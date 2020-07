Program LOTOS Asfalt wsparciem dla samorządów

Szybki rozwój komunikacji drogowej w Polsce niestety nie odbija się dobrze na nawierzchniach dróg powiatowych czy gminnych. Przybywa dróg szybkiego ruchu. Jednak co z tymi podrzędnymi, które powstały wiele lat temu?

Łatanie dziurawych nawierzchni nie jest rozwiązaniem docelowym, ale jedynym, na które stać większość samorządów. Jeśli doliczymy do tego straty spowodowane katastrofami naturalnymi – na przykład często nawiedzającymi nas powodziami, to okazuje się, że problem gmin czy powiatów w tym zakresie jest znacznie większy. Mimo to, samorządy podejmują wysiłki przywrócenia komfortu na należących do nich ciągach komunikacyjnych, nierzadko wykorzystując dostępne programy pomocowe.





Jednym z takich programów jest „15 inwestycji z okazji 15-lecia” zainicjowany przez spółkę LOTOS Asfalt. Jego idea polega na bezpłatnej zamianie do 100 ton przewidzianego w projekcie asfaltu modyfikowanego na asfalt wysokomodyfikowany. Projekt ten kierowany jest do wszystkich samorządów, które realizują przedsięwzięcia drogowe, na przykład w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Wysokomodyfikowany asfalt

Program spółki LOTOS Asfalt powstał w celu rozpowszechnienia stosowania wysokomodyfikowanych asfaltów HiMA nowej generacji. W trakcie jego realizacji ma zostać zbudowanych 15 referencyjnych odcinków nawierzchni na drogach samorządowych, gdzie użycie asfaltów z „najwyższej półki” jest szczególnie uzasadnione. Dotyczy to w pierwszej kolejności dróg obciążonych ruchem bardzo ciężkim, spowolnionym i postojowym, rond czy dojazdów do skrzyżowań, fabryk i magazynów oraz obiektów mostowych. 100 ton przewidzianego w projekcie asfaltu modyfikowanego to ilość, która umożliwia budowę czy remont nawet jednokilometrowego odcinka drogi, zapewniając uzyskanie bardzo wysokich parametrów funkcjonalnych.

Wysokomodyfikowane asfalty nowej generacji typu HiMA są przełomowym wynalazkiem w zapewnieniu trwałości nawierzchni. Umożliwiają projektowanie trwalszych i bardziej odpornych na odkształcenia nawierzchni drogowych, co jest odpowiedzią na wzrastający ruch samochodowy. Materiały te także dużo lepiej radzą sobie z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Dzięki unikatowym właściwościom, nawierzchnie wykonane z użyciem asfaltu HiMA są bardziej odporne na działanie mrozu czy wody. Ten produkt może sprawić, że nawierzchnie asfaltowe już niedługo będą stanowić na świecie 99,9% wszystkich dróg utwardzonych, bijąc na głowę alternatywne technologie.

Ważnym aspektem przy zastosowaniu wysokomodyfikowanych asfaltów do budowy dróg jest ekologia. Przede wszystkim takie asfalty wykorzystywane są w nawierzchniach o obniżonej hałaśliwości, zwiększając komfort użytkowników drogi i pobliskich mieszkańców oraz przyczyniając się do obniżenia kosztów wynikających z budowy ekranów akustycznych. Poza tym, odpowiednio wykonana droga z asfaltu HiMA może przetrwać ponad 50 lat. Wydłużenie okresu eksploatacji pozwala na ograniczenie remontów i zużycia naturalnych materiałów budowlanych. Nawierzchnie z HiMA to bank surowców naturalnych (zarówno kruszyw, jak i asfaltów), gdyż poddają się w 100% recyklingowi i można je po latach ponownie wykorzystać przy odbudowie tej samej drogi, chroniąc naturę.