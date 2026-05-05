Opiekunowie bez świadczenia pielęgnacyjnego. Niepełnosprawnym odbierają w 4 minuty pkt 7 z orzeczenia
REKLAMA
REKLAMA
Od prawie roku do redakcji Infor.pl przychodzą listy matek, która uważają, że zostały skrzywdzone przez PZON. Ich zdaniem PZON zabierają z orzeczeń o niepełnosprawności dzieci chorych na autyzm punkt 7 i 8. W efekcie odbierane jest świadczenie pielęgnacyjne (dziś 3386 zł). Publikujemy te listy na nowo, gdyż opisana praktyka orzecznicza nie zmieniła się w 2026 r. Wszystkie listy opisują ten sam schemat pracy komisji lekarskich. Schemat dotyczy dzieci cierpiących na autyzm albo zespół Aspergera (nie zostały objęte w 2025 r. korzystnymi dla niepełnosprawnych dzieci wytycznymi min. Ł. Krasonia). Dzieci te przez ostatnie lata dysponowały orzeczeniem z pkt 7 i 8 (= świadczenie pielęgnacyjne). I nagle w 2025 r. (przy okazji przedłużania ważności orzeczenia) seryjnie - tak opisują rodzice - mają miejsca "cudowne uzdrowienia". Dziecko jest pozbawione pkt 7 albo 8. To oznacza utratę świadczenia pielęgnacyjnego, a to przeszło 3000 zł miesięcznie.
I to opisywali nam rodzice w swoich listach w 2025 r. Dziś sytuacja się nie zmieniła. Przykłady listów wcześniejszych poniżej:
REKLAMA
REKLAMA
Komisje odbierają w 4 minuty pkt 7 niepełnosprawnym. Testem trzech pytań. Tak jest chyba w całej Polsce
Kolejny list o kolejnym takim "uzdrowieniu":
Witam.
Również uzdrowili naszą podopieczną. Ma spektrum autyzmu (od urodzenia). W tym miesiącu październiku mieliśmy komisję. Trwała 2 min. Zapytała się tylko ile dziewczynka ma lat i czy lubi chodzić do szkoły. I po tygodniu dostaliśmy orzeczenie o niepełnosprawności bez pkt 7 i 8.
Że jest uzdrowiona...
A wymaga dużej opieki od nas. Jest zaniedbana środowisko, nie usiedzi na lekcji, chodzi, wali rękoma o szafki szkolne, wyzywa.
Pozdrawiam serdecznie
Tak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności dla tej dziewczynki. Zaznaczyliśmy na czerwono symbol 12-C wskazujący na spektrum autyzmu oraz pkt 7 z opcją "nie wymaga". Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne opiekunowie muszą przedstawić w MOPS w pkt 7 i 8 słowa "wymaga". I tak było we wcześniejszym orzeczeniu dla tego dziecka.
W sprawie tej nie pomogła próba interwencji nauczycielki, która opisała jak duże problemy ma z jej nauką i prowadzeniem jako wychowawczyni.
O co toczy się pojedynek między PZON a rodzicami dzieci niepełnosprawnych?
O świadczenie świadczenie pielęgnacyjne. W 2025 r. wynosi 3 287 zł miesięcznie dla opiekuna. Jest opcja podwyższenia tej kwoty o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawują opiekę (w wieku do 18 lat).
REKLAMA
W 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o 99 zł do kwoty 3386 zł miesięcznie. Wynika to automatycznie z podwyżki pensji minimalnej (z 4666 zł brutto na 4806 zł brutto miesięcznie - co da w 2026 r. netto 3605 zł).
Zniknięcie tej kwoty z budżetu rodziny opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem to duży uszczerbek - zwłaszcza, że do tej pory dziecko miało status osoby niepełnosprawnej, a opiekun z prawem do świadczenia pielęgnacyjnego. I nie wiadomo dlaczego dziecko utraciło ten status.
Jednolity schemat działania PZON - 2 - 4 minuty badania i zmiany w pkt 7 i 8 orzeczenia. Finał - odebranie świadczenia pielęgnacyjnego
Krok 1) PZON - pobieżne bada dziecka (co do pobieżności takiego słowa jednolicie używają rodzice albo opiekunowie uczestniczący w badaniu stanu zdrowia przez PZON i oglądzie dokumentów medycznych)
Krok 2) Odebranie pkt 7 albo 8
Krok 3) Zmiany w pkt 7 i 8 orzeczenia - musi tam być pozycja "wymaga', aby rodzice otrzymali świadczenie pielęgnacyjne
Tak jak tutaj:
W ww. orzeczeniach o niepełnosprawności jest symbol 12-C. Co oznacza?
Wyróżniamy następujące symbole przyczyn niepełnosprawności:
• 01-U – upośledzenie umysłowe;
• 02-P – choroby psychiczne;
• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
• 04-O – choroby narządu wzroku;
• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;
• 06-E – epilepsja;
• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
• 08-T – choroby układu pokarmowego;
• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
• 10-N – choroby neurologiczne;
• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.
Symbol 12-C często występuje w kontekście osób ze spektrum autyzmu. Zaznaczyć trzeba, że w Polsce trwa wdrożenie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-11. Zgodnie z tym dokumentem początek zaburzenia ze spektrum autyzmu pojawia się w okresie rozwojowym, zwykle we wczesnym dzieciństwie. Objawy te mogą się ujawnić dopiero później. Mogą się też różnić w zależności od sytuacji społecznej czy edukacyjnej.
Więcej w publikacji:
Co oznacza symbol 12-C w orzeczeniu o niepełnosprawności?
Z listów rodziców i opiekunów do Infor.pl nie wynika jakakolwiek zmiana w stanie zdrowia dziecka, którą można byłoby opisać słowem "ustąpić".
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA