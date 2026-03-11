REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Bezpieczeństwo » Obowiązkowe schrony i miejsca schronienia w planach miast. Polska buduje infrastrukturę do ewakuacji ludności

Obowiązkowe schrony i miejsca schronienia w planach miast. Polska buduje infrastrukturę do ewakuacji ludności

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 marca 2026, 13:15
budowa schronów schron punkty schronienia bezpieczeństwo
Obowiązkowe schrony i miejsca schronienia w planach miast. Polska buduje infrastrukturę do ewakuacji ludności
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Schrony, miejsca doraźnego schronienia i infrastruktura wspierająca ewakuację ludności - wszystko to wraca do planowania miast w Polsce. To skutek zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Czym są "punkty schronienia"? Będą wykorzystywane obiekty już istniejące oraz budowane nowe. Samorządy mają ważne zadanie do wykonania.

Schrony i miejsca schronienia w planach miast

Schrony wracają do planowania miast. - Nowelizacja ustawy o ochronie ludności i rozwój Programu OLiOC oznaczają dla samorządów nowy etap w zarządzaniu bezpieczeństwem mieszkańców. Gminy i miasta będą musiały nie tylko planować budowę schronów i miejsc doraźnego schronienia, ale także zmierzyć się z wyzwaniami prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi związanymi z takimi inwestycjami – wskazuje mec. Bartłomiej Tkaczyk, partner w kancelarii LEGALLY.SMART, specjalizujący się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego.

REKLAMA

REKLAMA

Infrastruktura ochronna w strategicznych planach miast

Zmieniające się środowisko bezpieczeństwa w Europie sprawia, że infrastruktura ochronna wraca do strategicznych planów rozwoju samorządów. Jednostki samorządu terytorialnego, dotąd koncentrujące się głównie na zadaniach komunalnych i inwestycjach rozwojowych, będą musiały planować także schrony, miejsca doraźnego schronienia czy infrastrukturę wspierającą ewakuację ludności.

Nowe przepisy nakładają obowiązek zapewnienia mieszkańcom dostępu do miejsc ochrony, zarówno poprzez wykorzystanie istniejących obiektów, jak i budowę nowych. W praktyce oznacza to konieczność uwzględniania funkcji ochronnych już na etapie planowania przestrzennego oraz projektowania budynków publicznych czy inwestycji mieszkaniowych.

Samorządy będą musiały nauczyć się planować infrastrukturę ochronną podobnie jak drogi czy szkoły. To oznacza analizę istniejącej zabudowy i wskazanie miejsc, które w sytuacjach kryzysowych mogą pełnić funkcję schronienia – mówi mec. Bartłomiej Tkaczyk.

REKLAMA

Nowe przepisy o „punktach schronienia”

Nowelizacja wprowadza również pojęcie punktów schronienia, które mają uzupełniać system obiektów zbiorowej ochrony. Mają zapewniać ludności szybkie miejsce ukrycia w nagłych sytuacjach, np. w razie zagrożenia uderzeniem z powietrza. - Punkty te będą identyfikowane przez komendanta powiatowego PSP, zgłaszane organom ochrony ludności i właścicielom obiektów oraz ujawniane w ewidencji obiektów ochronnych i aplikacjach mobilnych. Obowiązek ich udostępnienia pojawi się w czasie ogłoszonego alarmu – wyjaśnia mec. Tkaczyk.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Finansowanie budowy schronów

Drugim kluczowym obszarem wyzwań będą kwestie finansowania i prowadzenia inwestycji. Budowa schronów lub adaptacja istniejących obiektów wymaga nie tylko znacznych środków, ale także sprawnego prowadzenia procedur inwestycyjnych i zamówień publicznych. Projekt przepisów przewiduje m.in. możliwość wzmocnionego finansowania inwestycji wieloletnich oraz większą elastyczność w przesuwaniu środków w ramach Programu OLiOC. - W części przypadków dopuszczone będą również wyjątki od Prawa zamówień publicznych dla inwestycji kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – dodaje Bartłomiej Tkaczyk.

Wyzwanie przed samorządami

Eksperci podkreślają jednak, że najtrudniejszy etap dopiero przed samorządami. Problemem może okazać się nie tyle treść przepisów, ile ich praktyczna realizacja. – Budowa infrastruktury ochronnej to projekty wymagające specjalistycznej wiedzy, stabilnego finansowania i dobrej koordynacji między administracją, służbami i wykonawcami. Bez odpowiedniego przygotowania istnieje ryzyko opóźnień inwestycji albo nieefektywnego wykorzystania środków publicznych – wskazuje partner w kancelarii LEGALLY.SMART.

Eksperci nie mają wątpliwości: w najbliższych latach Polska może stanąć przed największym od dekad programem inwestycji w ochronę ludności cywilnej. A samorządy będą jego pierwszą linią organizacyjną.

