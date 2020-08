Koronawirus. Zamówienia na bezpłatne środki ochrony dla szkół

Od 18 sierpnia 2020 r. dyrektorzy mogą składać zamówienia na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu szkolnego. Wszystkie szkoły, które złożą formularz do 20 sierpnia otrzymają płyny i maseczki do 1 września 2020 r.