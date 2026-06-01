Koleje Wielkopolskie uruchomią nowe połączenie z Poznania do Międzyzdrojów i Świnoujścia. W każdy weekend od 27 czerwca do końca sierpnia podróżni z Wielkopolski dostaną możliwość dojazdu nad Bałtyk w ciągu niespełna trzech godzin. Nowe połączenie pod nazwą „Bana na lofry” ma być alternatywą dla podróży samochodem.

Rusza weekendowe połączenie z Poznania nad morze

27 czerwca Koleje Wielkopolskie uruchomią nowe, weekendowe połączenie z Poznania do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Pociąg „Bana na lofry” będzie kursował aż do końca sierpnia.

Koleje Wielkopolskie podkreślają zalety nowego połączenia:

szybki i bezpośredni dojazd nad morze,

dojazd nad morze, bezkonkurencyjny czas przejazdu – niecałe 3 godziny, wyprzedzając nawet Pendolino,

– niecałe 3 godziny, wyprzedzając nawet Pendolino, brak korków i stresu związanego z podróżą samochodem,

komfortowa podróż do najpopularniejszych nadmorskich kierunków Pomorza Zachodniego.

Dlaczego „Bana na lofry”

Koleje Wielkopolskie nadały nowemu połączeniu nieco dziwną nazwę. Jak wyjaśniają, nawiązuje ona do gwary poznańskiej oraz lokalnej tożsamości regionu - „Bana na lofry” to po prostu pociąg na wypoczynek, wakacje i letnią przygodę.

Wybór takiej nazwy nie jest przypadkowy. Koleje Wielkopolskie chcą w ten sposób nie tylko zachęcić mieszkańców do podróży nad morze, ale również promować regionalizm, gwarę poznańską oraz charakterystyczny klimat Wielkopolski. Dzięki temu nowe połączenie zyska wyjątkowy, lokalny charakter i wyróżni się na tle innych wakacyjnych ofert kolejowych.

Rozkład jazdy i ceny biletów

Pociąg ze stacji Poznań Główny będzie odjeżdżał o godz. 6.12, do Świnoujścia dotrze już o godz. 9.03. Natomiast odjazdy ze Świnoujścia zaplanowano na godz. 19.54, a przyjazd do Poznania Głównego na godz. 22.32.

Sprzedaż biletów na przejazdy do i ze Świnoujścia ruszy 2 czerwca 2026 r. Podróżni kupią je w aplikacjach mobilnych, przez serwisy wielkopolskiebilety.pl i bilkom.pl, a także w kasach biletowych i u drużyny konduktorskiej.

Bilet normalny z Poznania do Świnoujścia i Międzyzdrojów kosztuje 48,20 zł. Dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka w wysokości 37 proc.