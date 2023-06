Podwyżki dla pracowników samorządowych od 1 lipca 2023 r. O ile? Co się zmienia w tabelach zaszeregowania? [rozporządzenie Dz.U. 2023 r. poz. 1102]

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH Od 1 lipca 2023 r. MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH Do 30 czerwca 2023 r. I 3300 2150 II 3350 2200 III 3400 2250 IV 3450 2300 V 3500 2350 VI 3550 2400 VII 3600 2450 VIII 3650 2500 IX 3700 2550 X 3800 2600 XI 3900 2650 XII 4000 2700 XIII 4100 2750 XIV 4200 2800 XV 4300 2850 XVI 4400 2900 XVII 4600 2950 XVIII 4800 3000 XIX 5000 3100 XX 5200 3200 XXI Grupa zlikwidowana 3400 XXII Grupa zlikwidowana 3600

Musisz dopasować wynagrodzenie do stanowiska. Nastąpiły bowiem nie tylko zmiany stawek, ale i samych stanowisk. Np. nie ma już stanowiska "kierowca samochodu dostawczego". niekiedy zmieniono też wymogi co do wykształcenia i stażu.

Rozporządzenie wprowadza trzy reguły ochronne dla pracowników samorządowych

Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu 1 lipca 2023 r., może być nadal zatrudniony na tym stanowisku. Pracownik samorządowy zatrudniony, w dniu 1 lipca 2023 r., na stanowisku nieprzewidzianym w rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na innym stanowisku określonym w rozporządzeniu. Wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed 1 lipca 2023 r.



Wszystkie informacje znajdziesz w poniższych tabelach:

A. STANOWISKA W URZĘDACH GMIN, MIAST (MIAST NA PRAWACH POWIATU) I BIURACH ZWIĄZKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach) 1 2 3 4 5 Stanowiska kierownicze urzędnicze 1 Sekretarz m.st. Warszawy, sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, sekretarz gminy XVIII XVIII XVII wyższe2) 4 2 Zastępca skarbnika: - m.st. Warszawy, - miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców XVII wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne 3 3 Główny księgowy związku XVII według odrębnych przepisów 4 Zastępca skarbnika gminy w gminach: - powyżej 100 tys. mieszkańców, XVI wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne 3 - powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, XV - do 15 tys. mieszkańców XIV 5 Kierownik urzędu stanu cywilnego XVI według odrębnych przepisów 6 Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego XIV według odrębnych przepisów 7 Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej XIV wyższe2) 4 Stanowiska urzędnicze 1 Komornik XII wyższe2) średnie3) - 4 2 Starszy poborca IX średnie3) 2 3 Poborca VII średnie3) -

B. STANOWISKA W STAROSTWACH POWIATOWYCH

Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach) 1 2 3 4 5 Stanowiska kierownicze urzędnicze 1 Sekretarz powiatu XVII wyższe2) 4 2 Zastępca skarbnika powiatu w powiecie: - powyżej 120 tys. mieszkańców, XVI wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne 3 - powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, XV - do 60 tys. mieszkańców XIV 3 Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów XV wyższe2) 5 4 Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XV według odrębnych przepisów Stanowiska urzędnicze 1 Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XIII według odrębnych przepisów 2 Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) XIII według odrębnych przepisów

C. STANOWISKA W URZĘDACH MARSZAŁKOWSKICH

Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach) 1 2 3 4 5 Stanowiska kierownicze urzędnicze 1 Sekretarz województwa XVIII wyższe2) 4

D. STANOWISKA W URZĘDACH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach) 1 2 3 4 5 I. Wszystkie urzędy i wszystkie samorządowe jednostki organizacyjne Stanowiska kierownicze urzędnicze 1 Dyrektor (kierownik, naczelnik) samorządowej jednostki organizacyjnej XVIII wyższe2) lub według odrębnych przepisów 5 lub według odrębnych przepisów 2 Zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) samorządowej jednostki organizacyjnej XVII wyższe2) 5 3 Dyrektor (kierownik, naczelnik) oddziału (filii), rejonowego (terenowego) oddziału XVI wyższe2) 5 4 Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej XVI jak dla stanowiska geodety województwa 5 Dyrektor (kierownik, naczelnik) wydziału (departamentu, biura, zespołu, działu, pracowni, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), geolog powiatowy, geolog wojewódzki, Rzecznik Funduszy Europejskich rzecznik prasowy XV wyższe2) 5 6 Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej XV jak dla stanowiska geodety województwa 7 Główny księgowy, audytor wewnętrzny, gminny (miejski) konserwator zabytków, powiatowy konserwator zabytków, powiatowo-gminny konserwator zabytków, metropolitalny konserwator zabytków, geodeta powiatowy, geodeta wojewódzki XV według odrębnych przepisów 8 Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu) XV jak dla stanowiska geodety gminnego 9 Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej XIV jak dla stanowiska geodety województwa 10 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, inspektor ochrony danych (administrator bezpieczeństwa informacji), geodeta gminny XIV według odrębnych przepisów 11 Zastępca głównego księgowego XIV wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne 3 12 Kierownik referatu (sekcji, zmiany i innej komórki równorzędnej), zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) wydziału (departamentu, biura, zespołu, działu, pracowni, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej) XIII wyższe2) 4 13 Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, zastępca inspektora ochrony danych (administratora bezpieczeństwa informacji) XIII według odrębnych przepisów Stanowiska urzędnicze 1 Kierownik zespołu inspektorów nadzoru, kierownik nadzoru inwestorskiego XIV wyższe2) i uprawnienia budowlane 7 2 Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego XIII wyższe2) i uprawnienia budowlane 5 3 Radca prawny XIII według odrębnych przepisów 4 Główny specjalista do spraw legislacji XIII wyższe2) i aplikacja legislacyjna lub wyższe2) i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych 5 Główny specjalista do spraw bhp XIII według odrębnych przepisów 6 Główny specjalista, główny projektant, główny programista aplikacji, główny projektant systemów teleinformatycznych, główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania), główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych), główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, główny technolog, geodeta specjalista, starszy inspektor, starszy inspektor wojewódzki, informatyk urzędu XIII wyższe2) 4 7 Inspektor nadzoru inwestorskiego XII wyższe2) i uprawnienia budowlane 4 średnie3) i uprawnienia budowlane 6 8 Starszy specjalista do spraw bhp XII według odrębnych przepisów 9 Kierownik archiwum XII wyższe2) średnie3) 2 4 10 Starszy specjalista, starszy informatyk, starszy programista aplikacji, starszy projektant systemów teleinformatycznych, starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania), starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych), starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, starszy inspektor powiatowy, starszy geodeta, starszy kartograf, starszy księgowy, starszy specjalista laborant, starszy technolog, starszy projektant, inspektor, inspektor wojewódzki XI wyższe2) średnie3) 3 5 11 Starszy rewident zakładowy XI wyższe2) 3 12 Specjalista do spraw bhp XI według odrębnych przepisów 13 Starszy archiwista, specjalista, informatyk, programista aplikacji, projektant systemów teleinformatycznych, administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania), analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych), konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, geodeta, inspektor powiatowy, kartograf, podinspektor, projektant, specjalista-laborant, technolog, rewident zakładowy X wyższe2) średnie3) - 3 14 Samodzielny referent X wyższe2) średnie3) 1 4 15 Starszy inspektor do spraw bhp X według odrębnych przepisów 16 Starszy laborant, starszy referent, starszy statystyk, księgowy, młodszy geodeta, młodszy kartograf IX wyższe2) średnie3) - 2 17 Inspektor do spraw bhp IX według odrębnych przepisów 18 Referent prawny, referent prawno-administracyjny VIII wyższe2) - 19 Kasjer, referent VIII średnie3) 1 20 Archiwista, laborant, statystyk, kosztorysant, planista, młodszy księgowy, młodszy referent VII średnie3) - Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Starszy lekarz, koordynator-trener XVI według odrębnych przepisów 2 Lekarz, lekarz weterynarii, koordynator XV według odrębnych przepisów 3 Psycholog, logopeda, pedagog, starszy operator numerów alarmowych XIV według odrębnych przepisów 4 Konsultant XIII wyższe2) 3 5 Starszy ratownik medyczny, operator numerów alarmowych XIII według odrębnych przepisów 6 Starsza pielęgniarka, starszy dietetyk, ratownik medyczny XII według odrębnych przepisów 7 Starszy ratownik wodny XI jak dla stanowiska ratownika wodnego 8 Pielęgniarka, dietetyk XI według odrębnych przepisów 9 Kierownik: zespołu magazynów, centralnego magazynu, magazynu, dyspozytorni, warsztatu, stacji obsługi, świetlicy, klubu, garażu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki, punktu sprzedaży, biblioteki X wyższe2) średnie3) 2 4 10 Starszy majster, starszy mistrz X wyższe2) 3 średnie3) i tytuł mistrza 4 11 Starszy bibliotekarz IX wyższe2) 2 12 Zastępca kierownika: zespołu magazynów, centralnego magazynu, magazynu, warsztatu, stacji obsługi, starszy dyspozytor, dyspozytor taboru samochodowego, kontroler techniczny, majster, leśniczy IX średnie3) 3 13 Rzemieślnik specjalista IX średnie3) zasadnicze4) 3 4 14 Ratownik wodny IX według odrębnych przepisów 15 Kierownik kancelarii: głównej, tajnej, kierownik: centrali telefonicznej, powielarni, kancelarii VIII średnie3) 3 16 Bibliotekarz VIII wyższe2) średnie3) - 2 17 Mistrz VIII średnie3) i tytuł mistrza 3 18 Szef kuchni VIII zasadnicze4) i tytuł mistrza 4 19 Starszy gajowy, starszy introligator, starszy intendent, starszy konserwator, starszy kucharz, starszy magazynier, starszy recepcjonista, starszy rzemieślnik (starszy: betoniarz, cieśla, dekarz, elektryk, elektromechanik, elektromonter, frezer, kowal, krawiec, malarz, mechanik, mechanik-diagnosta, monter, murarz, spawacz, stolarz, szklarz, ślusarz, tokarz, tapicer, radiomechanik i inne), bufetowy, sprzedawca, dyspozytor, kontroler ruchu, kancelista, zaopatrzeniowiec VIII średnie3) zasadnicze4) 2 3 20 Kierowca autobusu, kierowca-operator maszyn specjalnych, kierowca samochodu ciężarowego powyżej 13 ton, motorniczy VIII według odrębnych przepisów 21 Starszy sanitariusz VIII według odrębnych przepisów 22 Sekretarka, kontystka VII średnie3) - 23 Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych, starszy telefonista, intendent, introligator, kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania, kserografista, maszynista offsetowy, mechanik samochodowy, maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne), magazynier, operator sprzętu audiowizualnego, operator urządzeń, recepcjonista, młodszy kancelista VII średnie3) zasadnicze4) - 2 24 Młodszy ratownik wodny VII jak dla stanowiska ratownika wodnego 25 Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 13 ton, kierowca samochodu towarowo-osobowego, instruktor strzelectwa, sanitariusz VII według odrębnych przepisów 26 Kierowca samochodu ciężarowego do 3,5 tony, kierowca samochodu osobowego, kierowca ciągnika VI według odrębnych przepisów 27 Gajowy, konserwator, kucharz, rzemieślnik (betoniarz, cieśla, dekarz, elektryk, elektromechanik, elektromonter, frezer, kowal, krawiec, malarz, mechanik, mechanik-diagnosta, monter, murarz, spawacz, stolarz, szklarz, ślusarz, tokarz, tapicer, radiomechanik i inne) V zasadnicze4) - 28 Starszy robotnik, kanalarz, ogrodnik, operator elektronicznych monitorów ekranowych, operator urządzeń powielających, pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna), rolnik