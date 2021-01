Obowiązkowe skierowanie elektroniczne

Elektroniczne skierowania od kiedy?

I. Informujemy, że z dniem 8 stycznia 2021 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania e-skierowań na świadczenia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 711, z późn. zm.), tj.:

ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, z wyłączeniem porady specjalistycznej – logopedia , o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.),

, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.), leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2017 poz. 2295 z późn. zm),

w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2017 poz. 2295 z późn. zm), badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej (TK) finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne (prawo atomowe),

oraz badania (TK) finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne (prawo atomowe), badania rezonansu magnetycznego (MR), badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

Skierowania papierowe

II. Skierowania na inne świadczenia opieki zdrowotnej niż wyżej wymienione powinny być wystawiane na dotychczasowych zasadach, tzn. w postaci papierowej (dotyczy to np. skierowań do uzdrowisk, na świadczenia rehabilitacyjne czy do szpitala psychiatrycznego).





Ponadto skierowania na ww. świadczenia mogą być wystawiane w postaci papierowej w następujących sytuacjach:

braku dostępu do Systemu e-Zdrowia np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinetowego Podmiotu lub sieci Internet czy podczas wizyty domowej, gdy nie ma możliwości technicznych do wystawienia e-skierowania, wystawiania skierowania dla osoby o nieustalonej tożsamości, wystawiania skierowania przez lekarza, pielęgniarkę lub położną z innego państwa członkowskiego UE, tymczasowo i okazjonalnie udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.

III. W przypadku gdy badania diagnostyczne/ procedury wykonywane są pacjentowi przez świadczeniodawcę jako element porady specjalistycznej, diagnostyki w ramach DILO, hospitalizacji (np. w ramach ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, leczenia szpitalnego), tj. w sytuacji gdy pacjent nie wybiera samodzielnie realizatora tych badań diagnostycznych/ procedur wówczas takie badania/ procedury (w tym również ww. badania medycyny nuklearnej, TK, RM, endoskopowe przewodu pokarmowego czy badania echokardiograficzne płodu) realizowane są w oparciu o zlecenia wewnętrzne na dotychczasowych zasadach (nie wystawia się na nie e-skierowań z wykorzystaniem P1).

Zobacz również: Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Obowiązek udzielania świadczeń bez względu na rodzaj skierowania

IV. Świadczeniodawcy zobowiązani są do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie skierowania bez względu na postać skierowania przedłożonego przez pacjenta. Zasady rozliczania świadczeń również nie ulegają zmianie. Od 8 stycznia 2021 r. wydawany będzie uproszczony wydruk informacyjny.

Wydruk informacyjny nie jest skierowaniem i nie wymaga złożenia podpisu osoby wystawiającej ani opatrzenia go pieczątką.

Skierowania (papierowe i elektroniczne) wystawione przed 8.01.2021 zachowują ważność.

Skierowania podczas epidemii

V. Podczas obowiązywania stanu epidemii, możliwe jest również przedłożenie świadczeniodawcy przez pacjenta podstawowych informacji zawartych w e-skierowaniu oraz klucza dostępu do e-skierowania albo numeru identyfikującego skierowanie albo łącznie kodu dostępu do e-skierowania oraz numeru PESEL. W takim przypadku pacjent może przekazać te dane np. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jednocześnie składając oświadczenie o niedokonaniu zgłoszenia w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego u innego świadczeniodawcy na podstawie tego e-skierowania (§ 20 ust. 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.)

Skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19

VI. Skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 nie stanowi skierowania, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. Skierowania tego rodzaju wystawiane są w postaci elektronicznej w Systemie e-Zdrowie, niemniej jednak skierowania te stanowią odrębny rodzaj dokumentacji medycznej. Nie są to skierowania w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lecz zaproszenia na wykonanie szczepienia przeciwko Covid-19. Regulacja dotycząca tych skierowań zawarta została w § 68a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ministerstwo Zdrowia