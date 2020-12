Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - dlaczego przed zakupem mieszkania warto się z nim zapoznać?

Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan miejscowy jest źródłem zasadniczych informacji dla każdej inwestycji, jaka mogłaby powstać na terenie, którego dotyczy. Zawiera więc przede wszystkim informacje o przeznaczeniu parceli na terenach jakie obejmuje swym zasięgiem, minimalnych parametrach działek budowlanych, dopuszczalnej powierzchni zabudowy, czy rozmiarach obiektów na nich wznoszonych liczonych w metrach i kondygnacjach.

Poza tymi najważniejszymi informacjami MPZP w zależności od swej szczegółowości decyduje o całym katalogu wymogów, jakim będzie musiał podporządkować się inwestor, planujący każdego rodzaju budowę na przedmiotowym terenie. Może więc decydować o usytuowaniu budynków względem drogi, rodzaju użytych materiałów budowlanych, sposobie pokrycia dachu i jego formie, kolorze elewacji, sposobie odprowadzania ścieków i jeszcze wielu innych.





Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2021

Na plan miejscowy składają się jego dwie części – tekstowa oraz graficzna. Część tekstowa zawiera treść uchwały Rady Gminy, natomiast graficzna jest załącznikiem do części tekstowej w postaci rysunku na kopii mapy zasadniczej. MPZP jest podstawą do ubiegania się o pozwolenie na budowę, ma wiec zasadnicze znaczenie dla planujących budowę domu lub uruchomienie innej inwestycji. Pytanie, jakie znaczenie może mieć dla nabywców mieszkań w inwestycjach mieszkaniowych wielorodzinnych.

Jak już wyżej wspomniano pierwszorzędną funkcją planu miejscowego jest przypisanie konkretnego przeznaczenia terenom, których dotyczy, a także wyznaczenie granic pomiędzy obszarami o różnym przeznaczeniu lub odmiennych zasadach zagospodarowania.

Może to być bardzo ważna kwestia dla poszukujących mieszkania do nabycia, gównie w lokalizacjach w pełni nie zagospodarowanych, na których dopiero zaczyna rozwijać się budownictwo mieszkaniowe. Warto wówczas za pośrednictwem planu miejscowego zorientować się w przeznaczeniu niezagospodarowanych terenów bardziej lub mniej bezpośrednio sąsiadujących z osiedlem mieszkaniowym, na którym planujemy nabyć wymarzone lokum. Może się bowiem okazać, że kawałek dalej MPZP przewiduje treny przeznaczone na inwestycje przemysłowe albo drogę szybkiego ruchu. W takim przypadku decyzja o zakupie mieszkania warta byłaby zapewne ponownego przemyślenia pod kątem ryzyka inwestycyjnego wynikającego z lokalizacji, której uciążliwość dla okolicznych mieszkańców prędzej czy później może ulec eskalacji do poziomu trudnego do akceptacji.

Oczywiście możliwa jest i odmienna sytuacja, kiedy to plan miejscowy przewiduje nieopodal urządzenie terenów zielonych, rekreacyjnych, np. w postaci parku, boiska sportowego czy basenu. Taka informacja może ostatecznie przesądzić o decyzji zakupowej, a oferta sprzedaży lokum wydać się okazyjna.