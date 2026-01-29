REKLAMA

Przeliczyć teraz staż czy czekać na nagrodę jubileuszową do grudnia 2026 r.? Nowelizacja wywołała dylematy u pracowników

Przeliczyć teraz staż czy czekać na nagrodę jubileuszową do grudnia 2026 r.? Nowelizacja wywołała dylematy u pracowników

29 stycznia 2026, 20:44
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Przeliczyć teraz staż czy czekać na nagrodę jubileuszową do grudnia 2026 r.? Nowelizacja wywołała dylematy u pracowników
Przeliczyć teraz staż czy czekać na nagrodę jubileuszową do grudnia 2026 r.? Nowelizacja wywołała dylematy u pracowników


Odpowiedź jest: prosta przeliczać staż na podstawie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy. Bo przyspieszy to otrzymanie nagrody jubileuszowej. W artykule przykładowy list od czytelniczki w tej sprawie. I opis jej dylematu.

Mam w grudniu 2026 jubileusz 25-lecia. W związku z nowymi przepisami nabywam dodatkowe trzy lata do stażu pracy. Czy powinnam przedstawić dokumenty pracodawcy a on powinien mi wypłacić teraz jubileuszówkę, czy poczekać do grudnia i jak dostanę jubileuszówkę dopiero dać dokumenty do przeliczenia?

Oczywiście przeliczać - im wcześniej, tym lepiej. Przeliczenie spowoduje przesunięcie wypłatę nagrody jubileuszowej z grudnia 2026 r. na prawdopodobnie połowę 2026 r. - tyle będzie trwało zdobycie zaświadczeń z ZUS).

 Podstawa prawna przeliczenia stażu na nowo w 2026 r. (przez okres 2 lat)

To ustawa z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.

Nowelizacja sprowadza się do następującej zasady:

Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy:

1) prowadzenia przez osobę fizyczną firmy (CEiDG)

1) wykonywania przez osobę fizyczną umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące np. zlecenia, umowy agencyjnej.

ZUS o "stażowym" - terminy, wnioski, zaświadczenia

Instrukcja ZUS:

"Złóż wniosek o  zaświadczenie, jeżeli:

  • prowadziłeś pozarolniczą działalność i  opłacałeś z  tego tytułu składki na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe lub wypadkowe,
  • współpracowałeś z  osobą prowadzącą pozarolniczą działalność i  Twój płatnik składek opłacał za Ciebie z  tego tytułu składki na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe lub wypadkowe,
  • współpracowałeś z  osobą podejmującą działalność gospodarczą, która nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i  rentowym z  tego tytułu przez pierwsze 6 miesięcy (tzw. ulga na start) i  Twój płatnik składek opłacał za Ciebie z tego tytułu składki na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe lub wypadkowe,
  • byłeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba podejmująca działalność gospodarczą, która nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i  rentowym z  tego tytułu przez pierwsze 6 miesięcy (tzw. ulga na start)
  • byłeś zgłoszony do ubezpieczeń emerytalnego i  rentowych jako:
    • osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub umowy agencyjnej,
    • osoba współpracująca z  osobą wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub umowy agencyjnej,
    • członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych,
    • osoba sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem w  okresie zawieszenia działalności lub jako osoba współpracująca sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem.

Ważne!
ZUS nie będzie wystawiał zaświadczeń za okresy, kiedy wykonywałeś np. umowę zlecenia i  jednocześnie miałeś status ucznia lub studenta, ponieważ nie byłeś objęty ubezpieczeniami emerytalnymi i  rentowym."

 