hodowca, robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowy, wulkanizator IV zasadnicze4) - 29 Kelner IV zasadnicze4) podstawowe5) - 2 30 Starszy: dozorca, pokojowy, portier, szatniarz, woźny III podstawowe5) 3 31 Dozorca, detaszer, drwal, dźwigowy, goniec, maglarz, opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły), palacz c.o., palacz kotłowy, pilot zajezdniowy, pokojowy, portier, praczka, prasowaczka, robotnik, szatniarz, sprzątaczka, sprzedawca biletów, szwaczka, telefonista, woźny, wydawca paliw II podstawowe5) - 32 Pomoc kuchenna, pomoc rzemieślnika, pomoc palacza c.o. I podstawowe5) - Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych 1 Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych XII wyższe2) 4 XI wyższe2) średnie3) 3 5 X wyższe2) średnie3) 2 4 2 Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych IX wyższe2) średnie3) 3 VIII średnie3) 2 VII średnie3) - Stanowiska wewnętrznej służby ochrony 1 Szef ochrony X według odrębnych przepisów 2 Starszy wartownik-konwojent IX 3 Wartownik-konwojent VIII 4 Młodszy wartownik-konwojent VII II. Stanowiska w straży gminnej Stanowiska kierownicze urzędnicze 1 Komendant w gminach: - powyżej 100 tys. mieszkańców, - do 100 tys. mieszkańców XVI XV wyższe2) 5 2 Zastępca komendanta w gminach: - powyżej 100 tys. mieszkańców, - do 100 tys. mieszkańców XV XIV wyższe2) 4 3 Naczelnik, kierownik XIV wyższe2) 4 4 Zastępca naczelnika, zastępca kierownika XIII wyższe2) 3 Stanowiska urzędnicze 1 Starszy inspektor XIII wyższe2) średnie3) 3 6 2 Inspektor XII wyższe2) średnie3) 2 5 3 Starszy specjalista XII średnie3) 5 4 Młodszy inspektor XI wyższe2) średnie3) - 3 5 Specjalista XI średnie3) 4 6 Młodszy specjalista, starszy strażnik X średnie3) 3 7 Strażnik IX średnie3) 2 8 Młodszy strażnik VIII średnie3) 1 9 Aplikant VII średnie3) - III. Urzędy pracy Stanowiska urzędnicze 1 Doradca zawodowy XIII wyższe2) rok w zakresie poradnictwa zawodowego 2 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego XIII wyższe2) rok w zakresie organizacji szkoleń 3 Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy XIII wyższe2) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B16) oraz ukończenie szkoleń określonych w odrębnych przepisach7) rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego 4 Specjalista do spraw programów XIII wyższe2) rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy 5 Pośrednik pracy XIII wyższe2) rok w zakresie pośrednictwa pracy 6 Doradca zawodowy-stażysta, specjalista do spraw programów-stażysta, specjalista do spraw rozwoju zawodowego-stażysta, asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy, pośrednik pracy-stażysta X wyższe2) średnie3) - 1 7 Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń, specjalista do spraw analiz rynku pracy, specjalista do spraw aktywizacji, specjalista do spraw rejestracji X wyższe2) średnie3) 1 2 8 Referent do spraw: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji VIII średnie3) - IV. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych Stanowiska kierownicze urzędnicze 1 Główny administrator XIV wyższe2) 5 Stanowiska urzędnicze 1 Koordynator do spraw komputeryzacji pomocy społecznej XIV wyższe2) 3 2 Starszy administrator XIII wyższe2) średnie3) 3 6 3 Administrator XI wyższe2) średnie3) 4 Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Organizator pomocy społecznej XVII według odrębnych przepisów 2 Główny specjalista pracy socjalnej, organizator usług społecznych, koordynator indywidualnych planów usług społecznych, organizator społeczności lokalnej XVI według odrębnych przepisów 3 Starszy wychowawca-koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy wychowawca, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego, starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog, pedagog, kapelan XV według odrębnych przepisów 4 Główny specjalista XV wyższe (kierunek studiów w zakresie np. pedagogiki, logopedii, psychologii) 5 wyższe według odrębnych przepisów i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny 6 5 Kierownik zespołu pielęgniarek, starszy asystent rodziny, wychowawca, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, starszy