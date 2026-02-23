REKLAMA

Ponad 4 tys. nowych miejsc w żłobkach. To ważna zmiana dla rodziców w tych gminach

Ponad 4 tys. nowych miejsc w żłobkach. To ważna zmiana dla rodziców w tych gminach

23 lutego 2026, 17:55
Ponad 4 tys. nowych miejsc w żłobkach. To ważna zmiana dla rodziców w tych gminach
Ponad 4 tys. nowych miejsc w żłobkach. To ważna zmiana dla rodziców w tych gminach
Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska poinformowała w poniedziałek, że na Lubelszczyźnie powstało ponad 4,1 tys. nowych miejsc w żłobkach. W 43 gminach w regionie po raz pierwszy uruchomiono usługi żłobkowe - dodała.

Lubelszczyzna zyskuje nowe miejsca w żłobkach

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublinie Gajewska wskazała, że województwo lubelskie jest regionem, gdzie wzywania związane z opieką wczesnodziecięcą są największe. - Kiedy przychodziliśmy do rządu, 145 gmin na terenie Lubelszczyzny nie miało żadnych usług żłobkowych. W tej chwili 43 gminy po raz pierwszy zyskały takie funkcje i jest to w pełni finansowe z budżetu państwa – przekazała.

4169 nowych miejsc w żłobkach - a to nie koniec

Gajewska dodała, że w całym regionie powstało dotychczas 4169 nowych miejsc w żłobkach, a kolejne będą otwierane w następnych miesiącach.

Z przekazanych na konferencji danych wynika, że w Lublinie zostało zmodernizowanych też 7 placów zabaw, a 42 w regionie.

Wiceministra zapytana o możliwości zwiększenia dzietności w Polsce wyjaśniła, że podejście młodych ludzi do rodzicielstwa się zmienia, a kluczowym jest zrozumienie ich barier w zakładaniu i powiększaniu rodziny.

Obawa to jest właśnie ta emocja, którą dzielą się z nami we wszystkich badaniach. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji jest najważniejszym czynnikiem. Składa się na to właśnie m.in. dostęp do opieki wczesnodziecięcej – wymieniła Gajewska.

Według niej, w osiągnięciu efektów demograficznych istotne są też kwestie związane z mieszkalnictwem, rynkiem pracy, dostępem do ochrony zdrowia, edukacją.

Program "Aktywny Rodzic" wspiera rodziny z dziećmi

Podkreśliła również, że jedną z form wsparcia jest program Aktywny Rodzic, który ruszył 1 października 2024 r. i obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia: „aktywnie w domu”, „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku”. Świadczenie „aktywnie w żłobku” jest kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością.

W konferencji prasowej Aleksandrze Gajewskiej towarzyszył poseł Michał Krawczyk (KO). Wcześniej odwiedzili żłobek w Łęcznej i Lublinie. - Jeszcze dwa lata temu Lubelszczyzna była regionem, który był dominujący w Polsce, jeśli chodzi o gminy, w których nie ma ani jednego miejsca w żłobkach. Teraz ta sytuacja zaczyna się odwracać dzięki programom rządowym – stwierdził poseł Krawczyk.

Wiceministra poparła również kandydaturę Michała Krawczyka w wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w regionie lubelskim. Jego kontrkandydatką jest europosłanka Marta Wcisło. Wybory szefów regionów i powiatów w KO zaplanowano na 8 marca.

oprac. Anna Rymkiewicz
Publiczne żłobki wyłącznie dla zaszczepionych dzieci. Nowe zasady rekrutacji, które wzbudzają kontrowersje, już obowiązują w tym mieście
Publiczne żłobki wyłącznie dla zaszczepionych dzieci. Nowe zasady rekrutacji, które wzbudzają kontrowersje, już obowiązują w tym mieście
Przedszkola i żłobki pójdą pod nóż? Warszawa i inne miasta podejmują radykalne kroki
Przedszkola i żłobki pójdą pod nóż? Warszawa i inne miasta podejmują radykalne kroki
ZUS: Przy nagłym zamknięciu szkoły lub przedszkola (np. z powodu pogody awarii) możemy wypłacić rodzicom zasiłek opiekuńczy
ZUS: Przy nagłym zamknięciu szkoły lub przedszkola (np. z powodu pogody awarii) możemy wypłacić rodzicom zasiłek opiekuńczy
Źródło: PAP
Bocian Krutek już w Polsce. Czy jego powrót oznacza koniec zimy?
23 lut 2026

Bocian Krutek zwiastun wiosny, którego lot do Polski śledzili wyczekujący końca zimy jest już w Krutyni na Mazurach. Bociek jest wycieńczony; przebywa na obserwacji w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Bocianów.
Wiatraki: kto zapłaci za demontaż po 25-30 latach pracy turbiny wiatrowej? Czy to będzie problem gminy?
23 lut 2026

Wiatraki: kto zapłaci za demontaż po 25-30 latach pracy turbiny wiatrowej? Czy to będzie problem gminy lub właściciela gruntu, na którym stoi wiatrak? Jakie są przepisy?
Ile naprawdę zarabiają lekarze? Szpitale milczą, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej komentuje sytuację
23 lut 2026

Żadna instytucja w Polsce nie wie, ile dokładnie zarabiają lekarze. Większość posługuje się medianą wynagrodzeń - pisze poniedziałkowa „Gazeta Wyborcza".

Kto nie zdąży do sierpnia, nie zainwestuje? Gminy walczą z czasem
23 lut 2026

Termin na przyjęcie planów ogólnych zostanie przedłużony do 31 sierpnia br. Po tym terminie gmina nie będzie miała podstaw prawnych do wydawania warunków zabudowy - podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Niepełnosprawni zamiast drugiego dodatku są kierowani na inne świadczenia [Petycja]
21 lut 2026

Coraz więcej takich opinii bo rząd nie kończy prac na ustawą o dodatku dopełniającym dla osób niepełnosprawnych na rentach chorobowych. Obecnie taki dodatek (2704 zł brutto) mają wyłącznie osoby niepełnosprawne z rentą socjalną (wymagane jest dodatkowo oprócz renty potwierdzenie niesamodzielności). To około 1/3 wszystkich rencistów socjalnych. Rząd systematycznie w pismach-apelach o zrównanie praw osób niepełnosprawnych informuje o 1) trwaniu prac nad ustawą o drugim dodatku i 2) odsyła niepełnosprawnych do korzystania ze świadczenia wspierającego i/albo ustawy o asystencji (nie uchwalona!), z których to świadczeń osoby niepełnosprawne na rencie chorobowej w praktyce nie mogą korzystać.
Ważne zmiany w cyberbezpieczeństwie 2026. Prezydent Nawrocki podpisał Ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
20 lut 2026

Ważne zmiany w cyberbezpieczeństwie 2026 zbudują większą odporność firm i instytucji publicznych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał Ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Została skierowana do kontroli następczej przez Trybunał Konstytucyjny.
Liczby, które powinny zaniepokoić
23 lut 2026

Według WHO depresja dotyka ponad 330 mln ludzi na świecie, w Polsce cierpi na nią około 1,2 mln do 4 mln osób i jest jedną z głównych przyczyn niezdolności do pracy. Analizy wskazują, że do 2030 r. może to być najczęściej występujące schorzenie, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę diagnoz we wszystkich grupach wiekowych. W Europie zaburzenia psychiczne kosztują gospodarki ponad 600 mld euro rocznie – ponad 4 proc. PKB. Te koszty to nie tylko leczenie, ale utrata produktywności.

RCB ostrzega przed groźnym smogiem. Trzy województwa w niebezpieczeństwie. Sprawdź, czy jesteś w strefie zagrożenia
20 lut 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed złą jakością powietrza dla powiatu otwockiego w woj. mazowieckim, powiatu krotoszyńskiego w woj. wielkopolskim oraz dla powiatu pabianickiego, łaskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego w woj. łódzkim.
NFOŚiGW zamyka nabór: Pula na przydomowe wiatraki całkowicie wyczerpana
20 lut 2026

Nabór wniosków o wsparcie budowy przydomowych elektrowni wiatrowych i magazynów energii został w piątek zamknięty z powodu wyczerpania budżetu w wysokości 150 mln zł - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
