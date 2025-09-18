Podlaski Bon Turystyczny. Czy w 2026 roku będzie kontynuacja popularnego programu?

Zarząd województwa podlaskiego chce, by w budżecie na 2026 rok znalazły się środku na kontynuację programu Podlaski Bon Turystyczny. W trzech turach popularnego programu turyści wygenerowali 13 tys. 921 bonów. Najchętniej korzystali z tego mieszkańcy województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego.

Podlaski Bon Turystyczny ma być kontynuowany w 2026 r.

Władze województwa podlaskiego chcą kontynuować w 2026 r. Podlaski Bon Turystyczny - poinformował we wtorek w Korycinach (Podlaskie) członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk. W 2025 r. bon jest realizowany po raz pierwszy, cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga turystów do regionu.

Czym jest Podlaski Bon Turystyczny?

Podlaski Bon Turystyczny to autorski projekt samorządu województwa podlaskiego. W 2025 r. to łącznie 4 mln zł z budżetu województwa na dopłaty do noclegów, aby wspierać branżę turystyczną ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Bon ruszył pod koniec kwietnia, obecna jego edycja trwa do końca 2025 r.

Podlaski Bon Turystyczny - jakie dopłaty?

Dopłata (dla osób dorosłych) to 200, 300 lub 400 zł w zależności od rodzaju obiektu noclegowego. Aby skorzystać z bonu trzeba przyjechać na minimum dwa noclegi do któregoś z 567 obiektów ujętych w programie. Bon wdraża Podlaska regionalna Organizacja Turystyczna (PROT).

Sukces bonu

Władze województwa, Polskiej Organizacji Turystycznej, przedsiębiorcy ocenili, że bon był dobrym pomysłem na ożywienie turystyki w regionie, promocję województwa.

Z danych urzędu marszałkowskiego wynika, że łącznie w trzech turach turyści wygenerowali 13 tys. 921 bonów. Najchętniej korzystali z tego mieszkańcy województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego.

-Zarząd (województwa-PAP) zaproponuje w budżecie województwa podlaskiego na 2026 r. kontynuację tego programu - powiedział w Korycinach Bogdan Dyjuk. Konkretne kwoty na razie nie padły. Projektem budżetu na 2026 r. sejmik województwa będzie się zajmował pod koniec tego roku.

Dyjuk dodał jedynie, że w nowej edycji bonu będą uwzględnione niektóre z sugestii, które zgłosiła w międzyczasie branża turystyczna. Wszystko ma służyć temu, aby do regionu na wypoczynek przyjeżdżało jeszcze więcej osób. Wyraził również nadzieję, że w 2026 r. oprócz pieniędzy samorządowych bon będzie wsparty środkami z ministerstwa sportu i turystyki.

Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym poinformował, że w 2025 r. liczba rezerwacji noclegów turystycznych w Podlaskiem znacznie wzrosła rok do roku (dane Profitroom, wzrost rezerwacji noclegów wyniósł 39,3 proc.-PAP), na co miała wpływ praca branży turystycznej, ale też bon turystyczny, którego celem było pokazanie turystom, że w Podlaskiem jest bezpiecznie i jest to region idealny do różnych form wypoczynku. Podkreślił, że przy okazji bonu województwo skutecznie się promowało.

-Podlaski Bon Turystyczny okazał się niebywałym sukcesem - oceniła dyrektor biura PROT Marta Grzelak. Dodała, że świadczą o tym różne liczby, np. to, że ekwiwalent reklamowy wygenerowany za sprawą bonu wyniósł 25,3 mln zł (dane Instytutu Monitorowania Mediów).-Przy czym na promocję bezpośrednio nie wydaliśmy ani złotówki - dodała Grzelak.

Wojciech Norkowski z Polskiej Organizacji Turystycznej dodał, że projekt z bonem pokazał, że takie wsparcie potrafi wpływać na pobudzenie gospodarki regionu w obecnie trudnej sytuacji, ale ważne są też kwestie wizerunkowe regionu.

Wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej, przedsiębiorca turystyczny Eugeniusz Ławreniuk ocenił, że bon to dobry przykład współpracy pomiędzy samorządem województwa, PROT i branżą turystyczną.

-Bo jako branża turystyczna z powodu sytuacji granicznej, wojny w Ukrainie odczuwaliśmy od kilku lat znaczne spadki przyjazdów turystów z Polski i z zagranicy do naszego regionu. Ten rok - mogę tak stwierdzić po własnym doświadczeniu - był rokiem przełomowym. Obsłużyliśmy bardzo dużo turystów praktycznie z całej Polski - powiedział Ławreniuk. Dodał, że pomagał w tym bon.

Cisza i spokój

Ławreniuk dodał, że turyści byli zadowoleni z jakości usług, gościnności, zachwyca ich przyroda, cisza i spokój.

-Do naszego regionu przyjeżdżają turyści głównie szukający ciszy, spokoju, turystyki aktywnej, czyli: rowery, kajaki, nordic walking, wyprawy piesze. Takich turystów było bardzo dużo. Cieszymy się, miejmy nadzieję, że bon turystyczny będzie kontynuowany i będzie też rozszerzany - powiedział Eugeniusz Ławreniuk. Wyraził nadzieję, że może udałoby się np. wdrożyć bon nie tylko dla turystów indywidualnych, ale też dla zorganizowanych grup, bo miał takie liczne zapytania ze strony biur podróży z kraju.(PAP)