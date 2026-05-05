Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Pomoc społeczna » Opiekunowie bez świadczenia pielęgnacyjnego. Niepełnosprawnym odbierają w 4 minuty pkt 7 z orzeczenia

Opiekunowie bez świadczenia pielęgnacyjnego. Niepełnosprawnym odbierają w 4 minuty pkt 7 z orzeczenia

05 maja 2026, 07:55
[Data aktualizacji 04 maja 2026, 23:36]
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Komisje odbierają w 4 minuty pkt 7 niepełnosprawnym. Testem trzech pytań. Tak jest chyba w całej Polsce
Od prawie roku do redakcji Infor.pl przychodzą listy matek, która uważają, że zostały skrzywdzone przez PZON. Ich zdaniem PZON zabierają z orzeczeń o niepełnosprawności dzieci chorych na autyzm punkt 7 i 8. W efekcie odbierane jest świadczenie pielęgnacyjne (dziś 3386 zł). Publikujemy te listy na nowo, gdyż opisana praktyka orzecznicza nie zmieniła się w 2026 r. Wszystkie listy opisują ten sam schemat pracy komisji lekarskich. Schemat dotyczy dzieci cierpiących na autyzm albo zespół Aspergera (nie zostały objęte w 2025 r. korzystnymi dla niepełnosprawnych dzieci wytycznymi min. Ł. Krasonia). Dzieci te przez ostatnie lata dysponowały orzeczeniem z pkt 7 i 8 (= świadczenie pielęgnacyjne). I nagle w 2025 r. (przy okazji przedłużania ważności orzeczenia) seryjnie - tak opisują rodzice - mają miejsca "cudowne uzdrowienia". Dziecko jest pozbawione pkt 7 albo 8. To oznacza utratę świadczenia pielęgnacyjnego, a to przeszło 3000 zł miesięcznie.

I to opisywali nam rodzice w swoich listach w 2025 r. Dziś sytuacja się nie zmieniła. Przykłady listów wcześniejszych poniżej:

Kolejny list o kolejnym takim "uzdrowieniu":

Witam.

Również uzdrowili naszą podopieczną. Ma spektrum autyzmu (od urodzenia). W tym miesiącu październiku mieliśmy komisję. Trwała 2 min. Zapytała się tylko ile dziewczynka ma lat i czy lubi chodzić do szkoły. I po tygodniu dostaliśmy orzeczenie o niepełnosprawności bez pkt 7 i 8.

Że jest uzdrowiona...

A wymaga dużej opieki od nas. Jest zaniedbana środowisko, nie usiedzi na lekcji, chodzi, wali rękoma o szafki szkolne, wyzywa.

Pozdrawiam serdecznie

Tak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności dla tej dziewczynki. Zaznaczyliśmy na czerwono symbol 12-C wskazujący na spektrum autyzmu oraz pkt 7 z opcją "nie wymaga". Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne opiekunowie muszą przedstawić w MOPS w pkt 7 i 8 słowa "wymaga". I tak było we wcześniejszym orzeczeniu dla tego dziecka.

orzeczenie o niepełnosprawności (czasowe) dla dziewczynki w spektrum autyzmu

W sprawie tej nie pomogła próba interwencji nauczycielki, która opisała jak duże problemy ma z jej nauką i prowadzeniem jako wychowawczyni.

autyzm

O co toczy się pojedynek między PZON a rodzicami dzieci niepełnosprawnych?

O świadczenie świadczenie pielęgnacyjne. W 2025 r. wynosi 3 287 zł miesięcznie dla opiekuna. Jest opcja podwyższenia tej kwoty o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawują opiekę (w wieku do 18 lat).​

W 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o 99 zł do kwoty 3386 zł miesięcznie. Wynika to automatycznie z podwyżki pensji minimalnej (z 4666 zł brutto na 4806 zł brutto miesięcznie - co da w 2026 r. netto 3605 zł).

Zniknięcie tej kwoty z budżetu rodziny opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem to duży uszczerbek - zwłaszcza, że do tej pory dziecko miało status osoby niepełnosprawnej, a opiekun z prawem do świadczenia pielęgnacyjnego. I nie wiadomo dlaczego dziecko utraciło ten status.

Jednolity schemat działania PZON - 2 - 4 minuty badania i zmiany w pkt 7 i 8 orzeczenia. Finał - odebranie świadczenia pielęgnacyjnego

Krok 1) PZON - pobieżne bada dziecka (co do pobieżności takiego słowa jednolicie używają rodzice albo opiekunowie uczestniczący w badaniu stanu zdrowia przez PZON i oglądzie dokumentów medycznych)

Krok 2) Odebranie pkt 7 albo 8

Krok 3) Zmiany w pkt 7 i 8 orzeczenia - musi tam być pozycja "wymaga', aby rodzice otrzymali świadczenie pielęgnacyjne

Tak jak tutaj:

autyzm - przykładowe orzeczenie o niepełnosprawności dające świadczenie pielęgnacyjne (stopień znaczny)

W ww. orzeczeniach o niepełnosprawności jest symbol 12-C. Co oznacza?

Wyróżniamy następujące symbole przyczyn niepełnosprawności:

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

• 04-O – choroby narządu wzroku;

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

• 06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbol 12-C często występuje w kontekście osób ze spektrum autyzmu. Zaznaczyć trzeba, że w Polsce trwa wdrożenie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-11. Zgodnie z tym dokumentem początek zaburzenia ze spektrum autyzmu pojawia się w okresie rozwojowym, zwykle we wczesnym dzieciństwie. Objawy te mogą się ujawnić dopiero później. Mogą się też różnić w zależności od sytuacji społecznej czy edukacyjnej.

Z listów rodziców i opiekunów do Infor.pl nie wynika jakakolwiek zmiana w stanie zdrowia dziecka, którą można byłoby opisać słowem "ustąpić".

