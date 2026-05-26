REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's: papier czy plastik, a może zmieszane? Co z kubkami papierowymi, jednorazowymi i ceramicznymi?

Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's: papier czy plastik, a może zmieszane? Co z kubkami papierowymi, jednorazowymi i ceramicznymi?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 maja 2026, 16:54
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja
Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Czy to papierowy kubek jednorazowy, który powinien wylądować w pojemniku na papier? Gdzie zgodnie z prawidłową segregacją odpadów powinien znaleźć się kubek ceramiczny lub porcelanowy?

Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's?

Teoretycznie wydawać by się mogło, że jednorazowe kubki z McDonald's wyrzuca się do papieru. Czy to faktycznie jest prawidłowa segregacja odpadów? Z czego wykonany jest taki kubek? Czy to rzeczywiście papierowy kubek? Odpowiedzią jest zawsze znak na danym opakowaniu znajdujący się w charakterystycznym trójkącie z trzech strzałek, np. 1 PET, 2 HDPE, 3 PVC,4 LDPE, 5 PP - żółty pojemnik; 20 PAP, 21 PAP, 22 PAP - niebieski pojemnik; 70 GLS, 71 GLS, 72 GLS - zielony pojemnik. Jakie oznaczenie figuruje na kubku z McDonald's? 81 C/PAP. Oznaczenie to informuje o tym, że oprócz papieru w opakowaniu użyto powłokę polietylenu. Powłoka ta utrudnia recykling papierowych kubków, dlatego należy wyrzucać je do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Gdyby kubek jednorazowego użytku był plastikowy, wyrzucamy go oczywiście do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku kubków papierowych najlepiej poszukać oznaczenia na opakowaniu, które podpowie nam czy są w całości wykonane z papieru i nadają się do segregacji odpadów (worek niebieski na papier), czy są z dodatkiem tworzyw sztucznych i wymagają wrzucenia do worka na śmieci zmieszane (kolor czarny).

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie tłumaczy, że w restauracji McDonald's panują inne niż powszechnie przyjęte zasady segregacji odpadów. Jeśli wyrzucamy kubki w restauracji, należy stosować się do zasad opisanych na pojemnikach na odpady (kubki w restauracji wyrzuca się do pojemnika na papier). Natomiast po wyjściu z restauracji, kiedy wyrzucamy do śmietników nienależących do McDonald's, jednorazowe kubki z oznaczeniem 81 C/PAP powinny trafić do czarnych worków czyli pojemników na odpady zmieszane.

Zobacz również:

Gdzie wyrzucić kubek ceramiczny?

Kolejnym problemowym przedmiotem, który wiele osób nie wie, gdzie wyrzucić, jest kubek ceramiczny. Cały czy zbity - nie ma znaczenia. Ze względu na to, z czego się składa, nie nadaje się, ani do plastiku, ani do szkła. Co to oznacza? Kubek ceramiczny wyrzucamy do czarnego worka czyli pojemnika na odpady zmieszane.

REKLAMA

Zgodnie z zasadami segregacji odpadów w Warszawie do pojemnika na odpady zmieszane wrzuca się tylko to, czego nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do PSZOK-u lub MPSZOK. Do odpadów zmieszanych wyrzucamy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • resztki mięsne oraz kości,
  • mokry lub zabrudzony papier,
  • zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe,
  • żwirek z kuwet dla zwierząt,
  • fajans,
  • potłuczone szyby i lustra.

Natomiast nie należy wyrzucać do czarnego worka:

  • sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego,
  • AGD,
  • baterii i akumulatorów,
  • odpadów budowlanych i remontowych,
  • odpadów zielonych,
  • leków,
  • tkanin,
  • chemikaliów.

Gdzie wyrzucić kubek porcelanowy?

Porcelana nie nadaje się do segregacji: ani do szkła, ani do plastiku czy papieru. Kubek porcelanowy wyrzucamy więc do odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucić kubek po kawie z Orlenu?

Jednorazowe kubki po kawie kupowanej na stacjach paliw, np. na Orlenia mogą wyglądać jak papier, jednak mają powłokę foliową. Należy wyrzucić je do odpadów zmieszanych - czarny worek. Natomiast pokrywka, która zwykle jest plastikowa powinna trafić do żółtego worka przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne.

