Rząd szykuje wprowadzenie bonu senioralnego dla osób powyżej 65. roku życia z dochodem do 3410 zł miesięcznie. Nowe świadczenie ma przede wszystkim trafić do gmin, w których dziś brakuje usług opiekuńczych, a jego realizację zaplanowano w ramach kilkuletnich programów finansowanych z budżetu państwa.

Próg dochodowy

Według projektu ustawy, próg dochodowy uprawniający do skorzystania z bonu senioralnego to 3410 zł. Okła-Drewnowicz tłumaczyła, że kwota ta bliska jest wysokości średniej emerytury.

Dodała, że w Polsce wciąż 10 proc. gmin w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych, a 30 proc. świadczy je dla nie więcej niż 10 osób. - Dlatego ten bon senioralny jest tak zaprojektowany, żeby przede wszystkim trafiać najpierw tam, gdzie w ogóle nie ma usług - tłumaczyła Okła-Drewnowicz.

- Jeżeli my jako rząd widzimy, że nie wszystkie samorządy odpowiadają na to wyzwanie, to rolą państwa jest interweniować. I my w pierwszej kolejności interweniujemy tam, gdzie jest najtrudniej - powiedziała.

Jaki budżet zaplanowany na bon senioralny

Zaznaczyła, że na bon senioralny na najbliższe 3 lata zaplanowany jest w budżecie w sumie 1 mld zł. Na kolejne 10 lat - 5 miliardów. Minister przypomniała, że ustawę przyjął już stały Komitet Rady Ministrów. Okła-Drewnowicz ma nadzieję, że na jednym z najbliższych posiedzeń rząd się nią zajmie. - Tak, żeby jeszcze w maju trafiła do parlamentu i żeby doczekała się szybkiego podpisu prezydenta - dodała.

Pierwotnie bon senioralny miał być niezależnym, ustawowym świadczeniem, przyznawanym na wniosek seniora. Pierwsza wersja projektu ustawy o bonie senioralnym ukazała się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w październiku 2024 r. 10 marca podczas ostatniej rewizji Krajowego Planu Odbudowy do KPO wpisano realizowany już przez rząd program asystencji dla osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z nowymi przepisami, zawartymi w projekcie ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, bon senioralny będzie realizowany w ramach trzyletnich, rządowych programów. Ich wykonawcą będą gminy. Pierwszy program ma zostać uruchomiony w latach 2026-2028. Łączna pula środków z budżetu państwa na jego realizację to miliard złotych - 100 mln zł w 2026 r. (program ma ruszyć w IV kwartale), 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł w 2028 r.

Dla kogo bon senioralny

Świadczenie kierowane będzie dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Prawo do niego będą miały osoby, których średni miesięczny dochód w ostatnich trzech miesiącach nie przekroczy kwoty 3410 zł. Kryterium dochodowe będzie podlegać corocznej waloryzacji. Realizacja bonu senioralnego następować będzie na podstawie umowy zawieranej między gminą a seniorem. Umowa będzie określała zakres świadczonego wsparcia. W projekcie ustawy nie ma określonej maksymalnej kwoty świadczenia.

Bon będzie świadczeniem niepieniężnym, dbającym o zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych seniora. W ramach bonu, realizowane będą usługi, takie jak wsparcie w przygotowaniu posiłków, poruszaniu się, utrzymywaniu porządku, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczno–pielęgnacyjna czy pomoc w zapewnianiu kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizacja intelektualna lub ruchowa.