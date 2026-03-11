Polska liderem cyfrowych usług dla obywateli. Zachód wciąż analizuje

Polskie państwo nie boi się adaptować sztucznej inteligencji do obsługi obywatela, co w wielu krajach Europy Zachodniej wciąż pozostaje w sferze akademickich dyskusji - pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.

Choć jest to fundamentalna funkcja, mObywatel przestał być jedynie cyfrowym portfelem na dokumenty. Wdrożenie takich usług jak mStłuczka, która w krótkim czasie zautomatyzowała procesy ubezpieczeniowe dla tysięcy kierowców, czy udostępnienie podpisu kwalifikowanego, to ułatwienia, z których korzysta już ponad 11 milionów Polaków. Polskie państwo nie boi się adaptować sztucznej inteligencji do obsługi obywatela, co w wielu krajach Europy Zachodniej wciąż pozostaje w sferze akademickich dyskusji - czytamy w „DGP”.

REKLAMA

REKLAMA

Porównanie z Europą Zachodnią

Niemiecka AusweisApp to przykład architektury opartej na zupełnie innym paradygmacie wartości. Tamtejsza myśl cyfrowa, nie stworzyła odpowiednika mDowodu. Aplikacja służy jedynie do odczytu fizycznego czipu z plastikowej karty - podaje „DGP”.

Jak informuje „DGP”, nieco odważniej poczynają sobie Francuzi i Chorwaci. Paryż, przez France Identité, próbuje budować portfel dokumentów zbliżony do naszego, oparty na odczycie NFC, jednak system nie jest powszechnie stosowany. Z kolei chorwacka Certilia, choć funkcjonalnie zaawansowana, pozwala m.in. na rejestrację narodzin dziecka, czy wnioskowanie o paszport. Korzysta z niej tylko kilka procent obywateli.

Przykład Ukrainy - Diia

Najlepiej w Europie wypada Ukraina. Jej Diia pokazuje, jak technologia potrafi budować odporność państwa w warunkach ekstremalnych. Z aplikacji korzysta już ponad 23 mln osób, co przekłada się na oszałamiające 80 proc. dorosłej populacji kraju. Diia to już nie tylko portfel na 30 różnych dokumentów, od paszportów po prawa jazdy o pełnej mocy prawnej. To wielofunkcyjna platforma, która w czasie wojny stała się terminalem do obsługi obywatela w sytuacjach kryzysowych, od zakupu obligacji wojennych i wsparcia armii, po zgłaszanie zniszczeń mienia i ubieganie się o odszkodowania - czytamy w „DGP .

REKLAMA

Pod koniec roku do ekosystemu mObywatela dołączy również Europejski portfel tożsamości cyfrowej (EUDI Wallet), który umożliwi obywatelom bezpieczne potwierdzanie tożsamości oraz korzystanie z usług publicznych i prywatnych w całej Unii Europejskiej - pisze „DGP”.