoduje zwiększenia ryzyka nadużyć, gdyż weryfikacja uprawnień będzie nadal przeprowadzana przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie obowiązujących przepisów.

Ministerstwo argumentuje, iż wydanie karty parkingowej stanowi czynność materialno-techniczną z zakresu administracji publicznej, wykonywaną po weryfikacji spełnienia określonych w przepisach wymogów. Uproszczenie zaś trybu składania wniosku nie wpływa na konieczność zachowania należytej staranności organu przy weryfikacji uprawnień wnioskodawcy.

ZPP: Karty parkingowe będą wykorzystywane przez osoby nieuprawnione

Innego zdania jest jednak Związek Powiatów Polskich. Zdaniem organizacji, weryfikacja dokonywana wyłącznie na podstawie dokumentacji, bez fizycznej obecności wnioskodawcy, nie zapewnia takiego poziomu pewności jak bezpośredni kontakt z osobą ubiegającą się o kartę.

„Zniesienie obowiązku osobistego stawiennictwa, bez wprowadzenia alternatywnych rozwiązań prawnych, może w praktyce prowadzić do sytuacji, w których karty parkingowe będą wykorzystywane głównie przez osoby trzecie (np. członków rodziny), podczas gdy osoba uprawniona – ze względu na stan zdrowia – faktycznie nie korzysta z możliwości przemieszczania się” – pisze związek w swoich uwagach. I podkreśla, iż w związku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych tzw. kopert, pozostaje to w sprzeczności z celem regulacji, jakim jest wspieranie mobilności osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto organizacja wskazuje na już funkcjonujące rozwiązania, ograniczające uciążliwości dla osób o znacznych trudnościach w poruszaniu się. Chodzi tu o organizowanie obsługi w sposób minimalizujący konieczność przemieszczania się (np. przyjęcie wniosku bezpośrednio przed siedzibą zespołu). Jak argumentuje związek, powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności indywidualnie podchodzą też do szczególnie trudnych przypadków zdrowotnych.