Dopłaty do zboża 2024 - wnioski w ARiMR można składać do 5 czerwca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków o dopłaty do zboża. Nabór ruszył 23 maja i potrwa do 5 czerwca 2024 r. Na realizację tej pomocy zaplanowano środki w wysokości 2,1 mld zł. – Z problem dopłaty do zbóż mamy do czynienia od dłuższego czasu. Zasady dopłat zostały wynegocjowane w Jasionce. Zakończyliśmy procedurę związaną z pozyskaniem środków spoza budżetu, gdyż to nie było zaplanowane, ale jest decyzja i ogłaszamy nabór. Bardzo nam zależy, żeby ta informacja dotarła do rolników, bo czasu na zbieranie wniosków jest niedużo – podkreślił minister Siekierski.

Minister Czesław Siekierski poinformował także o innych działaniach i formach pomocy, z jakich mogą skorzystać rolnicy. Ministrowi towarzyszyli wiceministrowie: sekretarz stanu Michał Kołodziejczak, który przekazał informacje na temat prowadzonych kontroli żywności, a także podsekretarz stanu Adam Nowak, który zaprezentował bieżące działania resortu na forum Unii Europejskiej.

Nie tylko dopłaty do zboża, są też inne programy wsparcia dla rolników

Wsparcie dla rolników obejmuje nie tylko dopłaty do zboża. Oto pozostałe działania resortu rolnictwa:

Zaplanowany na ten rok limit akcji 2 proc. kredytów płynnościowych zostanie podwyższony o 2,5 mld zł tj. do limitu do 5,4 mld zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę pomocy dla producentów kukurydzy. Do 22 maja pomoc otrzymało prawie 168 tysięcy producentów kukurydzy na kwotę blisko 711 mln zł .

Na bieżąco Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca również pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach w 2023 r . wystąpiły szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy. Pomoc otrzymało już ponad 90 tys. producentów rolnych na kwotę blisko 700 mln zł . Dodatkowe środki zatwierdzone dzisiaj przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych umożliwią pełną realizację złożonych wniosków.

Łącznie na realizację wszystkich form pomocy finansowanych z Planu Finansowego ARiMR w bieżącym, roku zaplanowano ponad 5,4 mld zł. ( w tym: 2,1 mld zł na zboża, 720 mln zł na kukurydzę, 850 mln zł na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne z 2023 r. oraz 693 mln zł na dopłaty do kredytów płynnościowych dla rolników oraz 180 mln zł na dopłaty do kredytów skupowych).

Obecnie komisje powołane przez wojewodów szacują szkody powstałe m.in. w wyniku przymrozków wiosennych, gradu i deszczy nawalnych. Dopiero po oszacowaniu szkód będzie podjęta decyzja o uruchomieniu dodatkowej pomocy.

Kontrole żywności przyjeżdżającej z zagranicy – wspólne działania IJHARS, PIORiN i GIS

– Podczas prowadzonych kontroli kładziemy nacisk na sprawdzanie dokumentacji i jakości produktów, które przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Te kontrole podejmowane są przez działające w tym samym czasie PIORiN, IJHARS i Sanepid. Odwiedziliśmy szereg rynków hurtowych działających w Polsce, zwracając uwagę między innymi na czereśnie, truskawki, ziemniaki i inne warzywa – poinformował sekretarz stanu Michał Kołodziejczak. Wiceminister podkreślił, że produkty, które wpływają na polski rynek muszą spełniać określone wymagania. – Według mnie powinny być tak samo dobre jak nasze, a nawet lepsze, żeby był argument dlaczego przyjeżdżają do Polski – dodał Michał Kołodziejczak.

Wiceszef resortu rolnictwa zaznaczył także, że nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której napływ produktów z zagranicy negatywnie wpływa na zbyt polskich produktów: np. pomidorów. Niedopuszczalne są także sytuacje, w których zagraniczne produkty sprzedawane są jako polskie. Tego również dotyczą prowadzone przez resort rolnictwa kontrole.

– Przygotowujemy zmianę ustawy o znakowaniu produktów żywnościowych, warzyw i owoców. Wstępem do tego typu zmian jest zrobienie badań społecznych czy konsumenci chcą oznaczenia produktów flagą kraju pochodzenia. Jest to wymagane przez Komisję Europejską – poinformował Michał Kołodziejczak. Wiceminister Kołodziejczak podziękował przedstawicielom inspekcji za wspólną pracę. – To pierwsze takie wspólne działania ministerstwa rolnictwa i ministerstwa zdrowia – zaznaczył.

Działania resortu rolnictwa w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej

Podsekretarz stanu Adam Nowak przekazał najważniejsze informacje dotyczące działań podejmowanych na forum Unii Europejskiej. – Resort rolnictwa przygotowuje już się do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. – To jest bardzo ważny element w kształtowaniu polityki nowej Komisji Europejskiej. Będziemy pierwszą prezydencją po powołaniu nowej Komisji. Jednym z tematów będzie zapewne rozszerzenie Unii Europejskiej – poinformował wiceminister Nowak.

Tutaj resort rolnictwa wskazuje na konieczność analizy i oceny skutków ewentualnego rozszerzenia dla polskiego i europejskiego rolnictwa. – Mamy świadomość zagrożeń i nierównej konkurencji w niektórych obszarach, ale również bardzo ważnych kwestii bezpieczeństwa, nie tylko żywnościowego – zaznaczył Adam Nowak. Wiceminister Nowak przypomniał także o zmianach w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących ugorowania, a także o wydłużeniu do 1 lipca br. terminu przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r.