Letni rozkład jazdy PKP: Pendolino do Ustki, pociągi wracają do Łomży po 30 latach, Adriatic Express 6 razy w tygodniu

Letni rozkład jazdy PKP: Pendolino do Ustki, pociągi wracają do Łomży po 30 latach, Adriatic Express 6 razy w tygodniu

02 czerwca 2026, 09:13
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Rodzina 2+2 w pociągu bezprzedziałowym, radosna i zadowolona, patrzy przez okno
Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity wchodzi w życie w niedzielę 14 czerwca 2026 roku. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji rekordowe 560 połączeń na dobę – o 46 więcej niż rok temu. Pendolino pojedzie z Bielska-Białej do Ustki, pociągi po 30 latach wrócą do Łomży, a Adriatic Express będzie kursował do Słowenii 6 razy w tygodniu. Sprawdź nowe trasy, godziny odjazdów i najważniejsze zmiany.

Od kiedy nowy rozkład PKP Intercity? Kiedy zaczynają się wakacyjne połączenia?

Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity obowiązuje od niedzieli 14 czerwca 2026 roku. Za niecałe 2 tygodnie na tory wyjadą dodatkowe pociągi – sezonowe składy do kurortów nad morzem, w górach i na Warmii i Mazurach. Co konkretnie nowego zapowiada przewoźnik na letni rozkład jazdy 2026?

  • 560 połączeń na dobę (46 więcej niż w 2025 roku);
  • Pendolino do Ustki z Bielska-Białej przez Katowice i Warszawę;
  • Powrót PKP do Łomży po ponad 30 latach przerwy;
  • Adriatic Express 6 razy w tygodniu (zamiast 4);
  • Szybsze połączenia na trasach Białystok–Olsztyn (o 15 minut), Ełk–Olsztyn (o 13 minut).

Pendolino do Ustki – nowe wakacyjne połączenie

Nowość lata 2026: skład Pendolino (Express InterCity Premium) pojedzie z Bielska-Białej przez Katowice i Warszawę aż do Ustki – popularnego kurortu nad Bałtykiem.

Wybrane przystanki na trasie to:

  • Bielsko-Biała,
  • Katowice,
  • Warszawa Centralna,
  • Gdańsk,
  • Gdynia,
  • Ustka.

Przyjazd do Ustki nastąpi o godz. 20:20, a odjazd z Ustki w godzinach porannych, o 7:23. Czas przejazdu z Warszawy Centralnej do Ustki ma wynosić 4 godziny 51 minut. To bezpośrednie połączenie ma mieć najwyższy standard PKP – komfortowe fotele, klimatyzacja, Wi-Fi i gniazdka przy każdym miejscu.

Co równie ważne, drugie Pendolino zostanie uruchomione na trasie z Zakopanego do Kołobrzegu:

  • Odjazd z Zakopanego: 8:31, przyjazd do Kołobrzegu: 19:27;
  • Odjazd z Kołobrzegu: 8:47, przyjazd do Zakopanego: 17:32.
  • Po drodze pociąg zatrzyma się w miastach: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Gdynia.

PKP zapowiada także Pendolino do Świnoujścia. Nastąpi to poprzez wydłużenie relacji z Warszawy (dotychczas kończyła się w Szczecinie):

  • Odjazd z Warszawy: 16:00, przyjazd do Świnoujścia: 21:28;
  • Odjazd ze Świnoujścia: 6:26, przyjazd do Warszawy: 11:59.

PKP wraca do Łomży po 30 latach. Które pociągi pojadą na Podlasie?

W czerwcu 2026 roku, po raz pierwszy od ponad 30 lat, mieszkańcy Łomży będą mogli pojechać pociągiem PKP Intercity ze swojej stacji. Pociągi do Łomży to IC Omulew oraz IC Orzyc, będą jeździły na trasie: Białystok – Olsztyn – Białystok (przez Łomżę). To efekt modernizacji infrastruktury kolejowej na Podlasiu. Jak podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak: „Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity to nie tylko więcej połączeń, ale także powrót pociągów po 30 latach do Łomży".

Adriatic Express – 6 razy w tygodniu do Słowenii z nowym wagonem do Kopru

Adriatic Express wraca na tory 26 czerwca i będzie kursował aż 6 razy w tygodniu (zamiast 4 jak w 2025 roku) do końca sierpnia. Trasa to: Polska -> Czechy -> Austria -> Słowenia. Nowość to wagon do Kopru (największe miasto słoweńskiego wybrzeża). Na stacji w Lublanie od składu zostanie odłączona grupa wagonów, która pojedzie bezpośrednio do nadmorskiego Kopru. To wygodna opcja dla pasażerów planujących wakacje nad Adriatykiem bez przesiadek.

Nowe pociągi nad morze – Bałtyk koleją w 2026

W wakacje 114 pociągów PKP Intercity dziennie będzie zatrzymywać się w Trójmieście. W długie weekendy liczba wzrośnie do 122 pociągów na dobę. Nowe połączenia nad Bałtyk to:

  1. Do Kołobrzegu:
    • IC Promenada (weekendowy) z Wrocławia przez Poznań,
    • EIC Posejdon z Krakowa (w 2025 zaczynał w Warszawie),
  3. Na Hel:
    • EIC Neptun (nowość) z Krakowa przez Warszawę – szybki pociąg ekspresowy,
    • EIC Jantar ze stolicy przez Trójmiasto, Władysławowo, Jastarnia, Jurata,
    • TLK Wydmy rel. Bohumin – Hel (przez Katowice),
    • TLK Korsarz rel. Kraków – Hel (przez Łódź, Toruń),
    • IC Artus rel. Bielsko-Biała – Hel (przez Wrocław, Poznań),
    • IC Żeglarz rel. Hel – Łódź Fabryczna (przez Warszawę)
  5. Do Trójmiasta:
    • EIC Morena (niedzielny) z Gdyni do Warszawy.
Ważne

Uwaga: Już teraz ze względu na prace modernizacyjne na odcinku Łeba–Lębork PKP podaje, że na tym odcinku kursuje zastępcza komunikacja autobusowa dla 5 par pociągów.

Warmia i Mazury – potrójnie więcej pociągów niż dotychczas. Gdzie?

Przewoźnik kolejowy chwali się także co do 6 połączeń na trasie Olsztyn – Giżycko – Białystok (trzykrotnie więcej niż wcześniej): Te relacje to:

  • IC Mamry z Wrocławia – wydłużenie o odcinek Olsztyn–Białystok przez Giżycko,
  • IC Niegocin z Wrocławia – wydłużenie o odcinek Olsztyn–Białystok przez Giżycko,
  • IC Ukiel z Poznania – wydłużenie o odcinek Olsztyn–Białystok przez Giżycko,
  • IC Słowacki z Wrocławia – wydłużenie o odcinek Olsztyn–Giżycko,
  • IC Rybak (dotychczasowy),
  • TLK Biebrza (dotychczasowy).

Kolejną nowością jest także IC Stańczyk z Pisza przez Olsztyn, Trójmiasto do Szczecina. Możliwe mają być także szybsze przejazdy dzięki modernizacji odcinka Ełk–Korsze (elektryfikacja, prędkość do 160 km/h):

  • Białystok–Olsztyn: skrócenie o 15 minut,
  • Ełk–Olsztyn: skrócenie o 13 minut,
  • Giżycko–Olsztyn: skrócenie o 12 minut.

Pociągi w góry – Zakopane i Beskidy

Dodatkowe pociągi do Zakopanego to:

  • TLK Kozica z Poznania (wydłużenie z Krakowa),
  • TLK Małopolska z Trójmiasta (wydłużenie z Krakowa),
  • TLK Planty Kraków–Wrocław przez Rybnik (codziennie, a nie tylko weekendowo jak dotąd).

Połączenie do Przemyśla - przez Rzeszów ze stolicy

Resort infrastruktury podaje w komunikacie także, że od 21 lipca pociągi IC San i IC Witos (Warszawa–Przemyśl) wrócą na trasę przez Rzeszów. Czas przejazdu na trasie Warszawa Centralna–Rzeszów ma wynieść 3 godziny 40 minut.

Kraków – Praga: nowe połączenie międzynarodowe IC Olza

Nowość będzie także dla mieszkańców Krakowa - połączenie międzynarodowe pociągiem IC Olza do Pragi. Przystanki na trasie to: Kraków -> Oświęcim -> Czechowice-Dziedzice -> Zebrzydowice -> Bohumin -> Praga. Razem na trasie mają kursować 4 pary połączeń PKP Intercity ze stolicy Małopolski do stolicy Czech.

FAQ – pytania o wakacyjny rozkład PKP

Od kiedy obowiązuje letni rozkład jazdy PKP Intercity?

Od niedzieli 14 czerwca 2026 roku.

Ile kosztuje bilet Pendolino z Warszawy do Ustki?

Ceny biletów zależą od klasy (1. lub 2.) i daty zakupu. Przy zakupie z wyprzedzeniem można liczyć na promocje. Sprawdź aktualne ceny na intercity.pl lub w aplikacji PKP Intercity.

Czy Pendolino do Ustki będzie kursować codziennie?

Tak, połączenie będzie dostępne codziennie w sezonie wakacyjnym.

Co z pociągami do Łeby – będą opóźnienia?

Na odcinku Łeba–Lębork kursuje zastępcza komunikacja autobusowa ze względu na modernizację. Autobusy są skomunikowane z pociągami, w tym z Pendolino w Lęborku.

Czy Adriatic Express jedzie do Chorwacji?

Nie, Adriatic Express jedzie do Słowenii (Lublana, nowość: Koper). Nazwa nawiązuje do Morza Adriatyckiego, które jest blisko Kopru.

Jak sprawdzić dokładny rozkład jazdy wakacyjnych pociągów?

Wejdź na stronę intercity.pl lub pobierz aplikację PKP Intercity. Możesz też sprawdzić rozkład na portalu.pasazer.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