Zobacz również:
Powiązane
Od 1 stycznia 2025 r. nie wyrzucisz do śmieci odzieży (koszula, kurtka, spodnie). Ale i obrusa, firanki, zasłony, koca, narzuty, prześcieradła
Od 1 stycznia 2025 r. nie wyrzucisz do śmieci odzieży (koszula, kurtka, spodnie). Ale i obrusa, firanki, zasłony, koca, narzuty, prześcieradła
Nowe zasady segregacji odpadów na cmentarzach – 5 tys. zł grzywny za wyrzucenie znicza do kontenera na śmieci [WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2025]
Nowe zasady segregacji odpadów na cmentarzach – 5 tys. zł grzywny za wyrzucenie znicza do kontenera na śmieci [WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2025]
Gdzie wyrzucać styropian opakowaniowy po sprzętach agd? Nie każdy styropian nadaje się do recyklingu
Gdzie wyrzucać styropian opakowaniowy po sprzętach agd? Nie każdy styropian nadaje się do recyklingu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Polki coraz później decydują się na pierwsze dziecko
26 maja 2026

Z najnowszych danych Urząd Statystyczny w Warszawie wynika, że średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w województwie mazowieckim wzrósł do 30,3 roku. Z okazji Dzień Matki urząd zwrócił uwagę na coraz późniejsze decyzje o macierzyństwie oraz utrzymujący się na bardzo niskim poziomie wskaźnik dzietności, który obecnie wynosi 1,15.
W Tatrach już bez zagrożenia lawinowego, ale wciąż warto mieć ze sobą raki
26 maja 2026

Obecnie w Tatrach nie ma zagrożenia lawinowego, ale w wyższych rejonach gór wciąż można spotkać zalegający śnieg i lód. Tatrzański Park Narodowy informuje, że wiele szlaków pozostaje śliskich, a miejscami warunki mogą być niebezpieczne.
Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane?
25 maja 2026

Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane? Podobnie wątpliwości powstają przy segregacji opakowań po cukrze waniliowym, sodzie oczyszczonej, galaretce czy proszku do pieczenia. Gdzie powinny trafiać te torebki?
Szpitale i przychodnie pod nowym obowiązkiem. NFZ będzie mógł nakładać kary
25 maja 2026

Placówki medyczne będą musiały udostępniać swoje grafiki przyjęć w ogólnopolskim systemie. Za niedopełnienie tego obowiązku NFZ będzie mógł nałożyć na nie kary finansowe lub wstrzymać wypłatę środków - przewiduje projekt MZ, który trafił do konsultacji.

REKLAMA

Koleje Śląskie szykują dużą rekrutację. W najbliższych latach chcą zatrudnić około 600 osób
25 maja 2026

Należące do samorządu woj. śląskiego Koleje Śląskie, które dotąd zatrudniają ok. 1,4 tys. pracowników, planują zwiększyć do końca dekady tę liczbę do ok. 2 tys. Obok bieżącej rekrutacji, m.in. maszynistów i pracowników zaplecza, współpracują pod tym kątem z trzynastoma szkołami i uczelniami.
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
24 maja 2026

Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Należy wyróżnić dwie sytuacje - gdy słoik jest niedomyty oraz z zawartością, np. przetworami. Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Można płaci nawet 4 razy więcej niż opłata standardowa.
Rekordowy rok dla lotnisk. Nie wszystkie porty mają jednak powody do radości
24 maja 2026

Polskie lotniska zanotowały rekordowy 2025 rok – obsłużyły łącznie ponad 66 mln pasażerów, o blisko 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć większość portów rosła w szybkim tempie, wyraźne spadki odnotowały m.in. Modlin i Radom. Liderem rynku pozostało Lotnisko Chopina, a największy udział w przewozach ponownie miały tanie linie lotnicze.
Polacy latają na potęgę. Które kierunki okazały się hitem?
23 maja 2026

Polskie lotniska notują rekordowe wyniki. W 2025 roku liczba pasażerów przekroczyła najbardziej optymistyczne prognozy ULC, a ruch lotniczy w Polsce rósł szybciej niż średnio w Europie. Najchętniej wybieranymi kierunkami były Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, a wśród czarterów bezkonkurencyjna okazała się Turcja.

REKLAMA

Kolej na Kasprowy Wierch znów kursuje
23 maja 2026

Po trwającej trzy tygodnie przerwie technicznej kolej linowa na Kasprowy Wierch ponownie działa od soboty. W czasie postoju wykonano przeglądy urządzeń, a także przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem ratowników TOPR oraz strażaków.
Rozliczanie wody na nowych zasadach. Jest już mało czasu na dostosowanie
22 maja 2026

Nadchodzi koniec cyklicznych wizyt inkasentów w domach. Już niedługo zgodnie z przepisami każdy wodomierz będzie musiał umożliwiać dokonanie odczytu radiowego. Będzie szybciej, łatwiej i bezpieczniej. A co stanie się z inkasentami?
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA