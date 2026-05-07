Co z pożarem w Puszczy Solskiej?

Co z pożarem w Puszczy Solskiej?

07 maja 2026, 08:36
PSP/mł. kpt. Dominik Ryba
PAP

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał w czwartek, że dzień określi, czy sytuacja pożarowa jest opanowana. Dodał, że nie wszystkie obszary są idealnie dogaszone, a z uwagi na silny wiatr pożary wciąż mogą się rozprzestrzeniać. Szykowane są zrzuty wody, na miejscu pracuje kilkaset osób.

Pożar w powiecie biłgorajskim

Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorek po południu w Puszczy Solskiej, gdzie są m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody i tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował w Radiu RMF, że „dzień dopiero będzie nam określał, czy mamy sytuację opanowaną”.

- W nocy mieliśmy wyciszenie (...), ale zgodnie z prognozami meteorologicznymi, pojawią się wiatry nawet o prędkości do 50 km na godzinę. Jest jeszcze wiele zarzewi ognia (...), nie wszystkie obszary są idealnie dogaszone - przekazał. Dodał, że może to powodować rozprzestrzenianie się pożaru.

Wiceszef MSWiA poinformował, że nie płoną wierzchołki drzew, a w porze nocnej nie było sytuacji, by na terenie wystąpił pożar wierzchołkowy. - Pożar mamy powierzchniowy aktualnie - dodał.

Podkreślił jednak, że ściółka jest „bardzo wysuszona”, więc „możliwość rozprzestrzenia pożaru występuje”.

Przekazał, że przygotowywany jest dobowy plan działania, w tym - sposób wykorzystania statków powietrznych.

Ponad 300 strażaków PSP, prawie 140 strażaków ochotników

- Aktualnie (…) mamy ponad 300 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, prawie 140 strażaków ochotników, a w sumie na terenie tej akcji jest ponad 600 w ogóle zaangażowanych ludzi, również innych służb: policja, Wojsko Polskie, Lasy Państwowe – dodał.

Zaznaczył, że przygotowywane są już plany zrzutów wody po tym, jak służby dronowe przeprowadziły rozpoznanie całego terenu.

- Wskazano newralgiczne miejsce, gdzie mamy najwyższe temperatury na tych terenach. Śmigłowce już są przygotowywane do pierwszych zrzutów - dodał. Wyjaśnił, że będą to dwa śmigłowce policyjne, siedem śmigłowców zadysponowanych przez Lasy Państwowe i co najmniej cztery drony.

Do środy wieczorem pożar objął w sumie ok. 500 ha. W trakcie akcji we wtorek późnym wieczorem rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Źródło: PAP
Sektor publiczny
Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał w czwartek, że dzień określi, czy sytuacja pożarowa jest opanowana. Dodał, że nie wszystkie obszary są idealnie dogaszone, a z uwagi na silny wiatr pożary wciąż mogą się rozprzestrzeniać. Szykowane są zrzuty wody, na miejscu pracuje kilkaset osób.
Rehabilitacja w nowym wymiarze. ZUS wspiera bielski szpital
05 maja 2026

Osiem specjalistycznych łóżek z regulacją wysokości kupił bielski szpital wojewódzki. Trafiły one do Zakładu Rehabilitacji. Umożliwią one fizjoterapeutom pracę w ergonomicznych warunkach. Zakup sfinansowano m.in. z pieniędzy ZUS.
Nowa opłata turystyczna ma objąć całą Polskę. Nawet 11 zł za dobę pobytu
05 maja 2026

Wiele polskich miejscowości nie może pobierać opłat turystycznych głównie z powodu poziomów zanieczyszczenia powietrza. Rząd chce ujednolicić i uprościć zasady dotyczące opłat. Stawki mają pójść w górę, jednocześnie skorzystają samorządy, które do tej pory takich opłat nie pobierały.
Świadczenie wspierające: Tajne wytyczne dla WZON są już znane. Stratny stopień znaczny 75+
05 maja 2026

W artykule publikujemy wytyczne, które strona rządowa w grudniu 2024 r. rozesłała do wszystkich wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pomimo upływu półtora roku dokument nie został upubliczniony. W tym znaczeniu jest on tajny. Mówi się o Wytycznych w interpelacjach poselskich, wspomina o nich Rzecznik Praw Obywatelskich. Ale dokument nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Otrzymaliśmy go dzięki naszym czytelnikom. A powinien być dostępny powszechnie w trybie udostępnienia informacji publicznej.

Opiekunowie bez świadczenia pielęgnacyjnego. Niepełnosprawnym odbierają w 4 minuty pkt 7 z orzeczenia
05 maja 2026

Od prawie roku do redakcji Infor.pl przychodzą listy matek, która uważają, że zostały skrzywdzone przez PZON. Ich zdaniem PZON zabierają z orzeczeń o niepełnosprawności dzieci chorych na autyzm punkt 7 i 8. W efekcie odbierane jest świadczenie pielęgnacyjne (dziś 3386 zł). Publikujemy te listy na nowo, gdyż opisana praktyka orzecznicza nie zmieniła się w 2026 r. Wszystkie listy opisują ten sam schemat pracy komisji lekarskich. Schemat dotyczy dzieci cierpiących na autyzm albo zespół Aspergera (nie zostały objęte w 2025 r. korzystnymi dla niepełnosprawnych dzieci wytycznymi min. Ł. Krasonia). Dzieci te przez ostatnie lata dysponowały orzeczeniem z pkt 7 i 8 (= świadczenie pielęgnacyjne). I nagle w 2025 r. (przy okazji przedłużania ważności orzeczenia) seryjnie - tak opisują rodzice - mają miejsca "cudowne uzdrowienia". Dziecko jest pozbawione pkt 7 albo 8. To oznacza utratę świadczenia pielęgnacyjnego, a to przeszło 3000 zł miesięcznie.
Po majówce zmiana pogody. Można się spodziewać przymrozków
03 maja 2026

Po pięknej i słonecznej majówce czeka nas zdecydowanie bardziej dynamiczna pogoda. Wystąpią opady deszczu oraz burze - poinformował PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
Wędrówka w Tatrach może być ryzykowna - żmije aktywne. TPN ostrzega
03 maja 2026

Wraz ze wzrostem temperatury podczas majowego weekendu na tatrzańskich szlakach coraz częściej można spotkać żmije – ostrzega Tatrzański Park Narodowy (TPN). Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca.
Stadion Narodowy zmieni się w Olimpijski?
03 maja 2026

Zdaniem głównego projektanta Stadionu Narodowego modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Wstępne analizy zakładają m.in. zwiększenie trybun do 80 tys. miejsc i budowę bieżni lekkoatletycznej, która po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana.

Bon senioralny coraz bliżej. Kto ma szansę wsparcie i na jakich zasadach?
01 maja 2026

Rząd szykuje wprowadzenie bonu senioralnego dla osób powyżej 65. roku życia z dochodem do 3410 zł miesięcznie. Nowe świadczenie ma przede wszystkim trafić do gmin, w których dziś brakuje usług opiekuńczych, a jego realizację zaplanowano w ramach kilkuletnich programów finansowanych z budżetu państwa.
Podlaskie przeznacza miliony złotych na edukację: priorytetem uczniowie z niepełnosprawnościami
30 kwi 2026

Miasto i gmina Suwałki (Podlaskie) przeznaczą 16,5 mln zł na lepszą dostępność do edukacji oraz stworzenie równych warunków rozwoju, w szczególności uczniom z niepełnosprawnościami. 15,7 mln zł to dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
