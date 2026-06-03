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Segregacja śmieci [KOLORY]

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03 czerwca 2026, 15:25
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
segregacja śmieci kolory
Segregacja śmieci - kolory papier, szkło, plastik, zmieszane, bio
Shutterstock

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Segregacja śmieci - kolory poszczególnych frakcji odpadów. Do którego pojemnika wyrzucić papier, szkło, plastik, metal, bioodpady i zmieszane? Oto podstawowe zasady.

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Segregacja śmieci - kolory

Zgodnie z zasadami segregacji odpadów w Polsce wyróżnia się 5 kolorów pojemników na poszczególne frakcje śmieci: papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony), metal i tworzywa sztuczne (kolor żółty), bioodpady (kolor brązowy) oraz zmieszane (kolor czarny. Co konkretnie wyrzuca się do wskazanych koszy na śmieci? Oto lista.

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Papier - kolor niebieski

Do niebieskiego pojemnika na odpady papierowe wyrzuca się:

  • opakowania z papieru lub tektury;
  • gazety i czasopisma;
  • katalogi, prospekty, foldery;
  • papier szkolny i biurowy;
  • książki i zeszyty;
  • torebki papierowe;
  • papier pakowy.

Czego nie można wyrzucać do tego kosza na śmieci? Z pewnością nie powinny trafić tu następujące odpady:

  • papier powlekany folią i kalka;
  • kartony po mleku i napojach;
  • pieluchy jednorazowe i podpaski;
  • pampersy i podkładki;
  • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
  • tapety;
  • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Szkło - kolor zielony

Do zielonego pojemnika na odpady szklane wyrzuca się:

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  • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
  • butelki po napojach alkoholowych;
  • szklane opakowania po kosmetykach.

Czego nie powinno się wyrzucać do szkła? Często trafiają tu, a nie powinny następujące rzeczy:

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  • szkło stołowe – żaroodporne;
  • ceramika, doniczki;
  • znicze z zawartością wosku;
  • żarówki i świetlówki;
  • szkło kryształowe;
  • reflektory;
  • nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
  • termometry i strzykawki;
  • monitory i lampy telewizyjne;
  • szyby okienne i zbrojone;
  • szyby samochodowe;
  • lustra i witraże;
  • fajans i porcelana
  • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Metal i plastik - kolor żółty

Do żółtego pojemnika na odpady plastikowe i metalowe trafiają:

  • butelki po napojach;
  • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);
  • opakowania po produktach spożywczych;
  • plastikowe zakrętki;
  • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
  • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
  • puszki po napojach, sokach;
  • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
  • złom żelazny i metale kolorowe;
  • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
  • folia aluminiowa;
  • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie należy wrzucać do żółtego kosza następujących śmieci:

  • strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe;
  • nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Bioodpady - kolor brązowy

Do brązowego pojemnika na bioodpady czyli tzw. odpady zielone wrzuca się:

  • gałęzie drzew i krzewów;
  • liście, kwiaty i skoszona trawa;
  • trociny i kora drzew;
  • owoce, warzywa itp.

Częstym błędem jest natomiast wrzucanie do brązowego kosza:

  • kości zwierząt;
  • mięso i padlina zwierząt;,
  • olej jadalny;
  • drewno impregnowane;
  • płyty wiórowe i MDF;
  • leki;
  • odchody zwierząt;
  • popiół z węgla kamiennego;
  • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zmieszane - kolor czarny

Pozostałe odpady wyrzuca się do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.

worki na śmieci jaki kolor

Worki na śmieci - jaki kolor?

Shutterstock

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

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Źródło: INFOR
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