Koronawirus. Szkoły przygotowują się na naukę stacjonarną i zdalną w roku szkolnym 2020/2021

W decydowaniu o zamknięciu szkół dyrektorzy nie mogą być pozostawieni sami sobie, niezbędne będzie wsparcie służb sanitarnych, kuratoriów, ministerstwa edukacji i organów prowadzących – uważają rozmówcy PAP. Podkreślają, że to będą trudne i niepopularne decyzje.

Decyzja o zamknięciu placówki ma należeć do dyrektora szkoły

Zgodnie z zapowiedziami resortów edukacji i zdrowia decyzję o ewentualnym zamknięciu szkoły w związku z sytuacją epidemiologiczną będzie podejmować dyrektor placówki w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym. MEN informuje, że pracuje nad przepisami, które pozwolą na szybką reakcję dyrektora szkoły, po uzyskaniu zgody powiatowego inspektora sanitarnego, "gdyby pojawiło się ognisko epidemii czy realne zagrożenie dla zdrowia czy życia uczniów oraz nauczycieli".





Jak powiedział PAP Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, decyzje podejmowane lokalnie będą na pewno bliższe realiom, przeniosą jednak odpowiedzialność z ministra edukacji na dyrektorów.

"To dla dyrektorów szkół z jednej strony niby autonomia, z drugiej strony, minister odpowiada za otwarcie szkół, a dyrektor za zamknięcie, co przy obecnych nastrojach, kiedy wszyscy prą, żeby dzieci wróciły do szkół, będzie za każdym razem niepopularną, trudną decyzją. Bo będziemy musieli niestety niektóre szkoły znowu odsyłać do edukacji zdalnej" – stwierdził.

Niezbędne wsparcie innych instytucji

Pleśniar zaznaczył, że bardzo ważne, by decyzje dyrektorów były wspierane przez ministerstwo edukacji, samorządy i kuratoria. "Żeby urzędnicy, którzy będą obserwować tę działalność, stawali po naszej stronie" – powiedział.

Podobnie uważa dyrektor Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Lesznie Dagmara Rucińska.

"Żaden dyrektor nie jest specjalistą w zakresie wirusologii, tu niezbędne jest wsparcie właściwych instytucji, nie tylko inspektora sanitarnego, ale też organu prowadzącego i organu nadzoru" – podkreśliła.

Potrzeba procedur

Pleśniar zwrócił uwagę, że każda placówka powinna wypracować procedury, które mają służyć bezpieczeństwu uczniów i kadry, ale być też pewnym zabezpieczeniem dla dyrektorów.

"Bez solidnych procedur w każdej szkole dyrektor nie będzie mógł obronić swoich decyzji" – powiedział szef OSKKO.

Jednocześnie – jak mówił – szkoły czekają na konkretne wytyczne GIS. "Jeśli coś się stanie, podstawą będzie, czy postępowaliśmy zgodnie z tymi wytycznymi. Jak tego bronić przed wymiarem sprawiedliwości, nie wiem, bo wytyczne przecież nie są prawem" – zastanawiał się.