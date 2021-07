Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - czy będzie zakaz kopciuchów?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma być dużym krokiem w walce ze smogiem. 1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Czy rząd zamierza wprowadzić zakaz używania kopciuchów?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2021

Uruchomiliśmy Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków; to kolejny krok ku czystemu powietrzu - powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Deklaracje źródeł ciepła będzie można złożyć w formie papierowej lub online w uruchomionej w czwartek Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących i 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - walka ze smogiem

Podczas konferencji prasowej Kornecka podkreśliła, że z problemem smogu w Polsce zmagamy się od kilkudziesięciu lat, a zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju jest spowodowane głównie tzw. niską emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. Zwróciła uwagę, że miliony budynków jednorodzinnych mają przestarzałe i mało sprawne kotły na węgiel i drewno, tzw. kopciuchy, emitujące znaczne ilości zanieczyszczeń. Jak mówiła, ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest bardzo słabo ocieplona.

"Za 40 proc. emisji Co2 w naszej atmosferze odpowiadają budynki, a połowa z nich to budynki mieszkalne. Dlatego bardzo zależy nam, by stworzyć jednolitą, wielopoziomową strategię walki z zanieczyszczeniem powietrza. I temu służyć ma właśnie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, którą uruchamiamy (...) pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ - poinformowała.

"Dostarczamy obywatelom i gminom proste, intuicyjne narzędzie, które może wpłynąć na poprawę jakości powietrza, walkę z ubóstwem energetycznym i poprawę efektywności energetycznej budynków" - podkreśliła Kornecka.

Wskazała, że w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego od kilku miesięcy trwają prace nad stworzeniem kompleksowego rozwiązania wspierającego walkę ze smogiem, czyli Zintegrowanego Systemu Ograniczana Niskiej Emisji ZONE. Jej elementem jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

CEEB - czym Polacy ogrzewają swoje domy?

P.o. głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska zauważyła, że do tej pory nie było narzędzia, które pozwoliłoby w jednolity sposób zebrać dane z całego kraju i na tej podstawie opracowywać politykę walki z niską emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. "Właściciele budynków jednorodzinnych, zarządcy budynków wielorodzinnych, właściciele lokali handlowo-usługowych to są osoby, które będą składały deklaracje w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgłoszenia będą dotyczyły tego, jaki rodzaj paliwa stosujemy. Będziemy wypełniać informacje o kotłach na pelet, drewno, węgiel, także gazowych. Jeśli nasz budynek jest podłączony do ciepłowniczej sieci miejskiej, to również takie deklaracje należy wypełnić i złożyć" - powiedziała.

Pełnomocnik premiera ds. czystego powietrza Bartłomiej Orzeł zwrócił uwagę, że obecnie mamy wiedzę na temat tego, jakie samochody jeżdżą po naszych ulicach w ramach CEPiKu i taką samą wiedzę powinniśmy posiadać na temat źródeł ogrzewania. Ocenił, że dzięki CEEB będzie można w jeszcze bardziej efektywny sposób kierować pomoc związaną z wymianą kotłów pozaklasowych.

Ewidencja pieców. Czy rząd zamierza wprowadzić zakaz używania kopciuchów?

Na pytanie, czy rząd zamierza wprowadzić ogólnopolski zakaz używania kopciuchów, Orzeł odparł, że nie toczą się takie prace. "Liczymy, że te kwestie będą regulowane uchwałami antysmogowymi i że będą wdrażane właściwie. Pierwsze uchwały antysmogowe wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. dla województwa śląskiego i podkarpackiego. Kolejne wchodzą w życie w kolejnych latach. Najpóźniejsza uchwała antysmogowa wchodzi w życie w 2027 r. - dla woj. lubuskiego. Jeszcze trzy województwa nie uchwaliły uchwały antysmogowej, a jedno w swojej uchwale nie wskazało daty, kiedy będzie chciało odejść od kopciuchów. Zostawiamy to w rękach samorządu terytorialnego" - zaznaczył.

Dodał, że rząd chce dążyć do tego, by w Polsce używane były tylko kotły 5. klasy spełniające wymagania ekoprojektu. Jednocześnie przypomniał, że od 1 stycznia 2022 r. w ramach Programu Czyste Powietrze nie będzie można uzyskać dofinansowywania na kotły na węgiel. Wskazał, że udział kotłów węglowych w rynku z roku na rok spada.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - deklaracja

W deklaracji należy wpisać podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Są dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej, należy mieć profil zaufany albo e-dowód.

Osoby, które nie mogą złożyć deklaracji online, mogą to zrobić w formie papierowej: osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „Do pobrania”. Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.