Strona główna » Sektor publiczny » Rozwój i promocja » Polska liderem cyfrowych usług dla obywateli. Zachód wciąż analizuje

Polska liderem cyfrowych usług dla obywateli. Zachód wciąż analizuje

11 marca 2026, 09:42
Polska liderem cyfrowych usług dla obywateli. Zachód wciąż analizuje
Polska liderem cyfrowych usług dla obywateli. Zachód wciąż analizuje
Polskie państwo nie boi się adaptować sztucznej inteligencji do obsługi obywatela, co w wielu krajach Europy Zachodniej wciąż pozostaje w sferze akademickich dyskusji - pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.

Choć jest to fundamentalna funkcja, mObywatel przestał być jedynie cyfrowym portfelem na dokumenty. Wdrożenie takich usług jak mStłuczka, która w krótkim czasie zautomatyzowała procesy ubezpieczeniowe dla tysięcy kierowców, czy udostępnienie podpisu kwalifikowanego, to ułatwienia, z których korzysta już ponad 11 milionów Polaków. Polskie państwo nie boi się adaptować sztucznej inteligencji do obsługi obywatela, co w wielu krajach Europy Zachodniej wciąż pozostaje w sferze akademickich dyskusji - czytamy w „DGP”.

Porównanie z Europą Zachodnią

Niemiecka AusweisApp to przykład architektury opartej na zupełnie innym paradygmacie wartości. Tamtejsza myśl cyfrowa, nie stworzyła odpowiednika mDowodu. Aplikacja służy jedynie do odczytu fizycznego czipu z plastikowej karty - podaje „DGP”.

Jak informuje „DGP”, nieco odważniej poczynają sobie Francuzi i Chorwaci. Paryż, przez France Identité, próbuje budować portfel dokumentów zbliżony do naszego, oparty na odczycie NFC, jednak system nie jest powszechnie stosowany. Z kolei chorwacka Certilia, choć funkcjonalnie zaawansowana, pozwala m.in. na rejestrację narodzin dziecka, czy wnioskowanie o paszport. Korzysta z niej tylko kilka procent obywateli.

Przykład Ukrainy - Diia

Najlepiej w Europie wypada Ukraina. Jej Diia pokazuje, jak technologia potrafi budować odporność państwa w warunkach ekstremalnych. Z aplikacji korzysta już ponad 23 mln osób, co przekłada się na oszałamiające 80 proc. dorosłej populacji kraju. Diia to już nie tylko portfel na 30 różnych dokumentów, od paszportów po prawa jazdy o pełnej mocy prawnej. To wielofunkcyjna platforma, która w czasie wojny stała się terminalem do obsługi obywatela w sytuacjach kryzysowych, od zakupu obligacji wojennych i wsparcia armii, po zgłaszanie zniszczeń mienia i ubieganie się o odszkodowania - czytamy w „DGP .

Pod koniec roku do ekosystemu mObywatela dołączy również Europejski portfel tożsamości cyfrowej (EUDI Wallet), który umożliwi obywatelom bezpieczne potwierdzanie tożsamości oraz korzystanie z usług publicznych i prywatnych w całej Unii Europejskiej - pisze „DGP”.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Sektor publiczny
Obowiązkowe schrony i miejsca schronienia w planach miast. Polska buduje infrastrukturę do ewakuacji ludności
11 mar 2026

Schrony, miejsca doraźnego schronienia i infrastruktura wspierająca ewakuację ludności - wszystko to wraca do planowania miast w Polsce. To skutek zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Czym są "punkty schronienia"? Będą wykorzystywane obiekty już istniejące oraz budowane nowe. Samorządy mają ważne zadanie do wykonania.
Pacjenci zyskają nowe możliwości leczenia. Nowa lista refundowanych leków od 1 kwietnia
11 mar 2026

16 nowych terapii, w tym 14 onkologicznych i dwie nieonkologiczne znajdą się na liście refundacyjnej od 1 kwietnia - poinformowała w poniedziałek wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Sześć nowych terapii dotyczy chorób rzadkich - dodała.
Nawieziesz ziemię na działkę? Kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Sądy jasno wskazują, kiedy to odpad
11 mar 2026

Przyjmowanie ziemi z wykopów na własną działkę może wydawać się prostym sposobem na wyrównanie terenu. W świetle prawa bywa jednak traktowane jako składowanie odpadów bez zezwolenia. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości może otrzymać nie tylko nakaz usunięcia materiału, ale także administracyjną karę sięgającą nawet 1 mln zł.
Rewizja KPO przyjęta przez rząd. Bon senioralny zlikwidowany, blisko 660 mln zł na satelity i obronność
11 mar 2026

Rada Ministrów zatwierdziła rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Bon senioralny zostaje zlikwidowany - w jego miejsce wchodzi program asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Blisko 660 mln zł przesunięto na program satelitarny IRIS2 i Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Zmiany musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska.

Polska liderem cyfrowych usług dla obywateli. Zachód wciąż analizuje
11 mar 2026

Polskie państwo nie boi się adaptować sztucznej inteligencji do obsługi obywatela, co w wielu krajach Europy Zachodniej wciąż pozostaje w sferze akademickich dyskusji - pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.
Blisko połowa polskich gospodarstw ma mniej niż 5 ha. Czy rolnictwo nadąży za konkurencją?
11 mar 2026

Ponad 90 proc. gospodarstw rolnych w Polsce to gospodarstwa do 30 ha. Takie rozdrobnienie struktury agrarnej ogranicza konkurencyjność rolnictwa, wpływa na skalę produkcji, możliwości wykorzystania kapitału i wdrażania nowoczesnych technologii - wynika z raportu IERiGŻ "Poziom nakładów inwestycyjnych w polskim rolnictwie".
Przełomowy wyrok NSA: spis wyborców jest jawny. Dane osobowe milionów Polaków poza pełną ochroną RODO?
10 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 lutego 2026 r. (III OSK 1257/25) orzekł, że informacje dotyczące spisu wyborców stanowią informację publiczną. Oznacza to, że organy gmin nie mogą odmówić ich udostępnienia, powołując się wyłącznie na ochronę danych osobowych. Wyrok budzi pytania o granicę między jawnością życia publicznego a prawem do prywatności wyborców.
Czy będzie wzrost cen gazu, energii i paliw? Prezes URE odpowiada
10 mar 2026

Czy są powody do paniki w związku ze wzrostem cen surowców spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie? Prezes URE Renata Mroczek twierdzi, że nie. W jej opinii, brak na razie uzasadnienia, aby zakładać, że obecna sytuacja doprowadzi do kryzysu podobnego jak po wybuchu wojny w Ukrainie.

300 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 108 prawomocnych
09 mar 2026

Jak orzekają sądy w tego typu sprawach? Kiedy wyrok można uznać za korzystny? Co może zrobić emeryt niezadowolony z rozstrzygnięcia? W artykule przedstawiono najważniejsze informacje oraz sygnatury przykładowych orzeczeń.
AI wkracza do polskich urzędów. Powstał pierwszy w kraju przewodnik po sztucznej inteligencji dla administracji
06 mar 2026

Sztuczna inteligencja w urzędach przestaje być abstrakcją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało pierwszy kompleksowy przewodnik po AI dla administracji publicznej i ruszyło z bezpłatnymi szkoleniami dla urzędników. Na premierowej konferencji pojawiło się blisko 1700 samorządowców z całej Polski. AI w sektorze publicznym to już nie pytanie „czy", ale „jak".
