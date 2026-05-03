Po majówce zmiana pogody. Można się spodziewać przymrozków

03 maja 2026, 15:05
Po pięknej i słonecznej majówce czeka nas zdecydowanie bardziej dynamiczna pogoda. Wystąpią opady deszczu oraz burze - poinformował PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.

Chłodniej po majówce

W niedzielę przeważnie słonecznie. Nieco więcej chmur jedynie na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna w całym kraju osiągnie od 24 do 28 st. C. Lokalnie na krańcach zachodnich 29 st. C. Najchłodniej będzie w Zakopanem - 19 st. C oraz nad morzem - około 22-23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni. Jedynie w górach i lokalnie na północy wiatr porywisty.

W nocy z niedzieli na poniedziałek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na krańcach północno-zachodnich wzrastające do dużego. Na tym obszarze możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 13 st. C. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - od 2 do 5 st. C. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W górach wiatr delikatnie porywisty.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 21 w niedzielę, do godz. 6.30 w poniedziałek. Lokalnie w obniżeniach terenu prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 1 st. C, przy gruncie do minus 3 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

W poniedziałek w ciągu dnia na południowym wschodzie nadal słonecznie i niemal bezchmurnie. Na pozostałym obszarze Polski nieco więcej chmur, miejscami zachmurzenie duże. Możliwe przelotne opady deszczu z burzami na zachodzie oraz północy. Prognozowana suma opadów na północy do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C na północnym zachodzie, do 27 st. C na południu. Znacznie chłodniej będzie nad samym morzem, od 13 do 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem głównie zachodni. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południowym wschodzie zachmurzenie małe. Poza tym zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu na północy i zachodzie kraju. Początkowo na północy możliwe również burze. Termometry wskażą od 7 st. C na północy, do 13 st. C na południu i południowym zachodzie. Najchłodniej będzie w Zakopanem - 6 st. C. Wiatr będzie na południowym wschodzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Na pozostałym obszarze słaby i zmienny. W Sudetach możliwe porywy wiatru do 90 km/h. (PAP)

Źródło: PAP
Sektor publiczny
Wędrówka w Tatrach może być ryzykowna - żmije aktywne. TPN ostrzega
03 maja 2026

Wraz ze wzrostem temperatury podczas majowego weekendu na tatrzańskich szlakach coraz częściej można spotkać żmije – ostrzega Tatrzański Park Narodowy (TPN). Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca.
Stadion Narodowy zmieni się w Olimpijski?
03 maja 2026

Zdaniem głównego projektanta Stadionu Narodowego modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Wstępne analizy zakładają m.in. zwiększenie trybun do 80 tys. miejsc i budowę bieżni lekkoatletycznej, która po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana.
Bon senioralny coraz bliżej. Kto ma szansę wsparcie i na jakich zasadach?
01 maja 2026

Rząd szykuje wprowadzenie bonu senioralnego dla osób powyżej 65. roku życia z dochodem do 3410 zł miesięcznie. Nowe świadczenie ma przede wszystkim trafić do gmin, w których dziś brakuje usług opiekuńczych, a jego realizację zaplanowano w ramach kilkuletnich programów finansowanych z budżetu państwa.

Podlaskie przeznacza miliony złotych na edukację: priorytetem uczniowie z niepełnosprawnościami
30 kwi 2026

Miasto i gmina Suwałki (Podlaskie) przeznaczą 16,5 mln zł na lepszą dostępność do edukacji oraz stworzenie równych warunków rozwoju, w szczególności uczniom z niepełnosprawnościami. 15,7 mln zł to dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
Przywileje w transporcie publicznym, o których warto wiedzieć, bo to nawet 95% zniżki
30 kwi 2026

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 380) reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych. Wciąż wiele osób nie wie, jak duże przysługują zniżki, np. 95% - a zatem wówczas przejazd jest niemalże darmowy. Przypominamy kto i na jakich zasadach może skorzystać z przywilejów.

Prawie 15 tys. urzędników zatrudnionych przy wdrażaniu programów unijnych. Ile zarobili?
02 maja 2026

Z raportu MFiPR wynika, że przy wdrażaniu programów unijnych w 2025 roku pracowało 14759 osób. Najwięcej z nich, bo aż 5892, zatrudniono w urzędach marszałkowskich. Ile w zeszłym roku zarabiali urzędnicy zajmujący się funduszami europejskimi?
Dlaczego niedźwiedzie wchodzą do wsi? Gminy mają kluczową rolę
29 kwi 2026

Gminy mają kluczową rolę w zapobieganiu konfliktom ludzi z niedźwiedziami – podkreślił Robert Gatzka. Jego zdaniem brak dopasowania systemowej gospodarki odpadami i edukacji sprawia, że zwierzęta są przyciągane do ludzkich siedzib, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji.

Majówka we Wrocławiu: bicie gitarowego rekordu świata i inne atrakcje
29 kwi 2026

Rynek znów zapełni się fanami gitar, którzy już po raz 24. spróbują ustanowić rekord świata we wspólnym graniu. Podczas majowego weekendu w mieście odbędzie się też wiele innych wydarzeń, m.in. inauguracja pokazów fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia.
Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów
28 kwi 2026

Doszło do przełomu - więziony przez białoruski reżim przez lata polski dziennikarz, Andrzej Poczobut, został uwolniony. Wiadomość podała agencja Reuters.
