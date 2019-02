Pasek z wynagrodzeniem a RODO

Pracownicy działają na wyraźnie polecenie administratora danych. Takim poleceniem są zazwyczaj upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, które upoważniają pracowników do przetwarzania danych w konkretnych zbiorach. Nie wydaje się zasadnym upoważnianie kierowników do przetwarzania danych związanych z płacami, chyba, że kierownik, jako bezpośredni przełożony, zgodnie z zakresem swoich obowiązków, określa wysokość wynagrodzenia, wysokość premii lub innych składników pensji pracownika. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że na pasku wynagrodzeniowym, oprócz danych dotyczących wysokości wynagrodzenia, mogą znajdować się również dane dotyczące potrąceń (np. spłata pożyczki z ZFŚS), a do takich danych kierownik nie powinien mieć dostępu. W związku z tym, przekazywanie kierownikowi pasków wynagrodzeniowych w celu rozdania ich pracownikom mogłoby naruszać zasady ochrony danych osobowych. Co do zasady dane dot. płac nie powinny wychodzić poza komórkę płacową. Osobisty odbiór pasków wynagrodzeniowych od osoby naliczającej płace leży więc w interesie pracownika. Ewentualnie, „paski” mogą zostać tak złożone i spięte zszywaczem, aby ich zawartość nie była widoczna dla kierowników.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji