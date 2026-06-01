Miliony na rzeki i mokradła. NFOŚiGW uruchamia nowe dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął przyjmowanie wniosków w programie dofinansowania na przywracanie naturalnego stanu rzek i ekosystemów zależnych od wód - podała instytucja. Budżet dwóch naborów, skierowanych do różnych grup beneficjentów, to 410 mln zł.

Program jest finansowany z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027.

Na czym polega nowy program renaturyzacji rzek?

„Z funduszy europejskich wspieramy projekty, które zwiększają retencję, ograniczają ryzyko suszy i powodzi oraz przywracają naturalne funkcje rzek i ekosystemów. Stawiamy na rozwiązania oparte na naturze – skuteczne, trwałe i korzystne zarówno dla środowiska, jak i mieszkańców” - skomentował wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda.

Konkurencyjny nabór wniosków zaplanowano na 29 maja – 30 września 2026 r. Skierowany jest do samorządów i organizacji pozarządowych, które mogą otrzymać dotacje w wysokości 79,71 proc. kosztów kwalifikowanych. Budżet naboru to 100 mln zł.

Jakie działania obejmuje program dla samorządów i NGO?

Działania, które można sfinansować w ramach tego naboru to m.in.: renaturyzacja rzek, jezior, mokradeł i dolin rzecznych, działania zwiększające naturalną retencję i spowalniające odpływ wód, monitoring przyrodniczy, działania edukacyjne.

Nabór niekonkurencyjny skierowany jest do parków narodowych i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, które mogą otrzymać dotacje w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Trwa od 29 maja do 31 sierpnia br. a jego budżet to 310 mln zł.

Zakres prac objęty dofinansowaniem w tym naborze to m.in. przywracanie ciągłości ekologicznej rzek, odtwarzanie i ochrona stref buforowych, rozbiórka wałów przeciwpowodziowych czy odtwarzanie mokradeł.