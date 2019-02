Czy Powiatowy Rzecznik Konsumentów ma obowiązek informowania konsumentów w związku z RODO?

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przetwarza dane osobowe w celu ochrony interesów konsumentów. Mamy więc do czynienia z przetwarzaniem niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, którego celem jest realizacja ustawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 37 w zw. z art. 39 oraz 42 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798). Podanie danych osobowych Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z ochroną praw konsumentów. W związku z tym, że wykonywanie obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów wiąże się ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych, to jak najbardziej jest on zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji