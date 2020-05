Więcej czasu na zmiany w gminnych systemach gospodarowania odpadami

Dłuższe okresy przejściowe

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg niezwykle istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na skalę i zakres kolejnej nowelizacji tzw. „ustawy śmieciowej” ustawodawca zdecydował się na dość rozbudowane przepisy przejściowe nakazujące co do zasady (z pewnymi wyjątkami) dostosować gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi do znowelizowanych przepisów w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, co miało miejsca 6 września 2019 roku.

Cześć gmin i związków międzygminnych realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wywiązała się już z tych obowiązków dokonując nowelizacji dotychczasowych uchwał odpadowych lub zastępując je nowymi aktami prawa miejscowego. Niektóre gminy czy związki czekały jednak z podjęciem ostatecznych decyzji m.in. z uwagi na trwające procedury konsultacji i uzgodnień planowanych zmian. Procedury te zostały przerwane lub znacząco utrudnione na skutek epidemii koronawirusa.

Z uwagi na powyższe ustawodawca zdecydował się na wydłużenie okresów przejściowych. Stosowne zmiany zostały zawarte w ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Na skutek wejścia w życie tej nowelizacji rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed 6 września 2019 roku na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do przepisów znowelizowanych ustawą nowelizującą z dnia 19 lipca 2019 roku w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Jeżeli w dniu 6 września 2019 roku do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176) położonego na obszarze danej gminy stosowało się roczną stawkę ryczałtową zamiast rozliczenia pojemnikowo-workowego typowego dla nieruchomości niezamieszkanych stawka ta obowiązuje do dnia wejścia w życie uchwały ustalającej stawkę opłaty za pojemnik lub worek określonej zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek, określona w uchwale wydanej przed 6 września 2019 roku, wyższa niż stawka odpowiednio za pojemnik lub worek określona w art. 6k ust. 2a pkt 5 znowelizowanej w 2019 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązuje do dnia wejścia w życie uchwały wydanej na podstawie znowelizowanych przepisów, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.