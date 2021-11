Czy dotacja oświatowa obejmuje 2,5-letniego przedszkolaka? Czy gmina przekazuje całą dotację, gdy dziecko zostaje przyjęte do przedszkola w trakcie miesiąca?

Dotacja oświatowa na 2,5-letniego przedszkolaka

Pytanie: Jako gmina przekazujemy dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Coraz częściej zdarza się, że do tych placówek trafiają dzieci 2,5-letnie, które osiągają ten wiek w trakcie danego miesiąca, np. w drugiej połowie sierpnia. Czy wtedy przekazywać na to dziecko całą dotację – na dany miesiąc, czy ją podzielić?

Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu, udzielając dotacji na dziecko 2,5 letnie objęte wychowaniem przedszkolnym w trakcie miesiąca (np. w drugiej połowie sierpnia), stosujemy zasady wynikające ze stosownej uchwały rady gminy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, wydanej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029).

To z przepisów tej uchwały powinno wynikać, w jakim terminie (tzn. do kiedy) organ prowadzący niepubliczne przedszkole, niepubliczne przedszkole specjalne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, a także wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego przekazuje do organu udzielającego dotacji (np. do gminy) informację o faktycznej liczbie uczniów, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i według stanu na jaki dzień danego miesiąca.

Uchwała rady gminy a dotacja na przedszkolaka

Często spotykanym zapisem uchwały jest przepis, iż np. organ prowadzący niepubliczne przedszkole, niepubliczne przedszkole specjalne, a także wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego przekazuje w terminie do 7 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. Z reguły wzór informacji określa załącznik do takiej uchwały. Oczywiście terminy ustalone przez każdą radę mogą się różnić.

Bywa też i tak, iż rada gminy w stosownej uchwale określa tylko termin, do którego organ prowadzący niepubliczne przedszkole, niepubliczne przedszkole specjalne, a także wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego przekazuje do organu dotującego informację o faktycznej liczbie uczniów, bez doprecyzowania wg. stanu na jaki dzień ma być podana ta liczba dzieci.

Zatem jeśli data objęcia wychowaniem przedszkolnym dziecka (w tym 2,5-letniego) w trakcie miesiąca jest datą późniejszą niż ta określona w uchwale (wg stanu na jaki dzień), to organ prowadzący nie uwzględnia takiego dziecka w informacji dotyczącej udzielenia dotacji na dany miesiąc, a dotacja na takie dziecko będzie udzielona w miesiącu kolejnym (jeśli dziecko to zostanie wykazane).

W sytuacji, gdy uchwała określa tylko termin składania informacji o liczbie dzieci, dziecko przyjęte do przedszkola najpóźniej w dniu składania takiej informacji, powinno być w niej uwzględnione, natomiast organ dotujący jest zobowiązany do naliczenia i udzielania w tym miesiącu na to dziecko dotacji.

Dotacja na dany miesiąc na dziecko jest przekazywana za cały miesiąc, co oznacza, iż nie należy jej w jakikolwiek sposób dzielić.

Wychowanie przedszkolne - wiek dziecka

Uzasadnienie: Sprawy związane z realizacją wychowania przedszkolnego, w tym wiek dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym regulują przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Z art. 31 ust. 1 - 4 Prawa oświatowego wynika, iż wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Zaś w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Należy też pamiętać, iż:

po pierwsze - przyjęcie dziecka poniżej 2,5 lat może zostać uznane za nieprawidłowość. Przepisy prawa oświatowego nie wskazują sytuacji, w której możliwe byłoby objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecka, które nie ukończyło 2,5 lat. Przyjęcie do przedszkola dziecka młodszego może skutkować przeprowadzeniem kontroli przez organ nadzoru pedagogicznego w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (§ 2 ust. 9, § 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego), po drugie - dane takiego dziecka nie zostaną pozytywnie zweryfikowane w bazie Systemu Informacji Oświatowej, po trzecie - przedszkole nie otrzyma dotacji na dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia, ponieważ przepisy Prawa oświatowego nie przewidują możliwości objęcia takich dzieci wychowaniem przedszkolnym (uzyskiwanie dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego, które nie ukończyły 2,5 roku życia, nie spełnia wymogów ustawowych w zakresie kryterium wiekowego).

Dotacja oświatowa

Kwestie dotyczące udzielania dotacji zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029; dalej: uofzo).

Dotacja oświatowa jest dotacją roczną przekazywaną na rachunek bankowy przedszkola w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień i styczeń jest przekazywana w innym terminie.

Przekazywanie dotacji comiesięcznej odbywa się w oparciu o informację, co do ilości uczniów uczęszczających do danej placówki, składanego przez uprawniony podmiot. Informacja taka zawiera dane rzeczywiste zgodnie, z którymi następuje przekazanie dotacji, a zatem powinny one odpowiadać stanowi faktycznemu.

Gmina zobowiązana jest do przekazywania dotacji prowadzącemu je organowi na wszystkie dzieci korzystające z edukacji przedszkolnej, w tym na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, które skończyły 2,5 roku; Przepisy nie ograniczają prawa do przyznania dotacji przedszkolom niepublicznym w stosunku do dzieci, które ukończyły 2,5 roku a nie ukończyły lat 3. Dotacja przysługuje na każdego ucznia przedszkola niepublicznego, który został przyjęty zgodnie z Prawem oświatowym a decyzja o przyjęciu do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku, pozostawiona jest dyrektorowi przedszkola. Jeżeli takie dziecko zostało przyjęte do przedszkola niepublicznego, to prowadzącemu takie przedszkole przysługuje na to dziecko dotacja.

Przyjęcie dziecka do przedszkola po poinformowaniu gminy o liczbie dzieci

Pojawia się jednak wątpliwość – od kiedy dotacja zacznie przysługiwać, jeżeli dziecko uczęszczające do przedszkola zostanie do tego przedszkola przyjęte nie od początku miesiąca a np. po dacie przekazania informacji do gminy o liczbie dzieci.

Ustawodawca nie rozwiązuje jednoznacznie tych kwestii, stąd ważne są zapisy stosownej uchwały rady gminy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, wydanej na podstawie art. 38 ust. 1 uofzo.

