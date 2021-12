Do 1 marca 2022 r. zaszczepią się na COVID-19 także studenci medycyny

Do 1 marca 2022 r. powinni zaczepić się na COVID-19 także studencie medycyny. Osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca 2021 r. muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19.

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie o obowiązkowych szczepieniach dla zawodów medycznych. 1 marca 2022 r. każdy pracownik ochrony zdrowia będzie musiał udokumentować przejście pełnego szczepienia na COVID-19. Obowiązek dotyczy także studentów medycyny

MZ: W pełni zaszczepionych jest 92 proc. lekarzy i 82 proc. pielęgniarek, położnych i farmaceutów

W pełni zaszczepionych jest 144 721 lekarzy, czyli 92 proc. oraz 248 507 pielęgniarek, 32 748 położnych i 31 581 farmaceutów, co daje w tych trzech ostatnich grupach zawodowych zaszczepienie na poziomie 82 proc. Zdrowia. Dane dotyczą pracowników medycznych zaszczepionych pełną dawką. Ze statystyki wynika, że grupą zawodową zaszczepioną w stopniu najwyższym są lekarze. Jest ich 92 proc. Następną grupę pod względem zaszczepienia stanowią dentyści. Tutaj uodpornionych jest już 38 691 lekarzy, co stanowi 87 proc. wszystkich. Na trzecim miejscu znaleźli się diagności laboratoryjni. Na 18 401 przedstawicieli tej grupy zawodowej w pełni zaszczepionych jest 15 694, czyli 85 proc. Kolejne grupy zawodowe z wynikiem 82 proc. zajmują farmaceuci (31 581 zaszczepionych), pielęgniarki (248 507 zaszczepionych) oraz położone (32 748 zaszczepione). Z kolei wśród felczerów zaszczepionych w pełni jest 395 osób na 505, co stanowi 78 proc. Natomiast na 71 863 fizjoterapeutów szczepienie przyjęło 51 557 (72 proc.).

Obowiązek szczepień na COVID-19

Obowiązek szczepień przeciw COVID-19 wprowadzany planowanym rozporządzeniem dotyczy "osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego; osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym; studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego".

Obowiązek szczepień na COVID-19 – kluczowe 6 miesięcy

"Obowiązek (...) ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2" - zaznaczono w przepisach.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu "wprowadzany obowiązek należy wykonać nie później niż do dnia 1 marca 2022 r., przez zaszczepienie się szczepionkami przeciwko COVID-19 schematem podstawowym: dwoma dawkami lub jedną dawką, zależnie od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki, w celu otrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia".

Uzasadnienie wprowadzenia obowiązku szczepień na COVID-19

Zaznaczono, że "proponowana interwencja jest konieczna z uwagi na kolejne fale epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2". Będzie to stanowiło - jak podkreślono - dodatkowe wyzwanie dla zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia.

"W czasie stanu epidemii COVID-19 zasadne jest wdrożenie działań profilaktycznych w odniesieniu do powyższych grup osób, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych" - uzasadniono w projekcie.

Ponadto wyjaśniono, że przy wyborze grup osób objętych obowiązkiem szczepień przeciw COVID-19 "kierowano się potrzebą zabezpieczenia grup zawodowych strategicznych z punktu widzenia działania państwa w czasie pandemii, odpowiadających za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz studentów".