Setki milionów złotych na rozwój uzdrowisk. Polski Holding Hotelowy rusza z inwestycjami

Polski Holding Hotelowy chce znacząco zwiększyć liczbę pokoi dla kuracjuszy. Obecnie jako klasyczne sanatoria działają dwa z ośmiu obiektów przypisanych do linii biznesowej Uzdrowisko – podaje „PB”.

Dziennik przypomina, że zgodnie ze strategią holdingu do 2034 r., spośród pięćdziesięciu trzech obiektów hotelowych i sanatoryjnych należących do grupy PHH dwanaście ma być gruntownie zmodernizowanych i rozbudowanych. W miejsce sześciu, po ich rozbiórce, powstaną większe i nowocześniejsze obiekty.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe inwestycje w Kołobrzegu i Dąbkach

- W najbliższym czasie zmodernizowane zostaną obiekty sanatoryjne w Kołobrzegu i Dąbkach, a w kolejnych latach również pozostałe. Łączny budżet, jaki zabezpieczyliśmy na doinwestowanie tej części naszego portfolio, przekracza 430 mln zł - mówi „PB” Rafał Szmytke, prezes PHH.

Polski Holding Hotelowy, jak zaznacza gazeta, zamierza działać etapowo - po skończeniu pierwszego etapu programu modernizacji uruchamiany będzie kolejny.

Dwa pierwsze projekty do 2029 roku

– Do końca 2029 r. planujemy oddać po rozbudowach dwa obiekty, na co przeznaczamy łącznie ćwierć miliarda zł. Pierwszym z nich ma być Chalkozyn w Kołobrzegu. Drugim jest Geovita w Dąbkach. To inwestycja na prawie 150 mln zł, a jej efektem będzie zwiększenie liczby pokoi z 90 do 300 - wskazuje prezes PHH.

REKLAMA

Gazeta przypomina, że obłożenie w hotelach pełniących funkcję sanatoriów zapewniają zarówno instytucje kierujące pacjentów na turnusy lecznicze - tj. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – jak i komercyjne systemy rezerwacyjne oraz agencje eventowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Rynek uzdrowiskowy w Polsce to ok. 190 sanatoriów i ponad 40 szpitali uzdrowiskowych. Według ostatniego dostępnego sprawozdania NFZ w 2024 r. zrealizowano 431 599 skierowań na leczenie uzdrowiskowe, tym 422 859 stacjonarnie i 8740 ambulatoryjnie dla ok. 431 tys. osób” – pisze „PB”.