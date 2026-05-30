Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu, opakowaniowy po sprzęcie AGD i styropian budowlany? Uwaga na kary finansowe

Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu, opakowaniowy po sprzęcie AGD i styropian budowlany? Uwaga na kary finansowe

30 maja 2026, 11:32
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
styropian po jedzeniu na wynos dieta pudełkowa gdzie wyrzucić segregacja
Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu, opakowaniowy po sprzęcie AGD i styropian budowlany? Uwaga na kary finansowe
Shutterstock

Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu na wynos, po diecie pudełkowej? Do którego worka wrzucać styropian opakowaniowy po sprzęcie AGD? Gdzie powinien znaleźć się styropian budowlany? Styropian można wyrzucić do pojemnika żółtego, czarnego albo bezpośrednio do PSZOK-u.

Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu?

Często jedzenie z cateringu dostarczane jest w styropianowych pojemnikach. W takich pudełkach kupuje się też posiłki na wynos i dietę pudełkową. Gdzie je wyrzucać? Jeśli styropian jest zabrudzony, np. tłuszczem czy w inny sposób, pojemnik powinien trafić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Natomiast czysty styropian po jedzeniu (np. po owocach, które nie były obrane) można wyrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Do odpadów zmieszanych wyrzuca się wszystko to, co nie nadaje się do recyklingu. Wyjątkiem są odpady niebezpieczne (oleje odpadowe, odpady zawierające azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, PCB/PCT) oraz odpady tekstyliów (zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany).

styropian po jedzeniu gdzie wyrzucać

Styropian po jedzeniu - gdzie wyrzucać?

Shutterstock

Gdzie wyrzucić styropian opakowaniowy po sprzęcie AGD?

Czysty styropian opakowaniowy po sprzętach AGD wyrzuca się do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne. Jest to styropian zabezpieczający telewizory, lodówki, pralki, suszarki i inne sprzęty gospodarstwa domowego. Przed wyrzuceniem należy sprawdzić czy nie zawiera dodatkowym elementów takich jak taśmy. Ten, który wyrzucamy do żółtego worka lub pojemnika na odpady powinien być oczyszczony ze wszelkich zanieczyszczeń typu klej. Najlepiej również połamać go na mniejsze części lub skruszyć.

styropian opakowaniowy po agd gdzie wyrzucać

Styropian opakowaniowy po SGD - gdzie wyrzucać?

Shutterstock

Gdzie wyrzucić styropian budowlany?

Styropianu budowlanego nie wyrzucamy do żółtego pojemnika, ponieważ jest to odpad budowlany a nie komunalny. Można wynająć firmę, która zajmuje się odbiorem odpadów budowlanych. Drugą możliwością jest wywiezienie resztek styropianu budowlanego do PSZOK-u. Warto zwrócić uwagę na to czy styropian nie jest pobrudzony klejem czy pianką. Czasami punkty odbioru odpadów naliczają za to dodatkowe opłaty.

styropian budowlany gdzie wyrzucać

Styropian budowlany - gdzie wyrzucać?

Shutterstock

Żółty pojemnik na odpady - co wyrzucamy?

Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Środowiska do żółtego pojemnika na odpady wyrzucamy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
  • nakrętki
  • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
  • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
  • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
  • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
  • aluminiowe puszki po napojach i sokach
  • puszki po konserwach
  • folię aluminiową
  • metale kolorowe
  • kapsle, zakrętki od słoików

Natomiast nie należy wyrzucać do żółtego pojemnika:

  • butelek i pojemników z zawartością
  • plastikowych zabawek
  • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
  • opakowań po olejach silnikowych
  • części samochodowych
  • zużytych baterii i akumulatorów
  • puszek i pojemników po farbach i lakierach
  • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
Sektor publiczny
Pszczelarze walczą z niedźwiedziami. Pieniądze nie rekompensują strat
30 maja 2026

Niedźwiedzie coraz częściej wkraczają na tereny pod Tatrami, siejąc spustoszenie w pasiekach. W Zakopanem i Bukowinie Tatrzańskiej pszczelarze odnotowują coraz częstsze zniszczenia uli, a mimo zabezpieczeń, jak pastuchy elektryczne, zwierzęta potrafią zniszczyć dorobek wielu lat. Tylko w tym roku odnotowano już pierwsze przypadki strat, a odszkodowania, choć pełne, nie rekompensują utraty silnych rodzin pszczelich.
Przymrozki i susza niszczą uprawy. GUS podaje dane o stratach w zbożach ozimych
29 maja 2026

Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w były w tym roku wyższe niż w 2025 r. i wynosiły ok. 1,1 proc. dla mieszanek zbożowych ozimych i ok. 1,0 proc w przypadku jęczmienia ozimego - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.
Na czym polega segregacja śmieci w Polsce?
28 maja 2026

W Polsce obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym odpady dzieli się na pięć podstawowych frakcji. Każdy rodzaj śmieci powinien trafiać do właściwie oznaczonego pojemnika o określonym kolorze.
Sąd: Opłata adiacencka dużym obciążeniem dla właścicieli domów. Zazwyczaj 2000 zł - 3000 zł. Często więcej
29 maja 2026

Ta kontrowersyjna opłata od wzrostu wartości domów bez zmian. Dlaczego kontrowersyjna? Rzeczywiście droga albo wodociąg zwiększył wartość Twojego domu. Dlaczego kontrowersyjne jest to, że zapłacisz za to np. 8000 zł. Jest to kontrowersyjne dlatego, ze droga została wykonana w ramach wykonywania przez gminę jej obowiązków ustawowych. Budowanie dróg i wodociągów to obowiązek gminy zapisany w ustawie o samorządzie gminnym. Mieszkańcy płacą podatki. Nie tylko lokalne (bo przecież PIT i CIT trafiają w procencie ustawowym do gmin). Na inwestycje gminne państwo daje dofinansowania. To samo jest ze środkami unijnymi.

120 tys. gospodarstw rolnych pod lupą GUS. Udział w badaniu jest obowiązkowy
28 maja 2026

Od czerwca do połowy sierpnia br. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie obejmujące 120 tys. gospodarstw rolnych. Ankieterzy będą pytali m.in. o powierzchnię upraw, zasiewy, pogłowie zwierząt hodowlanych, zużycie nawozów. Badanie jest anonimowe - poinformował rzecznik GUS Krzysztof Jedlak.
Transport na życzenie w Zgierzu. Nowa usługa uzupełni komunikację miejską
27 maja 2026

Z początkiem czerwca w Zgierzu rusza pilotażowy program „Tup Tup & Go”. To nowa usługa transportu na żądanie, która ma uzupełnić lokalną komunikację miejską. Pilotaż ma na celu zbadanie potrzeb pasażerów i kierunków przemieszczania się na terenie miasta Zgierza.
Kawa z INFORLEX: Klasyfikacja budżetowa - bezpłatne spotkanie online
27 maja 2026

Zmiany w klasyfikacji budżetowej budzą wiele pytań i wątpliwości. Jak przygotować się do stosowania nowych paragrafów? Gdzie mogą pojawić się największe ryzyka? I jak bezpiecznie przejść od dotychczasowych zasad do nowych rozwiązań?
Gdzie wyrzucić stare buty? Sprawdź, czy śmieci zmieszane to dobry pomysł
27 maja 2026

Gdzie można legalnie wyrzucić stare buty? Czasami będą to buty zniszczone, nienadające się do ponownego noszenia, a czasami mogą być wykorzystane w drugim obiegu. Przepisy dotyczące segregacji ubrań, butów i tekstyliów zmieniły się od stycznia 2025 r.

Zakaz sprzedaży mieszkań przez gminy [projekt ustawy]
27 maja 2026

Ustawa z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1077), przewiduje przeznaczenie ok. 45 mld zł w perspektywie lat 2025–2030 na rozwój zasobów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych o ograniczonych dochodach. Mieszkania powstają w formule inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych i społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), finansowanych ze środków budżetowych. Następnie udostępniane są na zasadach najmu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, przy zachowaniu ustawowych limitów dochodowych i maksymalnych stawek czynszu.
Urzędnicy w Polsce coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji. Brakuje jednak jasnych regulacji
27 maja 2026

Zarówno samorządy, jak i administracja rządowa korzystają w pracy ze sztucznej inteligencji. Regulacji, które mogłyby wyznaczyć granice takiej praktyki, ciągle brakuje, a urzędnikom pozostają branżowe szkolenia i ogólne wytyczne - informuje „Dziennik Gazeta Prawna” („DGP”).
