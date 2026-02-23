Ponad 4 tys. nowych miejsc w żłobkach. To ważna zmiana dla rodziców w tych gminach

Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska poinformowała w poniedziałek, że na Lubelszczyźnie powstało ponad 4,1 tys. nowych miejsc w żłobkach. W 43 gminach w regionie po raz pierwszy uruchomiono usługi żłobkowe - dodała.

Lubelszczyzna zyskuje nowe miejsca w żłobkach

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublinie Gajewska wskazała, że województwo lubelskie jest regionem, gdzie wzywania związane z opieką wczesnodziecięcą są największe. - Kiedy przychodziliśmy do rządu, 145 gmin na terenie Lubelszczyzny nie miało żadnych usług żłobkowych. W tej chwili 43 gminy po raz pierwszy zyskały takie funkcje i jest to w pełni finansowe z budżetu państwa – przekazała.

4169 nowych miejsc w żłobkach - a to nie koniec

Gajewska dodała, że w całym regionie powstało dotychczas 4169 nowych miejsc w żłobkach, a kolejne będą otwierane w następnych miesiącach.

Z przekazanych na konferencji danych wynika, że w Lublinie zostało zmodernizowanych też 7 placów zabaw, a 42 w regionie.

Wiceministra zapytana o możliwości zwiększenia dzietności w Polsce wyjaśniła, że podejście młodych ludzi do rodzicielstwa się zmienia, a kluczowym jest zrozumienie ich barier w zakładaniu i powiększaniu rodziny.

– Obawa to jest właśnie ta emocja, którą dzielą się z nami we wszystkich badaniach. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji jest najważniejszym czynnikiem. Składa się na to właśnie m.in. dostęp do opieki wczesnodziecięcej – wymieniła Gajewska.

Według niej, w osiągnięciu efektów demograficznych istotne są też kwestie związane z mieszkalnictwem, rynkiem pracy, dostępem do ochrony zdrowia, edukacją.

Program "Aktywny Rodzic" wspiera rodziny z dziećmi

Podkreśliła również, że jedną z form wsparcia jest program Aktywny Rodzic, który ruszył 1 października 2024 r. i obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia: „aktywnie w domu”, „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku”. Świadczenie „aktywnie w żłobku” jest kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością.

W konferencji prasowej Aleksandrze Gajewskiej towarzyszył poseł Michał Krawczyk (KO). Wcześniej odwiedzili żłobek w Łęcznej i Lublinie. - Jeszcze dwa lata temu Lubelszczyzna była regionem, który był dominujący w Polsce, jeśli chodzi o gminy, w których nie ma ani jednego miejsca w żłobkach. Teraz ta sytuacja zaczyna się odwracać dzięki programom rządowym – stwierdził poseł Krawczyk.

Wiceministra poparła również kandydaturę Michała Krawczyka w wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w regionie lubelskim. Jego kontrkandydatką jest europosłanka Marta Wcisło. Wybory szefów regionów i powiatów w KO zaplanowano na 8 marca.