Przeliczyć teraz staż czy czekać na nagrodę jubileuszową do grudnia 2026 r.? Nowelizacja wywołała dylematy u pracowników
Odpowiedź jest: prosta przeliczać staż na podstawie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy. Bo przyspieszy to otrzymanie nagrody jubileuszowej. W artykule przykładowy list od czytelniczki w tej sprawie. I opis jej dylematu.
Mam w grudniu 2026 jubileusz 25-lecia. W związku z nowymi przepisami nabywam dodatkowe trzy lata do stażu pracy. Czy powinnam przedstawić dokumenty pracodawcy a on powinien mi wypłacić teraz jubileuszówkę, czy poczekać do grudnia i jak dostanę jubileuszówkę dopiero dać dokumenty do przeliczenia?
Oczywiście przeliczać - im wcześniej, tym lepiej. Przeliczenie spowoduje przesunięcie wypłatę nagrody jubileuszowej z grudnia 2026 r. na prawdopodobnie połowę 2026 r. - tyle będzie trwało zdobycie zaświadczeń z ZUS).
Podstawa prawna przeliczenia stażu na nowo w 2026 r. (przez okres 2 lat)
To ustawa z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.
Nowelizacja sprowadza się do następującej zasady:
Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy:
1) prowadzenia przez osobę fizyczną firmy (CEiDG)
1) wykonywania przez osobę fizyczną umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące np. zlecenia, umowy agencyjnej.
ZUS o "stażowym" - terminy, wnioski, zaświadczenia
Instrukcja ZUS:
"Złóż wniosek o zaświadczenie, jeżeli:
- prowadziłeś pozarolniczą działalność i opłacałeś z tego tytułu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe,
- współpracowałeś z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność i Twój płatnik składek opłacał za Ciebie z tego tytułu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe,
- współpracowałeś z osobą podejmującą działalność gospodarczą, która nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu przez pierwsze 6 miesięcy (tzw. ulga na start) i Twój płatnik składek opłacał za Ciebie z tego tytułu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe,
- byłeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba podejmująca działalność gospodarczą, która nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu przez pierwsze 6 miesięcy (tzw. ulga na start)
- byłeś zgłoszony do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jako:
- osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub umowy agencyjnej,
- osoba współpracująca z osobą wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub umowy agencyjnej,
- członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych,
- osoba sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem w okresie zawieszenia działalności lub jako osoba współpracująca sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem.
Ważne!
ZUS nie będzie wystawiał zaświadczeń za okresy, kiedy wykonywałeś np. umowę zlecenia i jednocześnie miałeś status ucznia lub studenta, ponieważ nie byłeś objęty ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowym."
