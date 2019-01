Ochrona danych osobowych w 2019 roku - rozmowa z Mec. Pawłem Ludwiczakiem

Panie Mecenasie co się dzieje z nowelą zmieniającą 168 innych ustaw dostosowując je do RODO?

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 w dniu 26 listopada 2018 r. wpłynął do Sejmu (druk nr 3050). W dniu 6 grudnia odbyło się I czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu i został on skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 15 stycznia 2019 r.

Czy w pierwszym kwartale 2019 czekają nas zmiany w obszarze danych osobowych?

Jeżeli powyższy projekt ustawy będzie sprawnie procedowany, to ustawa ma szansę wejść w życie pod koniec I kwartału. Nowelizacja w obszarze ochrony danych osobowych blisko 168 ustaw na pewnie dotknie całą administrację publiczną i większość przedsiębiorstw. Oczywiście w większym lub mniejszym stopniu.

W projekcie przewidziano zmiany w Kodeksie karnym, wprowadzono nowe przestępstwo, czyli wyłudzenie pod pretekstem danych osobowych. O co chodzi? Jakie sankcje przewidziano?

W ostatniej wersji projektu przedmiotowej wprowadzono propozycję zmiany treści art. 115 § 12 Kodeksu karnego, zmieniając w tzw. słowniczku definicję groźby bezprawnej.

Obecnie ona brzmi: „§ 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.”., a ma brzmieć: „§ 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak również rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem lub zachowaniem zagrożonym administracyjną karą pieniężną.”.

Część czynów RODO-Trolli o których pisałem, na łamach Infor.pl wypełni więc przesłanki czynu zabronionego, np. art. 191 kk - przestępstwo zmuszenia.

Art. 191 kk. Przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.

Które zmiany w związku z powyższym projektem ustawy uważa Pan Mecenas za najważniejsze?

W związku z powyższą ustawą dla mnie osobiście najważniejsze będą zmiany w ustawie o radcach prawnych.

Oczywiście dla każdego innego podmiotu będzie to coś innego.

Które branże w związku z powyższym projektem ustawy najmocniej odczują zmiany w 2019 r.?

Na pewno zmiany odczuje m.in.:

administracja publiczna

kultura i nauka

branża finansowa

wymiar sprawiedliwości

sektor zdrowia

branża związana z infrastrukturą i budownictwem

Istotne zmiany będą też w zakresie prawa pracy.

Przy czym chciałbym zauważyć, że czasami drobna zmiana, może być bardziej znacząca niż kilkanaście czy kilkadziesiąt artykułów.

Czy poza zmianami w ochronie danych osobowych może Pan wymienić kilka zmian w prawie istotnych w roku 2019 dla samorządów?

Jeżeli mam wskazać tylko kilka obszarów istotnych zmian dla samorządów to wymienię:

prawo podatkowe, ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów kwestie związane z publicznym transportem zbiorowym, coraz więcej terenów pozbawionych jest publicznego transportu zbiorowego.

Nie wymieniłem paru innych ustaw, a na pewno w bieżącym roku pojawi się wiele nowych istotnych aktów prawnych.

A przedsiębiorcy, Na co powinni zwrócić uwagę w nowym roku poza RODO

Bardzo trudne pytanie patrząc na ilość nowego prawa co roku. Jeżeli mam się ograniczyć do 3 to:

oczywiście cały czas nr. 1 jest prawo podatkowe. nowym a ważnym tematem są pracownicze plany kapitałowe. najpewniej przedsiębiorcy zwłaszcza średni i duży będą musieli zmierzyć się z wymaganiami wynikającymi z nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dziękuję za rozmowę: Marta Pawłowska