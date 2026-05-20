Sektor publiczny » Zadania » Od źródła do wodomierza. Nowe przepisy o wodzie pitnej stawiają samorządy w gotowości

Od źródła do wodomierza. Nowe przepisy o wodzie pitnej stawiają samorządy w gotowości

20 maja 2026, 09:55
W czwartek wchodzą w życie przepisy dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Bezpieczeństwo kranówki będzie się opierać na ocenie ryzyka w całym łańcuchu dostaw – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Polska nadrabia trzyletnie zaległości we wdrażaniu unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody pitnej, co stało się powodem skargi Komisji Europejskiej do TSUE.

Kary finansowe za niedopełnienie przepisów

Jak czytamy w „DGP”, nowelizacja przepisów nakłada na samorządy, wodociągi oraz zarządców budynków surowe obowiązki. Ich niedopełnienie grozi karami finansowymi.

Cytowany przez dziennik radca prawny Mateusz Faron przypomina, że dostawcy wody mają bardzo mało czasu na przedłożenie pierwszej oceny ryzyka w obszarze ujęcia, bo termin na to upływa z końcem tego roku.

Paweł Sikorski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” wskazuje, że dostawcy będą zobowiązani do prowadzenia monitoringu operacyjnego, kontrolowania zanieczyszczeń chemicznych, ograniczania produktów ubocznych dezynfekcji oraz weryfikacji materiałów mających kontakt z wodą. Sikorski zwraca uwagę na kryzysowy aspekt ustawy, która nakazuje natychmiastowe alarmowanie konsumentów i odpowiednich służb w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń.

Samorządy odpowiadają za jakość wody do zaworu z wodomierzem głównym

W świetle nowego prawa samorządy odpowiadają za jakość wody do zaworu z wodomierzem głównym. To zdejmuje z nich odpowiedzialność za stan instalacji wewnątrz budynków. W ich gestii będzie też przeciwdziałanie wykluczeniu wodnemu.

Źródło: PAP
Sektor publiczny
Od źródła do wodomierza. Nowe przepisy o wodzie pitnej stawiają samorządy w gotowości
Karta parkingowa ze zmianami. Ułatwienie czy ryzyko nadużyć?
19 maja 2026

Przepisy, nad którymi pracuje resort rodziny, zakładają odstąpienie od konieczności osobistego składania wniosku o kartę parkingową. To duże ułatwienie dla osób, które mają ograniczone możliwości poruszania się. Czy stanie się też polem do nadużyć? Zdania są podzielone.
Susza w Polsce uderza w rolników. Eksperci prognozują niższe plony pszenicy
19 maja 2026

W większości obszarów Polski warunki upraw są niekorzystne ze względu na brak opadów - ocenia unijna agenda ds. jakości plonów JRC MARS. Eksperci prognozują w tym roku plony pszenicy na poziomie 5,3 t/ha, czyli o 5 proc. mniej niż w 2025 r.
Czy strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie przedłużona? MSWiA planuje
18 maja 2026

O kolejne 90 dni ma zostać przedłużony czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią - na czerwiec, lipiec i sierpień - zakłada opublikowany w poniedziałek projekt rozporządzenia MSWiA w tej sprawie.

Warszawa: Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
18 maja 2026

Po kontrowersyjnej imprezie techno w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, minister kultury odwołał dyrektora Pawła Jaskanisa. Na jego miejsce powołano p.o. Piotra Górajca, który już zapowiada pierwsze zmiany: nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności i odbudowę zaufania mieszkańców.
Nowe busy do Morskiego Oka. Konie zostają, elektryki mają je tylko odciążyć
17 maja 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że elektryczne busy na trasie do Morskiego Oka nie mają zastąpić konnych zaprzęgów. Resort przekonuje, że rozwój transportu elektrycznego ma odciążyć konie, poprawić dostępność dla turystów i ograniczyć ruch spalinowy w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Polacy masowo podróżują koleją. PKP Intercity bije rekordy
16 maja 2026

PKP Intercity zanotowało rekordowy kwiecień 2026 roku. Z usług narodowego przewoźnika skorzystało 7,63 mln pasażerów — o blisko 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka prognozuje, że w całym roku liczba podróżnych sięgnie 96 mln.
Od 25 maja całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka
16 maja 2026

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że szlak prowadzący do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięty dla turystów w dniach 25–29 maja z powodu prac remontowych. W tym okresie nie będzie można pieszo przejść od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza, a kursy e-busów oraz transport konny zostaną wstrzymane.

Rząd ostrzega przed atakami na Signal. Hakerzy przejmują konta
15 maja 2026

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa 14 maja 2026 r. wydał oficjalną rekomendację dotyczącą komunikatora Signal. Powodem są nasilone ataki phishingowe grup APT powiązanych z obcymi służbami. Celem hakerów jest przejmowanie kont polityków, urzędników i personelu wojskowego. CSIRT potwierdza, że kampania ma charakter zorganizowany i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
Samorządy inwestują w szkolenia z obrony cywilnej i ochrony ludności. Czy wiedzą więcej niż my?
15 maja 2026

Jeszcze niedawno szkolenia z obrony cywilnej traktowano jako formalność lub relikt minionej epoki. Dziś, w obliczu wojny za wschodnią granicą, cyberzagrożeń i kryzysów infrastrukturalnych, samorządy coraz wyraźniej pokazują, że bezpieczeństwo lokalne zaczyna się od przygotowania ludzi, procedur i instytucji.
