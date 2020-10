Cennik opłat cmentarnych wymaga publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2020 roku (sygn. II SA/Op 83/20) stwierdził w całości nieważność zarządzenie wójta w przedmiocie ustalenia cennika opłat cmentarnych. Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Zarządzeniem z października 2012 r., wójt działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz § 1 uchwały rady gminy z dnia lipca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania cen za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej, ustalił wysokość opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych Gminy. W zarządzeniu wskazano, że podlega ono ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w siedzibie zarządcy cmentarzy komunalnych.





Na powyższe zarządzenie, pismem z lutego 2020 r., skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wniósł Prokurator Rejonowy żądający stwierdzenia jego nieważności w całości.

Zdaniem Prokuratora organ wydający zarządzenie błędnie uznał, że nie stanowi ono aktu prawa miejscowego, a w konsekwencji uchybił obowiązkowi jego prawidłowej publikacji czym naruszył art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

W odpowiedzi na skargę Wójt zgodził się ze stanowiskiem skarżącego i wnosił o umorzenie postępowania z uwagi na uchylenie zaskarżonego zarządzenia we własnym zakresie. Organ wydający zaskarżony akt nie potrafił jednak wyjaśnić, czy uchylone zarządzenie wywołało skutki prawne w trackie jego obowiązywania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2020 roku (sygn. II SA/Op 83/20) w całości uwzględnił skargę.

W pierwszej kolejności Sąd wskazał, że uchylenie we własnym zakresie przez organ zaskarżonego zarządzenia nie czyni postępowania sądowoadministracyjnego bezprzedmiotowym.

Odnosząc się do meritum sprawy Sąd dostrzegł, że w orzecznictwie sądów administracyjnych istnieje rozbieżność, co do zakwalifikowania aktów regulujących kwestie opłat za świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej do kategorii aktów prawa miejscowego. Zgodnie z jedną linią orzeczniczą tego rodzaju akty nie stanowią aktów prawa miejscowego, a akty o charakterze kierownictwa wewnętrznego. Zgodnie z drugą linią orzeczniczą egulacje te stanowią akty o charakterze prawa miejscowego. Akty te mają bowiem charakter powszechnie obowiązujący, a ich adresatem, na którego nakładają określone obowiązki, nie jest sama administracja, lecz wszystkie podmioty prawa, zewnętrzne wobec administracji.