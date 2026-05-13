Rząd nie odbierze uzdrowiskom milionów? W planach nowa opłata turystyczna

Rząd nie odbierze uzdrowiskom milionów? W planach nowa opłata turystyczna

13 maja 2026, 09:46
oprac. Łucja Orzeł
Rząd nie odbierze uzdrowiskom milionów? W planach nowa opłata turystyczna
Rząd nie odbierze uzdrowiskom milionów? W planach nowa opłata turystyczna
Shutterstock

Rząd nie zamierza pozbawiać gmin uzdrowiskowych wpływów od kuracjuszy. Planuje nową daninę turystyczną, która zastąpi opłatę miejscową. Ta nie sprawdziła się z powodu niejasnych przepisów – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który ma umożliwić pobieranie opłat od turystów gminom niespełniającym obecnych wymogów klimatycznych. Pomimo prac nad nową opłatą turystyczną, rząd nie planuje likwidacji opłaty uzdrowiskowej – czytamy w „DGP”.

Status opłaty uzdrowiskowej

Jak podkreślają przedstawiciele gmin uzdrowiskowych w rozmowie z dziennikiem, opłata uzdrowiskowa pozostaje kluczowym źródłem finansowania infrastruktury zdrojowej, m.in. parków, tężni i deptaków. Samorządowcy zwracają też uwagę, że otrzymują z budżetu państwa dotację równą wpływom z tej opłaty jako rekompensatę za utrzymywanie statusu uzdrowiska.

Problemy obecnej opłaty miejscowej

„DGP” zwraca uwagę, że zmian wymaga obecna opłata miejscowa, którą pobiera mniej niż 300 gmin z prawie 2,5 tys. Problemem są restrykcyjne wymogi dotyczące jakości powietrza, będące źródłem sporów prawnych, m.in. w Zakopanem. Nowa opłata turystyczna ma uprościć system – będą ją mogły wprowadzać gminy turystyczne niebędące uzdrowiskami, natomiast uzdrowiska zachowają dotychczasowe rozwiązania.

System kaucyjny: sklep musi wydać gotówkę na żądanie klienta. Rabat na zakupy tylko jako dodatkowa możliwość [WYWIAD]
Dla tysięcy osób świadczenie wspierające obniżono od 395 zł do 1187 zł. W Polsce zaniża się świadczenia dla niepełnosprawnych 75+
Nowa opłata turystyczna ma objąć całą Polskę. Nawet 11 zł za dobę pobytu
Źródło: PAP
