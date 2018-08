PPP a nowelizacja ustawy o gospodarce komunalnej

Wśród szeregu znowelizowanych ustaw znajduje się także ustawa o gospodarce komunalnej. Pierwsza ze zmian polega na uchyleniu art. 9 ust. 2 ugk zgodnie z który jednostki samorządu terytorialnego mogą (…) tworzyć spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zmiana ta jest konsekwencją nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która przewiduje, iż umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną. Zdaniem projektodawców „odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki w spółkach kapitałowych jest lepiej dostosowana do złożonych relacji, jakie występują w ramach PPP” Druga zmiana w ustawie o gospodarce komunalnej polega na rozszerzeniu katalogu ustaw, z zastrzeżeniem których do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Do dotychczasowych ustrojowych ustaw samorządowych oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników dołączono ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym . Ostatnia ze zmian zakłada, iż mienie pozostałe po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego może być także wniesione do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, tj. do spółki celowej tworzonej w związku z PPP Ustawa nowelizująca ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

