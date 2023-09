400% pensji: Kolejni pracownicy mają taką nagrodę jubileuszową. Podwyższona o 100% odprawa przy przejściu na emeryturę. Niestety tylko niektórzy spełnią warunki dla świadczeń

Nowe świadczenie w postaci 400% nagrody jubileuszowej pensji przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

I to jest pierwsze ograniczenie w skorzystaniu. Trzeba pracować dla jednostek „podpiętych" pod MSWiA. Drugie to kryterium stażu pracy. Aby otrzymać 400% pensji jako nagrodę jubileuszową trzeba przepracować aż ……45 lat.

Rząd proponuje też dla dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji odprawę.

Nagroda jubileuszowa w wysokości 400% wynagrodzenia po 45 latach pracy

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpił z wnioskiem o dokonanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 914).

Zmiana rozporządzenia polega na dodaniu w § 12 ust. 1 kolejnego poziomu nagrody jubileuszowej w wysokości 400% wynagrodzenia po 45 latach pracy.

Jednorazowa odprawa pieniężna

Rząd planuje także podniesienie wysokości jednorazowej odprawy pieniężnej, wypłacanej pracownikom w związku z przejściem na rentę lub emeryturę (§ 13 ust. 1 zmienianego rozporządzenia). Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat. Pracownikowi po przepracowaniu co najmniej 10 lat będzie przysługiwać odprawa pieniężna w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia (obecnie jednomiesięcznego), po przepracowaniu co najmniej 15 lat – trzymiesięcznego wynagrodzenia (obecnie dwumiesięcznego) oraz po przepracowaniu co najmniej 20 lat – sześciomiesięcznego wynagrodzenia (obecnie trzymiesięcznego).

W uzasadnieniu tych propozycji czytamy:

„Należy zauważyć, że analogiczne do powyższych rozwiązania obowiązują wobec pracowników urzędów państwowych, m.in. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji oraz jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 765, z późn. zm).

W projekcie przewidziano także przepis przejściowy, na mocy którego do nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy będą uprawnieni pracownicy zatrudnieni w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji na dzień wejścia w życie rozporządzenia, którzy przed tym dniem posiadali co najmniej czterdziestopięcioletni staż pracy.”

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.