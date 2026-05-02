Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Prawie 15 tys. urzędników zatrudnionych przy wdrażaniu programów unijnych. Ile zarobili?

Prawie 15 tys. urzędników zatrudnionych przy wdrażaniu programów unijnych. Ile zarobili?

02 maja 2026, 04:00
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Z raportu MFiPR wynika, że przy wdrażaniu programów unijnych w 2025 roku pracowało 14759 osób. Najwięcej z nich, bo aż 5892, zatrudniono w urzędach marszałkowskich. Ile w zeszłym roku zarabiali urzędnicy zajmujący się funduszami europejskimi?

Niemal 15 tys. urzędników wdrażało programy unijne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) opublikowało raport na temat potencjału administracyjnego systemu instytucjonalnego służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności według stanu na 30 czerwca 2025 roku.

Z dokumentu wynika, że w systemie było zatrudnionych 14759 osób na 11990 etatach.

Urzędy marszałkowskie zatrudniały najwięcej

Najwięcej osób było zatrudnionych w urzędach marszałkowskich, pełniących rolę instytucji zarządzających w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie na 5892 osoby przypadało 5546 etatów. Najwięcej pracowników zatrudnił UM Województwa Śląskiego (613 osób), a najmniej UM Województwa Mazowieckiego (107 osób).

Ministerstwa zatrudniły 1981 osób i oferowały 1606 etatów. MFiPR, pełniące rolę instytucji zarządzającej dla wszystkich krajowych programów, dysponowało 395 etatami, w ramach których zatrudniono 453 osoby.

Pozostałe instytucje:

  • wojewódzkie urzędy pracy zatrudniały 1529 osób i dysponowały 1258 etatami,
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zatrudniła 607 osób i oferowała 108 etatów,
  • izby administracji skarbowej przyjęły 425 osób i miały 444 etatów,
  • urzędy wojewódzkie zatrudniły 83 osoby i dysponowały 80 etatami.

Inne instytucje zajmujące się funduszami europejskimi zatrudniły 4242 osoby i dysponowały 2948 etatami.

Średnie wynagrodzenie urzędników według instytucji

Wysokość średniego wynagrodzenia w systemie realizacji UP 2021-2027 w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. wyniosła 10094 zł brutto. Natomiast w przypadku wyłączenia zarobków kadry kierowniczej, średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wdrażaniu funduszy europejskich wynosiło 9104 zł brutto.

Najniższe średnie wynagrodzenie brutto w badanym okresie otrzymywali pracownicy wojewódzkich urzędów pracy – 8324 zł oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska – 8510 zł. Stosunkowo najlepiej opłacani urzędnicy są zatrudnieni w instytucjach umiejscowionych w ministerstwach – średnio 14653 zł.

Po wyłączeniu kadry kierowniczej sytuacja przedstawia się podobnie. Również w tym przypadku najwyższe średnie wynagrodzenie otrzymywali pracownicy ministerstw – 13049 zł, a najmniejsze Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska – 7391 zł oraz wojewódzkich urzędów pracy – 7468 zł.

Biorąc pod uwagę średnią wynagrodzeń w instytucji z kadrą kierowniczą najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy instytucji zarządzających programami krajowymi - 14888 zł. Bez uwzględnienia kadry kierowniczej zarobki wynosiły tam 13220 zł.

Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w instytucjach pośredniczących regionalnym programom (8394 zł – z kadrą kierowniczą i 7689 zł bez kadry kierowniczej) oraz w instytucjach zarządzających regionalnymi programami (9013 zł – z kadrą kierowniczą i 8277 zł bez kadry kierowniczej).

Zarobki pracowników według typów programów

Spośród typów programów (krajowe programy, regionalne programy i Interreg) najlepiej wynagradzani byli pracownicy zaangażowani w realizację krajowych programów – ich średnia wysokość wynagrodzenia wyniosła 12376 zł dla wszystkich osób wraz z kadrą kierowniczą oraz 10822 zł, gdy nie weźmiemy pod uwagę zarobków kadry kierowniczej.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Najniższe średnie wynagrodzenia charakteryzowały regionalne programy. Było to 8924 zł w przypadku zarobków wszystkich osób zaangażowanych w ich realizację i 8185 zł, gdy nie uwzględnimy zarobków osób na stanowiskach kierowniczych.

