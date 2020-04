Wyższe maksymalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. K 17/12), orzekł że art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie, w jakim nie przewidywał maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP.

W konsekwencji tego orzeczenia dokonano nowelizacji art. 6k poprzez dodanie do niego ust. 2a, zgodnie z którym rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca; w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 (ilość zużytej wody z danej nieruchomości) - 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m3 zużytej wody; w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3 (powierzchnia lokalu mieszkalnego) - 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego; w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 (gospodarstwo domowe) - 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za gospodarstwo domowe.

Dodatkowo na skutek nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 19 lipca 20219 roku dodano do art. 6k ust. 2a punkt 5 dotyczący metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 (ilość pojemników lub worków odbieranych od właściciela nieruchomości niezamieszkanej objętej zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych). Zgodnie z nowym przepisem maksymalna stawka wynosi opłaty 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Dodatkowo postanowiono, że w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.