Wojewodowie a funkcjonowanie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w czasie epidemii

Podstawa prawna działań wojewodów

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przyznała wojewodom nowe kompetencje dotyczące gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 11c ust. 1 tejże ustawy wojewoda może, w drodze zarządzenia, zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284).

Z przepisu tego wynika, iż wydanie przedmiotowego zarządzenia przez wojewodę ma charakter fakultatywny. Wojewoda może wydać tego typu zarządzenie, ale nie jest do tego zobowiązany. Ustawa nie określa także wprost przesłanek, które warunkowałyby wydanie przedmiotowego zarządzenia. Należy wszakże pamiętać, iż cała ustawa, w której zamieszczony został analizowany przepis, ma na celu m.in. przeciwdziałanie COVID-19, przez które rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej u ludzi wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie wojewody może czasowo zmienić określone w aktach prawa miejscowego zasady selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (np. dopuścić do łącznego zbierania frakcji, które zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach winny być gromadzone oddzielnie). Może też ono czasowo zawiesić prowadzenie selektywnej zbiórki stwarzając podstawę do gromadzenia wszystkich odpadów łącznie. Zarządzenie to z uwagi na swój charakter i adresatów winno być traktowane jako akt prawa miejscowego ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym podlegać publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zgodnie z art. 11c ust. 2 ww. ustawy w swoim zarządzeniu wojewoda może także, na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zmienić częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w uchwałach rady gminy wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Tym samym o ile zmiany dotyczące zasad selektywnej zbiórki mogą następować zarówno z urzędu, jak i wniosek organów wykonawczych gmin, o tyle zmiany w zakresie częstotliwości nie mogą być wprowadzane przez wojewodę z urzędu. Wniosek organu wykonawczego gminy jest w tym zakresie niezbędny. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie udziału organu stanowiącego gminy.