fizjoterapeuta, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy socjalnej XIV według odrębnych przepisów 6 Starszy specjalista pracy z rodziną XIV wyższe2) (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub nauki o rodzinie) 5 7 Starszy terapeuta, starszy specjalista reintegracji zawodowej XIV wyższe2) 5 8 Konsultant XIV wyższe2) 3 9 Starszy terapeuta zajęciowy XIV wyższe2) 5 XII policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie 5 10 Starszy pracownik socjalny XIV wyższe lub podyplomowe według odrębnych przepisów 2 XIII średnie według odrębnych przepisów 2 11 Asystent rodziny, fizjoterapeuta, młodszy wychowawca, młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego XIII według odrębnych przepisów 12 Specjalista pracy z rodziną XIII wyższe2) (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub nauki o rodzinie) 3 13 Terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej XIII wyższe2) - 14 Starszy technik fizjoterapii XIII dyplom w zawodzie 5 15 Terapeuta zajęciowy XIII wyższe2) - XI policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie - 16 Pracownik socjalny XIII wyższe lub podyplomowe według odrębnych przepisów - XII średnie według odrębnych przepisów - 17 Starszy dietetyk, starsza pielęgniarka, starsza położna XIII wyższe według odrębnych przepisów 5 XII średnie według odrębnych przepisów 5 18 Starszy instruktor terapii zajęciowej, starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, starszy opiekun osoby starszej, starszy opiekun dziecięcy, starszy technik masażysta XII dyplom w zawodzie 5 19 Starszy instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, starszy instruktor reintegracji zawodowej, starszy technik XII średnie3) 5 20 Dietetyk, pielęgniarka, położna XII wyższe według odrębnych przepisów - XI średnie według odrębnych przepisów - 21 Starszy instruktor terapii XI średnie3) i kurs specjalistyczny 5 22 Starszy opiekun XI średnie3) 5 23 Technik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, instruktor reintegracji zawodowej XI średnie3) - 24 Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, młodszy asystent rodziny, opiekun dziecięcy XI według odrębnych przepisów 25 Starsza opiekunka środowiskowa, starszy asystent osoby niepełnosprawnej XI dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej 5 26 Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, technik fizjoterapii, instruktor terapii zajęciowej XI dyplom w zawodzie - 27 Starszy opiekun medyczny XI dyplom w zawodzie 5 X certyfikat kwalifikacji zawodowej lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny 5 28 Opiekun w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XI specjalistyczne według odrębnych przepisów IX zasadnicze według odrębnych przepisów 29 Technik masażysta X dyplom w zawodzie - 30 Opiekunka środowiskowa X dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej - 31 Opiekun medyczny X dyplom w zawodzie - IX certyfikat kwalifikacji zawodowej lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny - 32 Aspirant pracy socjalnej IX średnie3) - 33 Opiekun w schronisku dla osób bezdomnych VIII według odrębnych przepisów 34 Asystent osoby niepełnosprawnej VIII dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej - 35 Opiekun VIII średnie3) 1 36 Instruktor terapii VIII średnie3) i kurs specjalistyczny - 37 Młodszy opiekun VII średnie3) - 38 Opiekun w ośrodku pomocy społecznej V podstawowe5) 1 39 Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej IV podstawowe5) - V. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Stanowiska urzędnicze 1 Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XIII według odrębnych przepisów 2 Członek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) XIII według odrębnych przepisów VI. Jednostki działające w zakresie oświaty Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów, kierownik budowy XV wyższe2) 6 2 Kierownik obiektów sportowych XIII wyższe2) 5 3 Kierownik gospodarczy XIII wyższe2) średnie3) 2 6 4 Sekretarz szkoły XII średnie3) 5 5 Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem wychowanki młodzieżowego ośrodka wychowawczego, będącej nieletnią matką VII średnie3) - 6 Pomoc nauczyciela IV podstawowe5) - VII. