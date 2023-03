W artykule wyjaśniamy, jakie obowiązki mają pracodawcy oraz jakie uprawnienia przysługują pracownikom w związku z podjęciem służby wojskowej lub wezwaniem pracownika do wojska.

Obowiązki i uprawnienia w związku z podjęciem służby wojskowej lub wezwaniem pracownika do wojska

Na mocy obowiązującej ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (dalej: ustawa o obronie Ojczyzny), służba wojskowa może być pełniona w ramach:

dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,

obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej (choć ta jest tymczasowo zawieszona),

terytorialnej służby woskowej, czynnej i pasywnej rezerwy,

zawodowej służby wojskowej (to ostatnie zagadnienie zostało pominięte w niniejszym artykule).

Rodzaje służby wojskowej

Podjęcie służby w ramach wskazanych struktur obrony kraju pociąga za sobą konkretne przywileje pracownicze osoby, która zgłasza się do służby oraz obowiązki, ale także możliwość uzyskania quasi-odszkodowania dla pracodawcy, który zatrudnia daną osobę.

Zasadnicza dobrowolna służba wojskowa

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest pełniona przez okres do 12 miesięcy. Jest ona realizowana dwuetapowo:

1) najpierw odbywa się szkolenie podstawowe w wymiarze do 28 dni zakończone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej, a następnie

2) szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym albo w trakcie kształcenia, w ramach uczelni wyższej lub szkoły podoficerskiej oraz centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, w wymiarze do 11 miesięcy.

Generalnie żołnierza lub żołnierkę, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, przenosi się na jego (jej) wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy, przy czym wniosek w tym zakresie jest rozpatrywany z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych. W przypadku braku takiego wniosku żołnierza przenosi się do pasywnej rezerwy.

Radosław Michał Stępień

