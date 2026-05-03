Stadion Narodowy zmieni się w Olimpijski?

Zdaniem głównego projektanta Stadionu Narodowego modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Wstępne analizy zakładają m.in. zwiększenie trybun do 80 tys. miejsc i budowę bieżni lekkoatletycznej, która po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana.

Modernizacja Stadionu Narodowego

Mariusz Rutz nie ukrywa, że Ministerstwo Sportu i Turystyki już jakiś czas temu zgłosiło się do JSK Architekci z prośbą o wstępne przedstawienie możliwości modernizacji Stadionu Narodowego w Warszawie, który miałby zostać dostosowany do standardów obiektu wymaganego, by zorganizować igrzyska olimpijskie.

- Istnieją techniczne możliwości, aby obecny Stadion Narodowy przygotować pod kątem igrzysk. W pierwszej kolejności trzeba zadbać o instalację bieżni lekkoatletycznej. Ta mogłaby powstać, jednak konieczny będzie demontaż kilku pierwszych rzędów krzesełek z widowni stadionu - powiedział PAP Rutz, główny projektant Stadionu Narodowego w Warszawie.

Kolejna sprawa to powiększenie trybun. W tym przypadku architekt wskazał, że konieczne byłoby usunięcie dachu, a następnie na dodatkowych podwieszanych filarach dobudowanie sektorów z miejscami siedzącymi.

- Dobudowanie dodatkowej trybuny pozwoliłoby na zwiększenie pojemności obiektu o około 35 tysięcy miejsc dla widzów. Takie są zresztą aktualne standardy. Przy dobudowie trybuny dach może nadal być zamykany, jednak taka decyzja będzie zależała od samego inwestora – dodał.

Więcej widzów

Rutz wspomniał, że podczas projektowania Narodowego, który powstał na piłkarskie mistrzostwa Europy 2012, zalecenia, jakie stawiała UEFA odnośnie pojemności, wynosiły minimum 55 tys. osób. Do tej liczby nie zaliczano obsługi medialnej. Po ewentualnej modernizacji, według planu tego architekta, sportowe wydarzenia olimpijskie na stołecznym obiekcie mogłoby śledzić ok. 80 tys. widzów.

- Trzeba pamiętać jednak jeszcze o jednej rzeczy, którą mocno rekomenduję. Otóż Stadion Narodowy jest obiektem przeznaczonym typowo do wydarzeń piłkarskich. Dlatego po igrzyskach bieżnia lekkoatletyczna zostałaby zdemontowana – zaznaczył architekt, ale podkreślił, że większa pojemność pozostałaby bez zmian, co pozwoliłoby przede wszystkim na złożenie aplikacji o organizację finału Ligi Mistrzów, co obecnie nie jest możliwe.

Rutz szacuje, że samo przygotowanie projektu może zająć do dwóch lat. Kolejny krok to wyłonienie wykonawcy w przetargu, a następnie sama realizacja, która - według niego - mogłaby zająć około dwóch lat. W trakcie trwania rozbudowy trybun i budowy nowego dachu, imprezy na płycie stadionu nie mogłoby się odbywać. Natomiast użytkowanie pomieszczeń pod trybunami w tym czasie powinno być w dużej mierze możliwe.

Architekt na tym etapie nie chce szacować kosztów, jakie pochłonęłaby modernizacja.

- Jestem przekonany, że wariant modernizacji jest dużo tańszy i bardziej opłacalny niż budowa nowego obiektu, który miałby być dedykowany wyłącznie igrzyskom olimpijskim. Trzeba pamiętać, że sam koszt wybudowania nowego obiektu będzie ogromny, ale to jeszcze nie wszystko. W mojej ocenie ważniejszą kwestią jest fakt, że utrzymanie dwóch tak dużych obiektów w Warszawie nie miałoby ekonomicznego uzasadnienia - przekonywał Rutz.

Narodowy tętni życiem

Przygotowanie procesu modernizacji areny wymagałoby starannego zaplanowania, gdyż PGE Narodowy na co dzień tętni życiem, a rozmaite wydarzenia są planowane z dużym wyprzedzeniem.

- PGE Narodowy funkcjonuje zgodnie z określonym harmonogramem. Zarówno wydarzenia o mniejszej skali, jak targi, konferencje i kongresy, czy też koncerty, mecze, zawody driftowe i żużel są na bieżąco realizowane i planowane na kolejne lata - przekazała PAP Małgorzata Bajer, dyrektor ds. komunikacji, promocji i marketingu spółki PL.2012+.

Zaznaczyła przy tym, że harmonogram funkcjonowania obiektu jest dostosowywany do bieżących potrzeb stadionu, w tym do zakresu planowanych prac remontowych.

- Obecnie operator obiektu nie planuje wstrzymywania rezerwacji ani rezygnacji z organizacji wydarzeń w kolejnych latach - podkreśliła.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że operator PGE Narodowego, goszczącego najważniejsze wydarzenia sportowe i kulturalne, w pełni popiera ideę organizacji w Polsce igrzysk, a jeśli by do tego doszło, to ten stadion powinien być areną olimpijskich zmagań.

- Jesteśmy przekonani, że wydarzenie tej rangi i skali powinno odbywać się właśnie na PGE Narodowym, obiekcie o szczególnym znaczeniu dla wszystkich Polaków. Deklarujemy pełną gotowość oraz zaangażowanie w działania zmierzające do realizacji tego celu. W przypadku konieczności przeprowadzenia modernizacji lub remontów, kalendarz wydarzeń na PGE Narodowym zostanie odpowiednio dostosowany do harmonogramu prac - zapewniła rzeczniczka obiektu.

Stadion Narodowy powstał w niecce słynnego w PRL Stadionu Dziesięciolecia zbudowanego na warszawski Festiwal Młodzieży i Studentów w 1955 r. Pierwsze prace budowlane zaczęły się we wrześniu 2008 roku, a zakończyły się 30 listopada 2011, choć pierwotne plany zakładały znacznie wcześniejsze terminy.

Obiekt, jaki powstał z myślą o piłkarskich mistrzostwach Europy 2012, które Polska zorganizowała wspólnie z Ukrainą, może pomieścić 58 tys. widzów. Stadion otwarto oficjalnie 29 stycznia 2012, a pierwszy mecz - towarzyskie spotkanie Polski z Portugalią - rozegrano 29 lutego. Koszt inwestycji zamknął się kwotą blisko dwóch miliardów złotych.

W 2015 r. sponsorem tytularnym stadionu została firma energetyczna PGE i wtedy obiekt zmienił nazwę na PGE Narodowy. Z kolei od 2021 roku dodatkowo nosi imię legendarnego trenera piłkarskiego Kazimierza Górskiego.

Do tej pory piłkarska reprezentacja Polski rozegrała na nim 49 meczów, z których 29 wygrała, 13 zremisowała i doznała siedmiu porażek.

Regularnie odbywają się na nim - na tymczasowo wysypywanym torze - zawody żużlowej Grand Prix, choć w tym roku zastąpi je finałowy turniej Drużynowego Pucharu Świata.

Rokrocznie odbywają się też m.in. koncerty muzyczne. Na Narodowym gościły takie gwiazdy, jak m.in. Depeche Mode, AC/DC, Guns N’ Roses, Madonna, Taylor Swift, Metallica czy Ed Sheeran.