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań, zarząd cmentarzy komunalnych Stanowiska kierownicze urzędnicze 1 Kierownik administracji domów mieszkalnych XIV wyższe2) 5 Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Kierownik cmentarza XIV wyższe2) 5 2 Zastępca kierownika cmentarza XIII wyższe2) średnie3) 3 5 3 Starszy dyspozytor XIII wyższe2) 5 4 Geodeta, geolog XII wyższe2) 4 5 Operator urządzeń kremacyjnych XI średnie3) 5 6 Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiska VIII zasadnicze4) - 7 Administrator cmentarza VI zasadnicze4) - 8 Ekspedytor V zasadnicze4) - 9 Dozorca cmentarza, grabarz II podstawowe5) - VIII. Zakłady oczyszczania Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Główny inżynier XV wyższe2) 5 2 Starszy dyspozytor XIII wyższe2) 3 3 Kontroler eksploatacji XIII wyższe2) średnie3) 4 5 4 Dyspozytor XI średnie3) 2 IX. Zakłady wodociągów i kanalizacji Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Inżynier utrzymania ruchu XIII wyższe2) 4 2 Dyżurny pogotowia wodnokanalizacyjnego VI zasadnicze4) - 3 Odczytywacz wodomierzy-inkasent IV podstawowe5) - X. Zakłady energetyki cieplnej Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Kierownik pogotowia technicznego, kierownik ciepłowni XV wyższe2) 6 2 Kierownik bazy, starszy dyspozytor mocy, starszy dyspozytor pogotowia technicznego XIV wyższe2) 5 3 Kierownik kotłowni, kierownik przepompowni XIII wyższe2) 4 4 Dyspozytor mocy XIII wyższe2) średnie3) 4 5 5 Weryfikator dokumentacji technicznej IX wyższe2) średnie3) 2 4 XI. Żegluga Świnoujska Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Szef eksploatacji XV wyższe2) 6 2 Gospodarz hotelu VII średnie3) 2 3 Cumownik II podstawowe5) - 4 Kapitan statku X według odrębnych przepisów 5 Mechanik statku, oficer mechanik wachtowy, oficer elektryk IX według odrębnych przepisów 6 Oficer wachtowy VIII 7 Starszy marynarz, motorzysta VII 8 Marynarz III 9 Młodszy motorzysta, młodszy marynarz II XII. Zespoły usług projektowych Stanowiska urzędnicze 1 Starszy inspektor fachowego poradnictwa XIV wyższe2) 5 2 Inspektor fachowego poradnictwa XI wyższe2) 4 3 Starszy inspektor do spraw wycen X wyższe2) średnie3) 2 4 4 Inspektor do spraw wycen IX średnie3) 3 XIII. Jednostki planowania przestrzennego Stanowiska urzędnicze 1 Generalny projektant XV wyższe2) 5 2 Plastyk XI wyższe2) 3 3 Starszy asystent, fotograf XI wyższe2) średnie3) 3 5 4 Asystent VIII średnie3) - XIV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Stanowiska urzędnicze 1 Kierownik pracowni XV wyższe2) oraz uprawnienia zawodowe 6 2 Główny specjalista XIV wyższe2) oraz uprawnienia zawodowe 5 Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Poligraf-specjalista, fototechnik-specjalista IX zasadnicze4) 2 XV. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych Stanowiska urzędnicze 1 Szef produkcji, kierownik grupy robót XV wyższe2) 6 2 Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznych XV wyższe2) oraz uprawnienia zawodowe 6 3 Kierownik robót, starszy inspektor fachowego poradnictwa XIV wyższe2) 5 4 Klasyfikator gleb-specjalista XIII wyższe2) 5 5 Starszy klasyfikator gleb, inspektor fachowego poradnictwa XI wyższe2) 3 6 Klasyfikator gleb X wyższe2) średnie3) - 3 Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Poligraf-specjalista reprodukcji XI średnie3) 6 2 Kierownik statku kategorii III, fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji, starszy poligraf X średnie3) 4 3 Starszy fototechnik, starszy kreślarz, poligraf IX średnie3) 3 4 Konserwator aparatury laboratoryjnej IX średnie3) oraz uprawnienia specjalistyczne 3 5 Asystent VIII wyższe2) średnie3) - 2 6 Fototechnik, kreślarz VIII średnie3) 2 7 Mechanik maszyn na statku VIII zasadnicze4) 5 8 Stermotorzysta VII odpowiednie wyszkolenie w zawodzie 1 9 Bosman, sternik VI według odrębnych przepisów 10 Starszy marynarz V 11 Marynarz III 12 Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych, operator budowli piętrzących V zasadnicze4) oraz odpowiednie uprawnienia 1 13 Starszy pomiarowy, młodszy fototechnik III umiejętność wykonywania pracy 1 14 Pomiarowy II umiejętność wykonywania pracy - XVI. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, mostów i ulic Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Inżynier ruchu, główny mechanik XVI wyższe2) 6 2 Główny inżynier XVI wyższe2) oraz uprawnienia budowlane 6 3 Kierownik służby interwencyjnej, kierownik laboratorium wojewódzkiego XV wyższe2) 5 4 Kierownik pracowni projektowej XV wyższe2) oraz uprawnienia budowlane 5 5 Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowym XIV wyższe2) średnie3) 3 5 6 Starszy projektant XIII wyższe2) oraz uprawnienia budowlane 3 średnie3) oraz uprawnienia budowlane 6 7 Kierownik zakładu produkcyjnego, kierownik bazy sprzętu i transportu XII wyższe2) średnie3) 3 5 8 Kierownik robót, kierownik wytwórni XII wyższe2) oraz uprawnienia budowlane 3 średnie3) oraz uprawnienia budowlane 5 9 Projektant XI wyższe2) oraz uprawnienia budowlane średnie3) oraz uprawnienia budowlane - 3 10 Starszy dyspozytor XI wyższe2) średnie3) 3 5 11 Asystent inspektora nadzoru X wyższe2) średnie3) 2 4 12 Dyspozytor IX wyższe2) średnie3) - 3 XVII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Trener klasy mistrzowskiej XVI jak dla stanowiska trenera 2 Trener klasy pierwszej XV 3 Trener klasy drugiej XIV 4 Trener XIII według odrębnych przepisów 5 Menedżer sportu XVI wyższe2) średnie3) 3 5 6 Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m XV wyższe2) średnie3) 4 6 7 Główny mechanik, główny energetyk XIV wyższe2) 5 8 Specjalista dyscypliny sportu, specjalista sportu osób niepełnosprawnych, specjalista odnowy biologicznej, specjalista rekreacji ruchowej XIII jak dla stanowisk w lp. 14 9 Kierownik wyszkolenia żeglarskiego XIII wyższe2) 4 10 Kapitan jachtu o długości do 21 m, kierownik stajni-trener, kierownik maszyn jachtu, starszy oficer jachtu XIII wyższe2) średnie3) 4 5 11 Instruktor ratownictwa wodnego XIII jak dla stanowiska ratownika wodnego 12 Oficer jachtu XII wyższe2) średnie3) 2 4 13 Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnego XI średnie3) 4 14 Instruktor dyscypliny sportu, instruktor sportu osób niepełnosprawnych, instruktor odnowy biologicznej, instruktor rekreacji ruchowej XI według odrębnych przepisów 15 Starszy bosman jachtu, informator turystyczny, sanitariusz weterynaryjny IX średnie3) 3 16 Montażysta jachtu VIII zasadnicze4) 2 17 Starszy masztalerz, bosman jachtu VII średnie3) 2 18 Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego (lodowiska, stadionu, przystani) i inne VI zasadnicze4) 2 19 Dżokej, podkuwacz V podstawowe5) - 20 Kandydat dżokejski IV podstawowe5) - 21 Starszy jeździec, praktykant dżokejski III podstawowe5) - 22 Jeździec II podstawowe5) - XVIII. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Główny technolog XVI wyższe2) 5 2 Kierownik wydziału konstrukcyjnego XV wyższe2) 5 3 Szef produkcji, kierownik grupy robót XIV wyższe2) 4 4 Rzecznik patentowy XIII według odrębnych przepisów 5 Starszy konserwator sprzętu medycznego XII średnie3) 5 6 Konserwator sprzętu medycznego XI średnie3) zasadnicze4) 3 6 7 Młodszy konserwator sprzętu medycznego VI zasadnicze4) - XIX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Szef produkcji, główny technolog XV wyższe2) 5 2 Główny mechanik XIV wyższe2) 5 3 Starszy konserwator sprzętu ortopedycznego XII średnie3) 5 4 Konserwator sprzętu ortopedycznego XI średnie3) zasadnicze4) 2 3 5 Ortopeda przymiarkowy IX średnie3) zasadnicze4) - 3 6 Technik ortopeda IX według odrębnych przepisów 7 Bandażysta ortopedyczny, stolarz ortopedyczny, cholewkarz ortopedyczny, modelarz ortopedyczny w gipsie, formowacz, ortopeda-mechanik, przymiarkowy obuwia ortopedycznego VIII zasadnicze4) - 8 Krojczy skór i tkanin, obuwnik ortopedyczny, modelarz form obuwia ortopedycznego VII zasadnicze4) - 9 Gorseciarz VI zasadnicze4) - XX. Izby wytrzeźwień Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Starszy felczer XIV według odrębnych przepisów 2 Felczer XIII 3 Depozytariusz X 4 Opiekun zmiany IX 5 Porządkowy III podstawowe5) - XXI. Schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne, banki genów, ośrodki edukacji przyrodniczej, centra hodowli gatunków chronionych oraz zagrożonych, ośrodki rehabilitacji Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Starszy technik weterynarii