Mianowanie w służbie cywilnej w 2024 roku – wyższa opłata za postępowanie kwalifikacyjne, termin egzaminu

W 2024 roku wzrośnie opłata za postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej – ale mniej niż wynikałoby to z wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Gotowy jest już projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Ta nowelizacja określi, że opłata za postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej wyniesie w 2024 roku 17% minimalnego wynagrodzenia (dotąd było to 20% płacy minimalnej).

Co to są urzędnicy mianowani? Prawa i obowiązki

Na podstawie art. 3 ustawy 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1691; ost. zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1598) w skład korpusu służby cywilnej wchodzą:

- pracownicy służby cywilnej - czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej;

- urzędnicy służby cywilnej - czyli osoby zatrudnione na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej.



Zatem urzędnikiem służby cywilnej, tzw. urzędnikiem mianowanym są członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnione na podstawie mianowania.



Urzędnicy mianowani mają stabilniejszą formę zatrudnienia i dodatkowe uprawnienia. Jednocześnie urzędnicy ci mają większe wymagania co do dyspozycyjności a także większe obowiązki i ograniczenia.



Jak wyjaśnia Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) skutki mianowania są następujące:



1) dotychczasowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania – zmienia się podstawa zatrudnienia, natomiast inne elementy dotychczasowego stosunku pracy, takie jak miejsce pracy, stanowisko czy wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę, pozostają niezmienione,



2) urzędnik mianowany zyskuje:

- dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze maksymalnie 12 dni,

- dodatek służby cywilnej otrzymywany z tytułu posiadanego stopnia służbowego i możliwość uzyskania kolejnego stopnia służbowego,

- większą ochronę zatrudnienia,

- większą ochronę wynagrodzenia,



3) urzędnik mianowany ma ponadto:

- zakaz podejmowania zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu,

- zakaz zakładania partii politycznych i uczestniczenia w nich,

- mniej korzystny sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych,

- możliwość przeniesienia przez dyrektora generalnego urzędu na inne stanowisko w tym samym urzędzie,

- możliwość przeniesienia przez Szefa Służby Cywilnej do innego urzędu, także w innej miejscowości,

- obowiązek składania oświadczeń majątkowych bez względu na zajmowane stanowisko.

Postępowanie kwalifikacyjne niezbędne dla uzyskania mianowania

W myśl art. 40 ustawy o służbie cywilnej, o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która:

1) jest pracownikiem służby cywilnej;

2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej;

3) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

4) zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński;

5) jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega obowiązkowi obrony Ojczyzny.



Spełnienie wszystkich ww. warunków musi potwierdzić dyrektor generalny danego urzędu na podstawie posiadanych dokumentów – .



Zatem jednym z niezbędnych warunków mianowania jest przejście postępowania kwalifikacyjnego, które prowadzi KSAP. W ramach tego postępowania sprawdzana jest wiedza i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej.

Postępowanie kwalifikacyjne w 2024 roku – termin egzaminu na urzędnika mianowanego

Każdego roku KSAP przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, czyli tzw. egzamin na urzędnika mianowanego. Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2024 roku odbędzie się 6 lipca 2024 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Jak i kiedy zgłosić się do postępowania kwalifikacyjnego w 2024 roku?

KSAP informuje, że do postępowania kwalifikacyjnego w 2024 roku można zgłosić się wypełniając następujące obowiązki formalne:

1) za pośrednictwem Internetowy System Zgłoszeń PKSC wypełnić i wydrukować zgłoszenie,



2) w terminie od 1 stycznia do 31 maja 2024 potwierdzone wymaganymi podpisami zgłoszenie:​

- złożyć bezpośrednio w siedzibie KSAP – kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00;

- albo wysłać drogą pocztową:

Szef Służby Cywilnej

pod adresem:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

ul. Wawelska 56

00-922 Warszawa

z dopiskiem: „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”.

W razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę nadania zgłoszenia w placówce pocztowej.



3) wnieść opłatę za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.



Co bardzo istotne: zgłoszenie złożone bez dowodu wniesienia opłaty uważa się za niekompletne.

Opłata za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w 2024 roku

KSAP informuje póki co na swojej stronie internetowej, że opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2024 roku wynosi 848,40 zł (20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 15.09.2023, poz. 1893).



Jednak 9 stycznia 2024 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, który ma zmienić wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku, o której mowa w art. 45 ustawy, wynosi 17% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość opłaty zaokrągla się w dół do pełnego złotego.



Zatem po wejściu w życie tej nowelizacji nastąpi wzrost wysokości opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego z 698 zł w 2023 r. do 721 zł w 2024 roku. To wzrost o ok. 3% w porównaniu do poprzedniego roku.



Projekt rozporządzenia przewiduje jego wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jest to związane z faktem, że zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku kalendarzowym składa się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja. Jak najwcześniejsze obniżenie opłaty za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, pozwoli na ograniczenie liczby ewentualnych przypadków koniecznego zwrotu nadpłaty osobom, które wniosły ją w wysokości sprzed obniżenia. Jednocześnie jest to zmiana korzystna dla osób których dotyczy.

Kto zostanie w 2024 roku urzędnikiem mianowanym?

Jak informuje KSAP, akty mianowania otrzymają od Szefa Służby Cywilnej pracownicy służby cywilnej, którzy:

- uzyskają wynik pozytywny w postępowaniu kwalifikacyjnym (sprawdzianie) oraz

- w rankingu wyników postępowania kwalifikacyjnego uzyskają miejsce uprawniające do mianowania (mieszczące się w limicie mianowań po uwzględnieniu absolwentów kształcenia stacjonarnego KSAP, po złożeniu przez nich w danym roku wniosków o mianowanie). Na 2024 rok zaplanowano limit mianowań w służbie cywilnej wynoszący 400 osób.

Oprac. Paweł Huczko