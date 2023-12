Dodatek osłonowy 2024 r.: Czy trzynastka i czternastka wchodzą do limitu 1500 zł i 2100 zł?

Czy w czasie przerwy świątecznej szkoła zapewni dzieciom opiekę? To zależy od dyrektora. Sprawdź czy masz na to wpływ.

Dni wolne w szkole zawsze rodzą to samo pytanie – czy placówka ma obowiązek zapewnić w tym czasie opiekę najmłodszym uczniom? I choć pewnie większość rodziców przywykła do myśli, że w czasie zimowej przerwy świątecznej muszą zorganizować się przy pomocy rodziny i sąsiadów, to warto przypomnieć, że organizacja w tym czasie zajęć opiekuńczych jest możliwa i zależy jedynie od decyzji dyrektora placówki.