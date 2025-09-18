REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Samorządy zyskają więcej kompetencji. Są założenia nowej ustawy

Samorządy zyskają więcej kompetencji. Są założenia nowej ustawy

18 września 2025, 09:47
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o projekcie ustawy o likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Nowe przepisy mają wdrożyć kompetencje, które w ostatnich latach zostały utracone przez samorządy i poprawić jakość usług publicznych.

Zmiany mają dotyczyć m.in.:

• wzmocnienia udziału społeczeństwa w procedurze dokonywania zmian granic gmin;

• określenia zasad rozliczeń finansowych pomiędzy gminami;

• przyznania wójtowi kompetencji w zakresie koordynacji projektowania planów i programów strategicznych oraz ich wdrażania przez urząd, jednostki organizacyjne i gminne osoby prawne,

• umożliwienia komisjom rady gminy i rady powiatu obradowania i podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,

• zmiany przepisów regulujących zadania własne gminy, polegające na dostarczeniu energii elektrycznej,

zniesienia ograniczenia w zakresie liczby zastępców wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

• przyznania radzie gminy fakultatywnej możliwości określenia zasad, na jakich członkom komisji wyborczych do organów jednostek pomocniczych będzie przysługiwać dieta,

• uzupełnienia katalogu zadań własnych gmin o działania promujące rozwój odnawialnych źródeł energii;

• umożliwienia województwu podejmowania i wspierania działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

• możliwości potwierdzania przez pracowników samorządowych swojej tożsamości za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych w systemach identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej (zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych).

Projekt powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2025 r.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (UD309)/Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Źródło: INFOR