Sektor publiczny
Bon senioralny coraz bliżej. Kto ma szansę wsparcie i na jakich zasadach?
01 maja 2026

Rząd szykuje wprowadzenie bonu senioralnego dla osób powyżej 65. roku życia z dochodem do 3410 zł miesięcznie. Nowe świadczenie ma przede wszystkim trafić do gmin, w których dziś brakuje usług opiekuńczych, a jego realizację zaplanowano w ramach kilkuletnich programów finansowanych z budżetu państwa.
Podlaskie przeznacza miliony złotych na edukację: priorytetem uczniowie z niepełnosprawnościami
30 kwi 2026

Miasto i gmina Suwałki (Podlaskie) przeznaczą 16,5 mln zł na lepszą dostępność do edukacji oraz stworzenie równych warunków rozwoju, w szczególności uczniom z niepełnosprawnościami. 15,7 mln zł to dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
Przywileje w transporcie publicznym, o których warto wiedzieć, bo to nawet 95% zniżki
30 kwi 2026

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 380) reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych. Wciąż wiele osób nie wie, jak duże przysługują zniżki, np. 95% - a zatem wówczas przejazd jest niemalże darmowy. Przypominamy kto i na jakich zasadach może skorzystać z przywilejów.

Dlaczego niedźwiedzie wchodzą do wsi? Gminy mają kluczową rolę
29 kwi 2026

Gminy mają kluczową rolę w zapobieganiu konfliktom ludzi z niedźwiedziami – podkreślił Robert Gatzka. Jego zdaniem brak dopasowania systemowej gospodarki odpadami i edukacji sprawia, że zwierzęta są przyciągane do ludzkich siedzib, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji.
Majówka we Wrocławiu: bicie gitarowego rekordu świata i inne atrakcje
29 kwi 2026

Rynek znów zapełni się fanami gitar, którzy już po raz 24. spróbują ustanowić rekord świata we wspólnym graniu. Podczas majowego weekendu w mieście odbędzie się też wiele innych wydarzeń, m.in. inauguracja pokazów fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia.
Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów
28 kwi 2026

Doszło do przełomu - więziony przez białoruski reżim przez lata polski dziennikarz, Andrzej Poczobut, został uwolniony. Wiadomość podała agencja Reuters.
Ostatnio ta choroba wywołała dramat w 2021 roku – teraz uderza ponownie, ale Minister obiecuje: nie dopuścimy do powtórki
28 kwi 2026

W trzech mazowieckich powiatach wykryto ostatnio 13 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Minister rolnictwa Stefan Krajewski postawił wszystkie służby w stan najwyższej gotowości. Główny Lekarz Weterynarii powołał specjalny zespół ds. dochodzeń epizootycznych. Wszyscy pamiętają dramat z 2021 roku, kiedy w tych samych miejscach wykryto ponad 400 ognisk, a zakłady nie nadążały z utylizacją…

Polska zagra przeciwko Brukseli - będzie skarga do TSUE, minister rzucił rękawicę
28 kwi 2026

Rząd nie odpuszcza. Minister Stefan Krajewski zapowiada skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie umowy z krajami Mercosuru. Polska kwestionuje sposób procedowania i częściowe stosowanie umowy od 1 maja. Chodzi przyszłość polskiego rolnictwa i miliony ton importowanego mięsa. Czy sąd unijny zatrzyma decyzję Brukseli?
Ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. 100%, 78% i 50%
28 kwi 2026

Ulga komunikacyjna 78% dla osób niepełnosprawnych to duża zniżka, ale ograniczenia w jej stosowaniu ograniczają jej popularność. ulga jest tylko wtedy, gdy podróż pociągiem czy autobusem ma wskazany w ustawie cel. Limity celu podróży dotyczą tylko przejazdu między miejscem zamieszkania a takimi placówkami jak szpital, szkoła (jest także turnus rehabilitacyjny. Z ulgi mogą skorzystać niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 24 lat i 26 lat. Od lat postuluje się o urealnienie przesłanek skorzystania z ulgi. Rząd nie zgadza się na zmiany.
