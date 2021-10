Złożenie deklaracji o stosowanych źródłach ciepła krok po kroku

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie z początkiem tego roku, przewiduje stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Baza będzie grupowała dane z dostępnych już rejestrów, ale też wiele informacji zostanie do niej przekazane po raz pierwszy. Jednym z pierwszych modułów ma być rejestr źródeł ogrzewania i spalania paliw do mocy 1 MW, które teraz nie wymagają zezwolenia.

Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do oświadczenia o posiadanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy mniejszej niż 1 MW.

WAŻNE!

Zgodnie z art. 27g ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (dalej: u.w.t.r.) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku.

W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

PRZYKŁAD

Mieszkaniec na własną rękę montuje sobie dodatkowe ogrzewanie - kominek, mimo że budynek ma centralne ogrzewanie i jest podłączony do sieci ciepłowniczej. O takich źródłach ogrzewania także trzeba będzie poinformować.

Jak złożyć deklarację

Deklaracje można złożyć w formie papierowej (do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta) albo online - bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez właściwy formularz. W pierwszym przypadku należy wypełnić formularz i dostarczyć go do właściwego dla lokalizacji budynku urzędu gminy.

Deklaracja zawiera m.in. informacje, dotyczące adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela oraz liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła.

PRZYKŁAD

Czy obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw dotyczy też firm?

Obowiązek złożenia deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) dotyczy nie tylko właścicieli zarządców budynków mieszkalnych, właścicieli domków letniskowych, ale również zakładów pracy, jeżeli w budynkach lub lokalach firmy eksploatowane są kotły o mocy poniżej 1 MW.

Deklarację składa się bez wezwania, bo obowiązek jej złożenia, termin oraz sposób wynikają bezpośrednio z mocy prawa.

WAŻNE!

Za niezłożenie deklaracji może zostać nałożony mandat przez straż gminną albo organ gminy może skierować zawiadomienie na policję w związku z wykroczeniem, o którym mowa w art. 27h ust. 1 u.w.t.r. (wtedy prowadzi postępowanie policja), lub może złożyć wniosek o ukaranie bezpośrednio do właściwego sądu rejonowego, który nałoży grzywnę.

Jak wypełnić deklarację - procedura krok po kroku

Krok 1 - Budynek i adres

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się przez Profil Zaufany. Następnie należy wybrać opcję: budynek, gdzie powinniśmy wpisać adres nieruchomości. Do wyboru mamy następujące formularze:

A - dla budynków mieszkalnych,

B - dla niemieszkalnych.

Budynki mieszkalne to: domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne (kamienice, bloki itp.) oraz budynki zbiorowego zamieszkania. Do ostatniej kategorii należą hotele i domy wycieczkowe, pensjonaty, schroniska, internaty, domy dziecka, domy seniorów itp. W domach wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania należy podać liczbę lokali.

W przypadku budynków niemieszkalnych formularz B wymienia różne typy działalności - od piekarni, przez muzea, biblioteki, domy kultury, szkoły, dworce, garaże, szklarnie, szpitale, biura po kotłownie, gospodarstwa rolne i kościoły.

WAŻNE!

Jeżeli w budynku mieszkalnym znajdują się lokale niemieszkalne - to należy wypełnić dwie deklaracje.

Krok 2 - Źródła ciepła

System wyświetli pytanie, czy źródło zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.

Rejestruje się wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, jakie są w budynkach. Najwięcej miejsca w deklaracji poświęcone jest kotłom na paliwa stałe. Należy określić, czy jest to kocioł z ręcznym czy automatycznym podawaniem paliwa (zasypowy).

Następnie mamy obowiązek podać, jakiej klasy jest kocioł. Tutaj do wyboru jest:

ekoprojekt,

klasy od 3 do 5,

poniżej klasy 3 lub brak informacji.

W przypadku tych kotłów należy również podać, jakie jest stosowane paliwo, czy jest to węgiel, biomasa, pellet czy drewno.

Rejestracji podlegają też: kotły gazowe, olejowe, piece kaflowe, kominki, ogrzewanie z miejskiej sieci, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Nie należy podawać roku produkcji kotła ani jego mocy czy typu.

Co ważne, nie ma znaczenia, czy jest to źródło używane czy nie - jeśli jest w budynku, to trzeba je zgłosić. Liczą się też urządzenia wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej.

Krok 3 - Złożenie deklaracji

Na końcu system zapyta, czy na pewno chcemy złożyć deklarację. Kliknięcie „złóż” oznacza, że czynności nie można cofnąć. Złożoną deklarację zobaczymy w systemie. Należy wówczas wrócić do początku i wybrać opcję deklaracje złożone.

WAŻNE!

Terminy na złożenie deklaracji

Spis ogrzewania ma charakter obowiązkowy. Czas na zgłoszenie działającego źródła ogrzewania wynosi 12 miesięcy od 1 lipca 2021 r.

W przypadku nowych źródeł - od momentu ich zainstalowania i pierwszego użycia czas na zgłoszenie wynosi 14 dni i tyle samo przy wymianie ogrzewania na inne.

Jakie grożą kary

Niezłożenie deklaracji w terminie grozi grzywną do 5 tys. zł. Można jej uniknąć, składając deklarację zanim urzędnicy wykryją jej brak. Mamy do tego prawo w ramach tzw. czynnego żalu.

Podsumowanie

Baza ma na celu przede wszystkim dostarczać dokładnych informacji o źródłach ogrzewania, ale ma również posłużyć urzędnikom do poinformowania mieszkańców o programach dotyczących wymiany pieców. Rejestr pieców jest pierwszą częścią Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W bazie oprócz danych o ogrzewaniu znajdą się informacje o budynkach, programach pomocowych, z jakich korzystali mieszkańcy, kontrolach kominiarskich i innych.

🅒 🅟

Podstawa prawna

art. 2, art. 27g, art. 27h ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.).

IWONA ROMAŃCZUK

radca prawny, specjalizuje się w prawie administracji publicznej, z uwzględnieniem ochrony środowiska i gospodarki odpadami, autorka publikacji o tej tematyce

Monitor Prawa Ochrony Środowiska