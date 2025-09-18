Samorządy zyskają więcej kompetencji. Są założenia nowej ustawy
W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o projekcie ustawy o likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Nowe przepisy mają wdrożyć kompetencje, które w ostatnich latach zostały utracone przez samorządy i poprawić jakość usług publicznych.
Zmiany mają dotyczyć m.in.:
• wzmocnienia udziału społeczeństwa w procedurze dokonywania zmian granic gmin;
• określenia zasad rozliczeń finansowych pomiędzy gminami;
• przyznania wójtowi kompetencji w zakresie koordynacji projektowania planów i programów strategicznych oraz ich wdrażania przez urząd, jednostki organizacyjne i gminne osoby prawne,
• umożliwienia komisjom rady gminy i rady powiatu obradowania i podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
• zmiany przepisów regulujących zadania własne gminy, polegające na dostarczeniu energii elektrycznej,
• zniesienia ograniczenia w zakresie liczby zastępców wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
• przyznania radzie gminy fakultatywnej możliwości określenia zasad, na jakich członkom komisji wyborczych do organów jednostek pomocniczych będzie przysługiwać dieta,
• uzupełnienia katalogu zadań własnych gmin o działania promujące rozwój odnawialnych źródeł energii;
• umożliwienia województwu podejmowania i wspierania działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
• możliwości potwierdzania przez pracowników samorządowych swojej tożsamości za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych w systemach identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej (zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych).
Projekt powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2025 r.
Projekt ustawy o likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (UD309)/Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
