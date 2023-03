PFRON: Nowe wzory INF-Z, INF-1, INF-2. Co się zmienia?

Chodzi o:

wzór informacji ewidencyjnej zgłoszeniowej lub aktualizacyjnej o symbolu INF-Z; wzór informacji miesięcznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1; wzór informacji rocznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-2.

Zmiana zakresu informacyjnego tych formularzy wynika z:

rozszerzenia kręgu sprzedających uprawnionych do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON oraz nałożenia na nich obowiązku składania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji, w tym informacji ewidencyjnej INF-Z (dotychczas obowiązek ten dotyczył tylko podmiotów o co najmniej 25‑etatowym zatrudnieniu ogółem) oraz konieczności zachowania spójności z zakresami informacyjnymi deklaracji wpłat na PFRON.

Wzór INF-Z

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wzór Informacji ewidencyjnej zgłoszeniowej lub aktualizacyjnej (INF-Z).

UWAGA! Deklaracja DEK‑Z oraz informacja ewidencyjna zgłoszeniowa lub aktualizacyjna INF-Z mogą być składane zamiennie tak, by ponownie nie składać tych dokumentów i nie powielać tych samych danych, gdy pracodawca już je przekazał w siostrzanym dokumencie. Dlatego zakresy informacyjne tych formularzy są ze sobą zsynchronizowane.

Co to jest informacja INF-Z

Informacja INF-Z składa się z:

bloku informacyjnego (zawierającego informacje o dokumencie oraz dane dotyczące jej rodzaju, daty wypełnienia i okresu sprawozdawczego),

bloku danych pracodawcy (zawierającego nr w rejestrze PFRON, NIP i REGON oraz nazwę i adres pracodawcy),

bloku adresu do korespondencji (zawierającego adresata oraz adres, na który należy kierować korespondencję do pracodawcy),

bloku dodatkowych danych o pracodawcy (zawierającego dane identyfikujące rodzaj pracodawcy dla celu ustalania poszczególnych przesłanek wpływających na zakres obowiązku wpłat lub zwolnienie z nich i możliwość wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat),

bloku podlegania obowiązkowi wpłat na PFRON (zawierającego informacje o przebiegu obowiązku wpłat),

bloku dotyczącego osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON (zawierającego dane kontaktowe tej osoby), bloku uwag oraz bloku oświadczeń końcowych.

Dodatkowe dane identyfikujące nową grupę uprawnionych sprzedających, o których mowa w art. 22 ustawy o rehabilitacji, zostały uwzględnione w poz. 36 (status przedsiębiorstwa społecznego), 37 (data uzyskania tego statusu) i 38 (data utraty statusu) INF-Z.

Konstrukcja tych pozycji jest analogiczna do konstrukcji danych dotyczących statusu pracodawcy chronionego rynku pracy (dotychczasowe poz. 30-32 DEK-Z). Rozszerzenie kręgu uprawnionych sprzedających nastąpi z dniem 30 października 2022 r. Dlatego za okresy do września 2022 r. włącznie pracodawca wykazuje w poz. 35 kod innego pracodawcy.

Co to jest wzór INF-I

Informacja INF-1 składa się z:

bloku informacyjnego (zawierającego informacje o dokumencie oraz dane dotyczące jej rodzaju, daty wypełnienia i okresu sprawozdawczego),

bloku danych pracodawcy (zawierającego nr w rejestrze PFRON, NIP i REGON oraz nazwę i adres pracodawcy oraz informację o zwolnieniu z wpłat na PFRON i uprawnieniu do wystawienia informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON),

bloku danych o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych oraz o działalności na ich rzecz (zawierającego zestawienia danych

o zatrudnieniu oraz kody prowadzonej działalności) oraz

o zatrudnieniu oraz kody prowadzonej działalności) oraz bloku uwag i bloku oświadczeń końcowych.

W stosunku do zakresu informacyjnego dotychczasowego formularza INF-1 nowy formularz zawiera zwięzłą redakcję tabeli T1 analogiczną do tabeli z deklaracji DEK-1-b (zawiera dane z bloków C.1. i C.2. dotychczasowej INF-1 oraz uzupełnioną tabelę T2 – dotychczas w INF-1 w bloku C.3.), uwzględniającą również dane o zatrudnieniu przedsiębiorstw społecznych. Ograniczono również z sześciu do trzech liczbę kodów dotyczących prowadzonej działalności uprawniającej do zwolnienia z wpłat na podstawie art. 21 ust. 2e ustawy (zmniejszenie zakresu przekazywanych danych nie wpłynie negatywnie na możliwość korzystania z tego zwolnienia).

Co to jest wzór INF-2

Informacja INF-2 składa się z

bloku informacyjnego (zawierającego informacje o dokumencie oraz dane dotyczące jej rodzaju, daty wypełnienia i okresu sprawozdawczego),

bloku danych pracodawcy (zawierającego nr w rejestrze PFRON, NIP i REGON oraz nazwę i adres pracodawcy), bloku składania informacji za poszczególne miesiące (zawierającego kafeterię z przebiegiem przesłanek składania lub nieskładania informacji INF-1) oraz

bloku uwag i bloku oświadczeń końcowych.

W stosunku do dotychczasowego zakresu informacyjnego w INF-2 został dodany obszar tabeli dotyczący obowiązku składnia informacji INF-1 w związku ze statusem sprzedającego uprawnionego do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Vacatio legis

Będzie 4-miesięczny okres na wdrożenie zmian w systemie e‑PFRON2. Dlatego w tym okresie pracodawcy będą mogli składać informacje na dotychczasowych formularzach.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Źródło informacji:

Uzasadnienie do projektu