Schrony, ukrycia, punkty schronienia – nowe przepisy od 29 maja 2026. Aplikacja "Gdzie się ukryć" wskaże najbliższe miejsce

Od 29 maja 2026 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wprowadzają nowy podział miejsc schronienia: schrony, ukrycia, miejsca doraźnego schronienia i punkty schronienia (np. parkingi podziemne, tunele). Aplikacja "Gdzie się ukryć" wskazuje teraz 84 tys. punktów dla 24 mln Polaków. Sprawdź, co się zmieniło i gdzie szukać schronienia w razie zagrożenia.

Co się zmieniło? Nowe przepisy obowiązują od 29 maja 2026

Nowelizacja aktualizuje dotychczasowe rozwiązania na podstawie doświadczeń z ostatniego roku. Główny cel to uporządkowanie systemu bezpieczeństwa i łatwiejszy dostęp do informacji w sytuacjach kryzysowych.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy? Od 29 maja 2026 roku (4 dni temu). Kogo dotyczą? Wszystkich mieszkańców Polski – zmiany określają, gdzie szukać schronienia w razie zagrożenia (anomalie pogodowe, awarie techniczne, inne sytuacje kryzysowe).

Gdzie się ukryć? Podział miejsc schronienia

Nowe przepisy wprowadzają czytelny podział miejsc, do których można się udać w razie zagrożenia:

1. Schrony

Specjalnie przygotowane obiekty zapewniające wysoki poziom ochrony (np. przed skutkami działań wojennych, poważnych awarii).

2. Ukrycia

Miejsca o prostszej konstrukcji, chroniące m.in. przed:

Odłamkami;

Silnym wiatrem;

Skutkami awarii technicznych.

3. Punkty schronienia (NOWOŚĆ)

To nowa kategoria – odrębna od obiektów zbiorowej ochrony (OZO). Punkty schronienia to miejsca przydatne do tymczasowego ukrycia, np.:

Przejścia podziemne;

Tunele;

Parkingi podziemne;

Stacje metra.

Kiedy można je wykorzystać? W razie nagłych zagrożeń: burze, silny wiatr, nalot dronów, inne zdarzenia niebezpieczne. Kto udostępnia punkty schronienia? Trwają prace legislacyjne, by właściciele i zarządcy obiektów udostępniali te miejsca na czas kryzysu.

4. Miejsca doraźnego schronienia

Wyznaczone budynki publiczne (szkoły, urzędy), które w sytuacji zagrożenia zostaną szybko przystosowane do czasowego pobytu mieszkańców.

Aplikacja "Gdzie się ukryć" – znajdzie 84 tys. punktów dla 24 mln Polaków

Wszystkie miejsca schronienia są wpisywane do oficjalnego rejestru i dostępne w aplikacji "Gdzie się ukryć" (stworzona przez Państwową Straż Pożarną). Dane na dziś to:

84 tys. punktów schronienia;

dostępne w zasięgu dla niemal 24 mln Polaków.

A jak korzystać z aplikacji?

Pobierz aplikację "Gdzie się ukryć" (iOS/Android) lub wejdź na dedykowaną stronę internetową. Sprawdź najbliższe punkty schronienia w Twojej okolicy. W razie zagrożenia kieruj się do najbliższego miejsca schronienia.

Ważne Aplikacja ułatwia szybkie odnalezienie najbliższego bezpiecznego miejsca – szczególnie ważne w sytuacjach nagłych.

Co jeszcze się zmieniło od 29 maja? Inwestycje i pomoc kryzysowa

Nowelizacja zapewniła także dłuższe finansowanie programów obronnych. To wydłużenie okresu z dotychczasowych 4 do 5 lat pozwoli samorządom:

Lepiej planować inwestycje w schrony i ukrycia;

Realizować projekty w bardziej uporządkowany sposób;

Kupować nowoczesny sprzęt ratowniczy.

Nowe przepisy mają także zapewniać sprawniejszą pomoc w kryzysie. Uporządkowały organizację oraz ewidencję obrony cywilnej. To oznacza:

przeszkolone osoby będą szybciej działać;

jest jasno określony zakres zadań w gminach i powiatach.

To także szybsze zakupy sprzętu dla służb - także na poziomie lokalnym. Doszło do uproszczczenia procedur administracyjnych, co ma pozwolić np. straży pożarnej na szybszy zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego.

Co zapamiętać?

Od 29 maja 2026 obowiązują nowe przepisy o ochronie ludności wprowadzające jasny podział miejsc schronienia: schrony, ukrycia, punkty schronienia (parkingi podziemne, tunele) i miejsca doraźnego schronienia. Aplikacja "Gdzie się ukryć" wskazuje 84 tys. punktów dla 24 mln osób. Samorządy dostaną 5 lat (zamiast 4) na realizację programów obronnych. Uproszczono procedury zakupów sprzętu ratowniczego. Zmiany mają zwiększyć odporność na sytuacje kryzysowe i bezpieczeństwo mieszkańców.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zmiany w ochronie ludności

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Od 29 maja 2026 roku.

Czy muszę załatwić jakie formalności, żeby korzystać z punktów schronienia?

Nie. Wystarczy, że w razie zagrożenia sprawdzisz w aplikacji "Gdzie się ukryć" najbliższe miejsce i się tam udasz.

Czym różni się punkt schronienia od schronu?

Schron to specjalnie przygotowany obiekt o wysokim poziomie ochrony. Punkt schronienia (np. parking podziemny) to miejsce tymczasowego ukrycia w nagłych sytuacjach (burza, nalot dronów).

Gdzie pobrać aplikację "Gdzie się ukryć"?

W sklepach iOS (App Store) i Android (Google Play) lub na dedykowanej stronie internetowej.

Źródło: MSWiA