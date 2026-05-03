Po majówce zmiana pogody. Można się spodziewać przymrozków

Po pięknej i słonecznej majówce czeka nas zdecydowanie bardziej dynamiczna pogoda. Wystąpią opady deszczu oraz burze - poinformował PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.

Chłodniej po majówce

W niedzielę przeważnie słonecznie. Nieco więcej chmur jedynie na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna w całym kraju osiągnie od 24 do 28 st. C. Lokalnie na krańcach zachodnich 29 st. C. Najchłodniej będzie w Zakopanem - 19 st. C oraz nad morzem - około 22-23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni. Jedynie w górach i lokalnie na północy wiatr porywisty.

W nocy z niedzieli na poniedziałek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na krańcach północno-zachodnich wzrastające do dużego. Na tym obszarze możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 13 st. C. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - od 2 do 5 st. C. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W górach wiatr delikatnie porywisty.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 21 w niedzielę, do godz. 6.30 w poniedziałek. Lokalnie w obniżeniach terenu prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 1 st. C, przy gruncie do minus 3 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

W poniedziałek w ciągu dnia na południowym wschodzie nadal słonecznie i niemal bezchmurnie. Na pozostałym obszarze Polski nieco więcej chmur, miejscami zachmurzenie duże. Możliwe przelotne opady deszczu z burzami na zachodzie oraz północy. Prognozowana suma opadów na północy do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C na północnym zachodzie, do 27 st. C na południu. Znacznie chłodniej będzie nad samym morzem, od 13 do 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem głównie zachodni. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południowym wschodzie zachmurzenie małe. Poza tym zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu na północy i zachodzie kraju. Początkowo na północy możliwe również burze. Termometry wskażą od 7 st. C na północy, do 13 st. C na południu i południowym zachodzie. Najchłodniej będzie w Zakopanem - 6 st. C. Wiatr będzie na południowym wschodzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Na pozostałym obszarze słaby i zmienny. W Sudetach możliwe porywy wiatru do 90 km/h. (PAP)