Wychowanie przedszkolne 2019 - wiek dziecka

Wiek dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym uregulowany został w Prawie oświatowym. Najczęściej edukację przedszkolną dziecko zaczyna po ukończeniu 3 lat. Edukacja, o której mowa w zdaniu poprzednim trwa do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy lat. 7.

Inaczej przedział wiekowy wygląda u dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, gdyż wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Roczne przygotowanie przedszkolne

W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym dzieci 6 letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Jeżeli obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zostanie spełniony podlegać będzie egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Omawiany obowiązek można odroczyć dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja obowiązku leży po stronie rodziców. Są oni odpowiedzialni nie tylko za zgłoszenie dziecka do przedszkola, czy też oddziału przedszkolnego, ale również muszą zapewnić podopiecznemu regularne uczęszczanie na zajęcia. Także po stronie rodziców 6 letniego dziecka leży zapewnienie mu warunków odpowiednich do przygotowania się do zajęć lekcyjnych. Zarówno obowiązek przedszkolny dla dziecka 6 letniego, jak i prawo dzieci od 3. do 5. roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego wprowadzony został ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35). Przypomnieć należy, że od 1 września 2017 roku gminy obowiązane są zapewnić miejsca w przedszkolach wszystkim 3 latkom. Jeżeli miejsc w przedszkolach jest za mało gmina może zapewnić miejsca dzieciom w wieku od 3 do 5 lat oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6 letnie oraz prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 3-5 lat. Zgodnie z art. 31 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe do zadań gminy należy zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w:

publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub

publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub

niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, położonych na obszarze gminy.

2,5 latek w przedszkolu

Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego dziecko, które ukończyło 2,5 roku może być objęte wychowaniem przedszkolnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Do przedszkola ma szansę dostać się 2,5 latek, który ma rodzeństwo w danej placówce. Dziecko musi być oczywiście samodzielne i dojrzałe do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej. O wcześniejsze przyjęcie dzieci do przedszkola mogą się również starać rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