Źródło: Kancelaria LEGALLY.SMART

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Podlaskie samorządy dostaną miliony na budowę schronów i ochronę ludności
Podlaskie samorządy dostaną miliony na budowę schronów i ochronę ludności
Budowa schronu pod domem z mniejszymi formalnościami od 2026 roku. Czy można liczyć na dofinansowanie?
Budowa schronu pod domem z mniejszymi formalnościami od 2026 roku. Czy można liczyć na dofinansowanie?
Ulgi podatkowe za budowę schronów – między ryzkiem a nadzorem
Ulgi podatkowe za budowę schronów – między ryzkiem a nadzorem
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Obowiązkowe schrony i miejsca schronienia w planach miast. Polska buduje infrastrukturę do ewakuacji ludności
11 mar 2026

Schrony, miejsca doraźnego schronienia i infrastruktura wspierająca ewakuację ludności - wszystko to wraca do planowania miast w Polsce. To skutek zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Czym są "punkty schronienia"? Będą wykorzystywane obiekty już istniejące oraz budowane nowe. Samorządy mają ważne zadanie do wykonania.
Pacjenci zyskają nowe możliwości leczenia. Nowa lista refundowanych leków od 1 kwietnia
11 mar 2026

16 nowych terapii, w tym 14 onkologicznych i dwie nieonkologiczne znajdą się na liście refundacyjnej od 1 kwietnia - poinformowała w poniedziałek wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Sześć nowych terapii dotyczy chorób rzadkich - dodała.
Nawieziesz ziemię na działkę? Kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Sądy jasno wskazują, kiedy to odpad
11 mar 2026

Przyjmowanie ziemi z wykopów na własną działkę może wydawać się prostym sposobem na wyrównanie terenu. W świetle prawa bywa jednak traktowane jako składowanie odpadów bez zezwolenia. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości może otrzymać nie tylko nakaz usunięcia materiału, ale także administracyjną karę sięgającą nawet 1 mln zł.
Rewizja KPO przyjęta przez rząd. Bon senioralny zlikwidowany, blisko 660 mln zł na satelity i obronność
11 mar 2026

Rada Ministrów zatwierdziła rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Bon senioralny zostaje zlikwidowany - w jego miejsce wchodzi program asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Blisko 660 mln zł przesunięto na program satelitarny IRIS2 i Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Zmiany musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska.

REKLAMA

Polska liderem cyfrowych usług dla obywateli. Zachód wciąż analizuje
11 mar 2026

Polskie państwo nie boi się adaptować sztucznej inteligencji do obsługi obywatela, co w wielu krajach Europy Zachodniej wciąż pozostaje w sferze akademickich dyskusji - pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.
Blisko połowa polskich gospodarstw ma mniej niż 5 ha. Czy rolnictwo nadąży za konkurencją?
11 mar 2026

Ponad 90 proc. gospodarstw rolnych w Polsce to gospodarstwa do 30 ha. Takie rozdrobnienie struktury agrarnej ogranicza konkurencyjność rolnictwa, wpływa na skalę produkcji, możliwości wykorzystania kapitału i wdrażania nowoczesnych technologii - wynika z raportu IERiGŻ "Poziom nakładów inwestycyjnych w polskim rolnictwie".
Przełomowy wyrok NSA: spis wyborców jest jawny. Dane osobowe milionów Polaków poza pełną ochroną RODO?
10 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 lutego 2026 r. (III OSK 1257/25) orzekł, że informacje dotyczące spisu wyborców stanowią informację publiczną. Oznacza to, że organy gmin nie mogą odmówić ich udostępnienia, powołując się wyłącznie na ochronę danych osobowych. Wyrok budzi pytania o granicę między jawnością życia publicznego a prawem do prywatności wyborców.
Czy będzie wzrost cen gazu, energii i paliw? Prezes URE odpowiada
10 mar 2026

Czy są powody do paniki w związku ze wzrostem cen surowców spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie? Prezes URE Renata Mroczek twierdzi, że nie. W jej opinii, brak na razie uzasadnienia, aby zakładać, że obecna sytuacja doprowadzi do kryzysu podobnego jak po wybuchu wojny w Ukrainie.

REKLAMA

300 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 108 prawomocnych
09 mar 2026

Jak orzekają sądy w tego typu sprawach? Kiedy wyrok można uznać za korzystny? Co może zrobić emeryt niezadowolony z rozstrzygnięcia? W artykule przedstawiono najważniejsze informacje oraz sygnatury przykładowych orzeczeń.
AI wkracza do polskich urzędów. Powstał pierwszy w kraju przewodnik po sztucznej inteligencji dla administracji
06 mar 2026

Sztuczna inteligencja w urzędach przestaje być abstrakcją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało pierwszy kompleksowy przewodnik po AI dla administracji publicznej i ruszyło z bezpłatnymi szkoleniami dla urzędników. Na premierowej konferencji pojawiło się blisko 1700 samorządowców z całej Polski. AI w sektorze publicznym to już nie pytanie „czy", ale „jak".
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA