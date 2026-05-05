Świadczenie wspierające: Tajne wytyczne dla WZON są już znane. Stratny stopień znaczny 75+

05 maja 2026, 14:31
[Data aktualizacji 05 maja 2026, 14:26]
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Publikujemy tajne wytyczne dla WZON. Obniżają świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych 75+
W artykule publikujemy wytyczne, które strona rządowa w grudniu 2024 r. rozesłała do wszystkich wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pomimo upływu półtora roku dokument nie został upubliczniony. W tym znaczeniu jest on tajny. Mówi się o Wytycznych w interpelacjach poselskich, wspomina o nich Rzecznik Praw Obywatelskich. Ale dokument nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Otrzymaliśmy go dzięki naszym czytelnikom. A powinien być dostępny powszechnie w trybie udostępnienia informacji publicznej.

Wytyczne przewidują obniżanie wysokości świadczenia wspierającego poprzez zmniejszanie liczby punktów przyznawanych osobom z niepełnosprawnością w wieku 75+. Dzieje się to zarówno podczas badania w siedzibie WZON, jak i w trakcie oceny poziomu samodzielności w domu osoby niepełnosprawnej.

Skala obniżki wynosi zazwyczaj około 10–11 punktów.Uzasadnieniem jest przyjęte w wytycznych założenie, że niesamodzielność osoby w wieku 75 lat i więcej wynika z dwóch źródeł: niepełnosprawności oraz ograniczeń związanych z wiekiem. Według autorów dokumentu czynniki te się nakładają i powinny być rozdzielane, dlatego – co do zasady – punktacja powinna być pomniejszana o tę część niesamodzielności, która wynika wyłącznie z wieku.Argumentacja strony rządowej jest spójna, ma jednak zasadniczą słabość: obowiązujące przepisy ustawowe nie przewidują możliwości jej zastosowania w drodze wytycznych.

Dodatkowo przepisy ustaw o świadczeniu wspierającym i o rehabilitacji nakazują indywidualizm testowania niesamodzielności danej osoby niepełnosprawnej. Przepisy mówią "Nie zakładamy "hurtem", że każdy niepełnosprawny w wieku 75+ jest niesamodzielny z uwagi na swój wiek (20% niesamodzielności to wiek, a 80% to niepełnosprawność). Tylko przepisy zakładają, że specjalista od testu samodzielności ustala to za każdym razem w ramach testu. Ma on rozpoznać wpływ wieku na niesamodzielność indywidualnie wobec każdej osoby niepełnosprawnej. To zadanie specjalisty - przeprowadzający test samodzielności sprawdza, czy np. czy staruszek umie się sam ubrać, a jeżeli nie to przez wiek, czy przez niepełnosprawność.

Ważne

To badający staruszka człowiek ma oceniać, w jakim procencie niesamodzielność 80-latka wynika z wieku, a w jakim z niepełnosprawności. Wytyczne natomiast działają "hurtem" wobec wszystkich niepełnosprawnych osób w wieku 75 (i więcej) - cała ta grupa osób ma obniżoną wysokość świadczenia wspierającego.

Limitowanie świadczenia wspierającego przez wiek osoby niepełnosprawnej

W poniższych Wytycznych dla WZON:

.... mamy stronę nr 2:

a w niej fragment:

Należy wyraźnie podkreślić, że wsparcie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych odnosi się TYLKO do tego zakresu wsparcia, które wynikaj z niepełnosprawności osoby ocenianej, nie zaś wsparcia związanego z wiekiem tej osoby.

I ta opinia z Wytycznych jest powodem dlaczego strona rządowa limituje wysokość świadczenia wspierającego dla osób w wieku 75+. Przedstawiciele rządu chcą oddzielić niesamodzielność "z wieku" od niesamodzielności "z niepełnosprawności". Ale w opinii osób niepełnosprawnych, które docierają do Infor.pl, powinno to być zapisane w ustawie - potwierdzone decyzją Sejmu, Senatu i prezydenta RP oraz kontroli TK.

Młodszej osobie niepełnosprawnej ZUS wypłaci 2255 zł, a starszej 1504 zł. Obaj tak samo niepełnosprawni. Świadczenie wspierające okazało się limitowane. Wiekiem

Na dziś mamy Wytyczne, które limitują punkty dla świadczenia wspierającego dla osoby niepełnosprawnej w wieku 75 (i więcej lat) w ten sposób, że nakazują je obniżyć nawet o 11,7 punktów.

Jak to obliczono w artykule:

A poniżej praktyczne zastosowania obniżania punktów wynikające z Wytycznych:

Przykład

Dwie osoby niepełnosprawne w tym samym stanie zdrowia. Jedna ma 67 lat i 85 punktów. Jej świadczenie wspierające, to 2255 zł miesięcznie. Druga osoba niepełnosprawna ma 76 lat i 80 punktów oraz 1504 zł miesięcznie. Obie osoby mają dokładnie ten sam rodzaj i stopień niepełnosprawności (stopień znaczny). Różnica świadczeń wynika z nakazu w Wytycznych obniżenia 76-latkowi punktów o 5 do poziomu 80. Z uwagi na wiek 76 lat.

Przykład opracowano na podstawie danych sprzed marcowej waloryzacji tego świadczenia.

Proszę popatrzeć na korelację punktów i wysokości świadczenia wspierającego - 5 punktów różnicy w przykładzie daje 9012 zł zł obniżki dla tak samo niesamodzielnych niepełnosprawnych

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie.

90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie;

85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie;

80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie;

75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie;

70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

5 punktów decyduje o 9012 zł różnicy rocznie.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Źródło informacji wykorzystanych w artykule

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

Kiedy WZON stosuje obniżenie punktów dla osoby w wieku 75+

Jak odczytywać informacje w ramce? Np. dla punktu 3 w teście samodzielności osoby niepełnosprawnej: "Jeżeli osoba niepełnosprawna w wieku 75+ jest niesamodzielna w poruszaniu się w nieznanym środowisku, to specjalista WZON przyznający punkty zastosuje kwalifikator maksymalnie WC-C, który nie jest najwyższym kwalifikatorem niesamodzielności. Powoduje to:

1) zaniżenie wysokości świadczenia wspierającego (np. zamiast 83 punkty zejście do 78)

2) Odmowę przyznania świadczenia wspierającego (po osiągnięciu mniej niż 70 punktów).

W dokumencie Wytycznych (patrz ramka) jest zastrzeżenie: "Stosujemy w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia z racji swojego wieku". Taki zapis można interpretować tak - "Jeżeli niesamodzielność jest w 100% wynikiem niepełnosprawności (nie ma przyczyny niesamodzielności w postaci wieku), to WZON nie stosuje ograniczania wysokości świadczenia wspierającego." Redakcja nie ma jednak informacji o stosowaniu takiej korzystnej informacji przez WZONy.

Podsumowanie - 9 sytuacji, kiedy obniża się świadczenie wspierające dzięki kwalifikacji WC-C (według Wytycznych):

Źródło: INFOR