XI średnie3) 5 2 Wykwalifikowany opiekun zwierząt VIII średnie3) 3 3 Edukator przyrodniczy VIII średnie3) 2 4 Technik weterynarii VII średnie3) - 5 Pomoc (weterynaryjna, zootechniczna) VI średnie3) - 6 Opiekun zwierząt V podstawowe5) 3 7 Młodszy opiekun zwierząt II podstawowe5) - XXII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Kierownik produkcji, kierownik zaplecza technicznego, dyżurny inżynier ruchu, główny specjalista XIV wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne 5 2 Starszy specjalista-inspektor nadzoru XIII wyższe2) 3 średnie3) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne 5 3 Kierownik kompostowni XII wyższe2) 3 średnie3) 5 4 Specjalista-inspektor nadzoru XI wyższe2) 2 średnie3) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne 4 5 Mistrz ruchu IX średnie3) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne 3 6 Mistrz segregacji, mistrz kompostowni VIII średnie3) 3 7 Dyżurny automatyk VII średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne 1 8 Operator urządzeń energetycznych, obchodowy urządzeń energetycznych, dyżurny elektryk, dyżurny chemik-obchodowy, dyżurny ślusarz, operator urządzeń dźwignicowych, operator urządzeń kompostowni, operator urządzeń segregacji, operator urządzeń produkcji kruszyw VII średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne 1 zasadnicze4) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne 3 9 Operator sprzętu ciężkiego VI zasadnicze4) oraz uprawnienia klasy III 1 10 Wagowy VI średnie3) - XXIII. Pracownicy parków krajobrazowych Stanowiska kierownicze urzędnicze 1 Dyrektor: - zespołu parków krajobrazowych, - parku krajobrazowego XVIII według odrębnych przepisów 2 Zastępca dyrektora: - zespołu parków krajobrazowych, - parku krajobrazowego XVII 3 Główny księgowy: - zespołu parków krajobrazowych, - parku krajobrazowego XV 4 Kierownik oddziału XV 5 Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego XIII 6 Kierownik zespołu do spraw: - ochrony przyrody, - ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, - ochrony środowiska, - edukacji, - turystyki i rekreacji XIII Stanowiska urzędnicze 1 Główny specjalista do spraw: - ochrony przyrody, - ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, - ochrony środowiska, - edukacji, - turystyki i rekreacji XIII według odrębnych przepisów 2 Starszy specjalista do spraw: - ochrony przyrody, - ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, - ochrony środowiska, - edukacji, - turystyki i rekreacji XI 3 Specjalista do spraw: - ochrony przyrody, - ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, - ochrony środowiska, - edukacji, - turystyki i rekreacji IX 4 Referent do spraw: - ochrony przyrody, - ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, - ochrony środowiska, - edukacji, - turystyki i rekreacji VII Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Starszy strażnik VIII według odrębnych przepisów 2 Strażnik VI XXIV. Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie Stanowiska kierownicze urzędnicze 1 Dyrektor zespołu żłobków, kierownik zespołu klubów dziecięcych XVIII według odrębnych przepisów 2 Dyrektor żłobka, kierownik klubu dziecięcego XVII Stanowiska pomocnicze i obsługi 1 Starszy dzienny opiekun, starsza położna, starszy opiekun, starszy terapeuta zajęciowy, starszy fizjoterapeuta XII według odrębnych przepisów 2 Dzienny opiekun, położna, opiekun XI 3 Terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, młodszy opiekun X

1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.

2) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 i 1088), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

3) Wykształcenie średnie - rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Wykształcenie zasadnicze - rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

5) Wykształcenie podstawowe - rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

6) Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

7) Szkoleń mających na celu pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie pracy w środowisku międzynarodowym w ramach programu szkoleń, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 22.04.2016, str. 1, z późn. zm.).